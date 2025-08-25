Arx Robotics Deutsches Start-up liefert Mini-Panzer für Ukraine
Das Münchner Unternehmen Arx Robotics hat ein unbemanntes Kampffahrzeug entwickelt. Der "Combat Gereon" könnte das Schlachtfeld nachhaltig verändern.
Das deutsche Start-up Arx Robotics hat mit dem "Combat Gereon" erstmals einen unbemannten Mini-Panzer vorgestellt, der für den Einsatz in der Ukraine entwickelt wurde. Das Münchner Defence-Tech-Unternehmen arbeitet dafür eng mit ukrainischen Rüstungspartnern und dem slowenischen Hersteller Valhalla Turrets zusammen.
Ziel ist es, Soldaten in hochgefährlichen Frontabschnitten zu entlasten, wo Drohnen und Geschosse allgegenwärtig sind. Den Erstkontakt mit dem Feind soll künftig das Robotersystem übernehmen. Arx will den Combat Gereon offiziell auf der Rüstungsmesse DSEI in London im September vorstellen. Mitgründer und CEO Marc Wietfield erklärte gegenüber dem Fachmedium "ESUT": "Combat Gereon ist der nächste Schritt in unserer Mission, Soldaten zu schützen und Europas Verteidigungsresilienz zu stärken".
- Rüstung: Kommen Kampf-Insekten für die Bundeswehr?
- Gefahrenzone: Ukraine schickt Roboter in den Kampf um Pokrowsk
Der "Combat Gereon" basiert auf dem unbemannten Bodenfahrzeug Gereon RCS, das bereits an das ukrainische Militär geliefert wurde. 30 Exemplare gingen Anfang des Jahres von Deutschland in die Ukraine, finanziert über die sogenannte Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Das neue Modell ist erstmals mit einer fernbedienbaren Waffenstation ausgerüstet – der "Loki"-Einheit von Valhalla Turrets, die Maschinengewehre oder Panzerabwehrwaffen tragen kann.
Klein, flexibel, verlusttolerant
Mit einem Gewicht von rund 500 Kilogramm ist der Mini-Panzer deutlich leichter als vergleichbare Systeme. Dadurch lässt er sich in einem Kleintransporter direkt an die Front bringen. Größere Konkurrenzsysteme wiegen dagegen häufig über eine Tonne und benötigen zum Transport einen Tieflader – "Aber niemand fährt mit einem Tieflader an den Schützengraben", sagte Wietfeld der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".
Das elektrisch betriebene Fahrzeug hat eine Reichweite von 40 Kilometern und ist bis zu 30 km/h schnell. Seine modulare Bauweise erlaubt es, Aufklärungsgeräte, Funkstationen oder Waffen zu integrieren.
Die Kosten liegen unter 200.000 Euro pro Stück – ein Bruchteil der Preise für herkömmliche Schützenpanzer wie den Puma, der rund 17 Millionen Euro kostet. Der Gedanke dahinter: Der Verlust einzelner Geräte ist finanziell verkraftbar. Auf dem Schlachtfeld eröffnet das neue Möglichkeiten. "Wir kommen aus einer Zeit, in der Panzerung und Feuerkraft wichtig waren. Jetzt braucht es Masse und Vernetzung, um eine Chance zu haben", sagte Wietfeld der "FAZ".
Erfahrungen aus der Front
Die Entwicklung des Mini-Panzers fußt auf Erfahrungen direkt von der Front. Soldaten in der Ukraine testeten die Plattform und gaben Feedback, das in die Weiterentwicklung einfloss. Frühere Versionen, die nach Nato-Standards entwickelt wurden, waren im Einsatz zunächst gescheitert. "Entwickelt man nur in Europa, dauert das Jahrzehnte, und man hat am Ende womöglich ein System, das nicht für das Schlachtfeld geeignet ist", so Wietfeld.
Arx unterhält inzwischen eigene Strukturen in der Ukraine, wo Mitarbeiter Wartung und Anpassungen vornehmen. Zudem arbeitet das Unternehmen mit ukrainischen Firmen wie Frontline Robotics zusammen, die ihre Fronterfahrungen in die Entwicklung einbringen. Produziert wird sowohl vor Ort als auch in europäischen Werken. Neben München baut das Start-up Fertigungsstätten in Großbritannien und Italien auf.
Vom Bundeswehr-Offizier zum Gründer
Hinter Arx Robotics stehen drei ehemalige Bundeswehr-Offiziere: Marc Wietfeld, Maximilian Wied und Stefan Roebel gründeten das Unternehmen 2021. Heute beschäftigt Arx Hunderte Mitarbeiter und sieht sich nicht nur als Hardwarebauer, sondern als Softwareunternehmen. Mit dem Betriebssystem Mithra hat die Firma eine Plattform entwickelt, die die Vernetzung und teilweise autonome Steuerung verschiedener Systeme erlaubt.
Investoren haben bislang großes Interesse an dem Start-up gezeigt: Erst im April 2025 sammelte Arx 31 Millionen Euro ein, unter anderem von HV Capital und dem Nato-Innovationsfonds. Insgesamt hat das Start-up seit seiner Gründung mehr als 50 Millionen Euro eingesammelt.
Die Gründer formulieren große Ambitionen: "Nach über 100 Jahren bekommt Deutschland einen neuen Panzerbauer", sagte Wietfeld der "FAZ". Langfristig soll das System auch für andere Armeen in Europa verfügbar sein. Der Weg dahin sei aber noch weit, räumt das Unternehmen ein. Europäische Beschaffungs- und Sicherheitsrichtlinien verlangsamten den Prozess. Gemeinsam mit Partnern wie Renk und Daimler Truck will Arx seine Software- und Hardwarelösungen dennoch bald in den Umlauf bringen.
Mit dem Combat Gereon tritt Arx in ein wachsendes Feld: Auch andere Hersteller wie Milrem Robotics oder Rheinmetall entwickeln bewaffnete unbemannte Fahrzeuge. In der Ukraine verstärkt der Mini-Panzer "Droid TW" bereits jetzt das wachsende Arsenal von Drohnen und Robotern im Kriegseinsatz.
- faz.net: Dieses Start-up baut Mini-Panzer für die Ukraine
- defence-network.com: Combat Gereon von ARX lernt schießen
- esut.de: ARX Robotics präsentiert Combat Gereon auf der DSEI UK
- handelsblatt.com: Arx Robotics will Europas Verteidigungsfähigkeit stärken