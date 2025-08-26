t-online - Nachrichten für Deutschland
Nato alarmiert deutsche Eurofighter – wegen russischem Flugzeug

Russisches Flugzeug gesichtet
Nato alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee

Von dpa, jha
26.08.2025 - 17:43 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250820-935-780525Vergrößern des Bildes
Ein deutscher Eurofighter startet: Die Nato alarmiert die Abfangjäger der Bundeswehr. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)
Eine russische Aufklärungsmaschine fliegt ohne Funksignal über die Ostsee. Es handelt sich um ein berüchtigtes Modell, das für solche Einsätze bekannt ist.

Die Nato hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Laage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin Il-20M zu identifizieren. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe.

Es war bereits der zehnte Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. Die Lage im Ostsee-Raum hat sich nach Ausspähversuchen und mutmaßlichen Sabotageakten zuletzt angespannt.

Aufklärungsflugzeug seit Jahrzehnten im Einsatz

Die Iljuschin Il-20M ist ein Aufklärungsflugzeug, das bereits seit Ende der 1960er-Jahre im Dienst der sowjetischen, später der russischen Streitkräfte steht. Entwickelt auf Basis des Passagier- und Transportflugzeugs Il-18, wurde sie für die elektronische Aufklärung und visuelle Überwachung umgerüstet. Trotz ihres Alters setzt Russland bis heute auf die Maschine, weil sie große Reichweiten, lange Einsatzzeiten und eine robuste Ausrüstung zur Sammlung von Funk- und Radardaten bietet.

Iljuschin Il-20M: Die Bundeswehr hat das russische Aufklärungsflugzeug mehrere Kilometer lang eskortiert.Vergrößern des Bildes
Iljuschin Il-20M: Die Bundeswehr hat das russische Aufklärungsflugzeug mehrere Kilometer lang eskortiert. (Quelle: Luftwaffe)

Der russische Flugzeughersteller Iljuschin baute zwischen 1958 und 1976 insgesamt 19 Stück der Aufklärungsflieger.

Russland setzt die Il-20M vor allem an den Grenzen zur Nato ein. Ihre regelmäßigen Flüge nahe der Nato-Grenzen gelten nicht nur als Provokation, sondern auch als Test der Reaktionsfähigkeit westlicher Lufträume. Immer wieder wird die Maschine etwa über der Ostsee, dem Schwarzen Meer oder der Arktis gesichtet. Die Nato führt die propellergetriebene Maschine unter dem Codenamen "Coot-A".

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
BundeswehrEurofighterLuftwaffeNatoOstseeRussland
