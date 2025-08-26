Russisches Flugzeug gesichtet Nato alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee

Von dpa , jha 26.08.2025 - 17:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein deutscher Eurofighter startet: Die Nato alarmiert die Abfangjäger der Bundeswehr. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)

Eine russische Aufklärungsmaschine fliegt ohne Funksignal über die Ostsee. Es handelt sich um ein berüchtigtes Modell, das für solche Einsätze bekannt ist.

Die Nato hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Laage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin Il-20M zu identifizieren. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe.

Es war bereits der zehnte Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. Die Lage im Ostsee-Raum hat sich nach Ausspähversuchen und mutmaßlichen Sabotageakten zuletzt angespannt.

Aufklärungsflugzeug seit Jahrzehnten im Einsatz

Die Iljuschin Il-20M ist ein Aufklärungsflugzeug, das bereits seit Ende der 1960er-Jahre im Dienst der sowjetischen, später der russischen Streitkräfte steht. Entwickelt auf Basis des Passagier- und Transportflugzeugs Il-18, wurde sie für die elektronische Aufklärung und visuelle Überwachung umgerüstet. Trotz ihres Alters setzt Russland bis heute auf die Maschine, weil sie große Reichweiten, lange Einsatzzeiten und eine robuste Ausrüstung zur Sammlung von Funk- und Radardaten bietet.

Der russische Flugzeughersteller Iljuschin baute zwischen 1958 und 1976 insgesamt 19 Stück der Aufklärungsflieger.