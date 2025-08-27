Wehrdienst, MAD, Sicherheitsrat Regierung beendet Sommerpause mit historischer Sitzung

Verteidigungsminister Boris Pistorius (l., SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Festakt zum 70. Jahrestags des deutschen Nato-Beitritts im Bendlerblock: Dort tagt am Mittwoch das Bundeskabinett. (Quelle: IMAGO/www.photowerkstatt.de/imago)

Seit mehr als 30 Jahren hat sich die Bundesregierung nicht mehr im Verteidigungsministerium versammelt. An diesem Mittwoch beendet sie dort mit zahlreichen Gesetzesvorhaben für die deutsche Sicherheit ihre Sommerpause.

Mit einer Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium will die Bundesregierung Weichen für einen neuen Wehrdienst stellen und über die Sicherheitslage in Europa beraten. Dazu wird die Ministerrunde am Mittwoch in einem abhörsicheren Raum im Bendlerblock tagen.

Als Gast nimmt der neue Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa (Saceur), Generalleutnant Alexus Grynkewich, teil. Der US-Amerikaner und Generalinspekteur Carsten Breuer werden zur Lage berichten, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius angekündigt hatte.

Den Ministeriumsangaben zufolge ist es mehr als drei Jahrzehnte her, dass sich das wöchentlich tagende Kabinett im Verteidigungsministerium getroffen hat. Das sei zuletzt im Februar 1992 unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) geschehen.

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Sitzung nun sei ein wichtiges Zeichen. Das Kabinett wolle auch wichtige Gesetzesvorhaben für die weitere Stärkung der Bundeswehr beschließen. Konkret geht es um mehrere Punkte.

Neuer Wehrdienst

Die Bundeswehr muss für die neuen Nato-Ziele und als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland in der stehenden Truppe und der Reserve kräftig aufwachsen. Ein neuer und attraktiver gestalteter Wehrdienst, der aber zunächst auf Freiwilligkeit setzt, soll zentraler Baustein für mehr Personal sein. Ein wichtiger Schritt soll die Wiedereinführung der Wehrerfassung sein, für die junge Männer Auskunft geben müssen. Für junge Frauen ist freiwillig. Der Union war das nicht genug. Streit auf den letzten Metern konnte aber in der Koalition beigelegt werden.

Nationaler Sicherheitsrat

Union und SPD haben schon im Koalitionsvertrag eine solche zentrale Schaltstelle im Kanzleramt beschlossen. Nun soll die Geschäftsordnung des neuen Gremiums vom Kabinett beschlossen werden. Der Sicherheitsrat soll bei Krisen tagen und schnelle Entscheidungen herbeiführen können, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten und Sicherheit vernetzt angehen. Den Vorsitz hat der Bundeskanzler, derzeit also Friedrich Merz (CDU).

Militärischer Abschirmdienst