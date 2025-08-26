Koalitionsstreit Pistorius gerät zwischen die Fronten

Von Daniel Mützel 26.08.2025 - 18:14 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Verteidigungsminister Pistorius: Sein Wehrdienstgesetz spaltet die Koalition – und die eigene Partei. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der neue Wehrdienst kommt, am Mittwoch will ihn das Bundeskabinett beschließen. Doch der Streit über die Frage, ob Deutschland künftig wieder junge Männer einziehen wird, geht erst los – und Verteidigungsminister Pistorius steht zwischen den Fronten.

Fast wäre es eine Blamage für Boris Pistorius geworden: Das lange vorbereitete Wehrdienstgesetz des SPD-Verteidigungsministers, das am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden soll, wurde plötzlich blockiert. Ausgerechnet vom Koalitionspartner.

Loading...

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am vergangenen Donnerstag einen sogenannten Leitungsvorbehalt eingelegt, mit dem Minister die Gesetze anderer Minister aufhalten können. Wadephul forderte von Pistorius eine "echte" Wehrpflichtreform, keinen bloßen Freiwilligendienst, und verwies auf die Bedrohung durch Russland. Doch Wadephuls Minirevolte wurde schnell abgeblasen. Man einigte sich am Montagabend, das Gesetz soll – unverändert – am Mittwoch beschlossen werden.

Die Union schien mit dem Manöver vor allem ein Zeichen senden zu wollen. Nach dem Motto: Wir sind nicht einverstanden, aber tragen es mit. Noch einmal laut brüllen, bevor man klein beigibt und die Zwänge einer Koalition akzeptiert.

Minenfeld Wehrpflicht

Die Episode zeigt, wie groß die Spannungen in der schwarz-roten Koalition beim Thema Wehrpflicht tatsächlich sind. Verteidigungsminister Pistorius hat dabei keine leichte Aufgabe: Er muss die Bundeswehr im Schnellverfahren verteidigungsfähig machen und dabei vor allem die Personalnot der Truppe lösen. Sein Wehrdienstgesetz ist ein Schlüsselelement, doch geriet es zuletzt immer mehr unter Beschuss.

Dabei steht der Minister nicht nur vonseiten der CDU/CSU unter Druck. Auch seine SPD setzt ihm klare Schranken und pocht auf einen freiwilligen Wehrdienst. Mit seinem Gesetz versucht Pistorius zwar, die unterschiedlichen Vorstellungen miteinander zu versöhnen, doch bleibt sein Formelkompromiss letztlich schwammig – und könnte ihm noch um die Ohren fliegen.

Pistorius in der Sandwichposition

Immerhin: Die Ausgangslage für die Reform ist klar und in der Union-SPD-Koalition weitgehend unumstritten. Die Bundeswehr muss dringend modernisiert werden und kräftig an Material und Personal zulegen. Spätestens bis 2029 muss die Truppe verteidigungsbereit sein, denn dann halten deutsche Sicherheitsbehörden einen Angriff Russlands auf das Nato-Gebiet für möglich.