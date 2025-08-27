t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandMilitär & Verteidigung

Wehrdienst, MAD, Sicherheitsrat: Kabinett tagt in abhörsicherem Raum

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEx-Präsident wird lückenlos überwacht
TextAngst vor Trump-Chaos: Anleger flüchten
TextNena-Fans klagen über Beschwerden
TextVfB-Pokalheld verrät seinen Trick
TextSensationsteam schafft CL-Qualifikation

Wehrdienst, MAD, Sicherheitsrat
Regierung beendet Sommerpause mit historischer Sitzung

Von dpa
Aktualisiert am 27.08.2025 - 07:20 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0824952659Vergrößern des Bildes
Verteidigungsminister Boris Pistorius (l., SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Festakt zum 70. Jahrestags des deutschen Nato-Beitritts im Bendlerblock: Dort tagt am Mittwoch das Bundeskabinett. (Quelle: IMAGO/www.photowerkstatt.de/imago)
News folgen

Seit mehr als 30 Jahren hat sich die Bundesregierung nicht mehr im Verteidigungsministerium versammelt. An diesem Mittwoch beendet sie dort mit zahlreichen Gesetzesvorhaben für die deutsche Sicherheit ihre Sommerpause.

Mit einer Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium will die Bundesregierung Weichen für einen neuen Wehrdienst stellen und über die Sicherheitslage in Europa beraten. Dazu wird die Ministerrunde am Mittwoch in einem abhörsicheren Raum im Bendlerblock tagen.

Loading...

Als Gast nimmt der neue Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa (Saceur), Generalleutnant Alexus Grynkewich, teil. Der US-Amerikaner und Generalinspekteur Carsten Breuer werden zur Lage berichten, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius angekündigt hatte.

imago images 0826939829Vergrößern des Bildes
Das Bundesverteidigungsministerium am Berliner Reichpietschufer (Archivbild): Hier trifft sich die Bundesregierung. (Quelle: IMAGO/Joko/imago)

Den Ministeriumsangaben zufolge ist es mehr als drei Jahrzehnte her, dass sich das wöchentlich tagende Kabinett im Verteidigungsministerium getroffen hat. Das sei zuletzt im Februar 1992 unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) geschehen.

Das Verteidigungsministerium erklärte, die Sitzung nun sei ein wichtiges Zeichen. Das Kabinett wolle auch wichtige Gesetzesvorhaben für die weitere Stärkung der Bundeswehr beschließen. Konkret geht es um mehrere Punkte.

Neuer Wehrdienst

Die Bundeswehr muss für die neuen Nato-Ziele und als Reaktion auf die Bedrohung durch Russland in der stehenden Truppe und der Reserve kräftig aufwachsen. Ein neuer und attraktiver gestalteter Wehrdienst, der aber zunächst auf Freiwilligkeit setzt, soll zentraler Baustein für mehr Personal sein. Ein wichtiger Schritt soll die Wiedereinführung der Wehrerfassung sein, für die junge Männer Auskunft geben müssen. Für junge Frauen ist freiwillig. Der Union war das nicht genug. Streit auf den letzten Metern konnte aber in der Koalition beigelegt werden.

Vereidigung von neuen Soldaten im Jahr 2011 (Archivbild): Die Rekruten gehörten zu den ersten Soldaten, die den freiwilligen Wehrdienst leisteten.Vergrößern des Bildes
Vereidigung von neuen Soldaten im Jahr 2011 (Archivbild): Die Bundesregierung will einen neuen Wehrdienst auf den Weg bringen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Nationaler Sicherheitsrat

Union und SPD haben schon im Koalitionsvertrag eine solche zentrale Schaltstelle im Kanzleramt beschlossen. Nun soll die Geschäftsordnung des neuen Gremiums vom Kabinett beschlossen werden. Der Sicherheitsrat soll bei Krisen tagen und schnelle Entscheidungen herbeiführen können, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten und Sicherheit vernetzt angehen. Den Vorsitz hat der Bundeskanzler, derzeit also Friedrich Merz (CDU).

Militärischer Abschirmdienst

Zudem wird die Einstellungsüberprüfung von Soldaten neu geregelt. Auch erhalten Militärpolizisten ("Feldjäger") und zivile Wachleute neue Befugnisse, um die militärische Sicherheit zu stärken, auch beim Überprüfen verdächtiger Personen.

imago images 0715819663Vergrößern des Bildes
Eine Motorradstaffel der Feldjäger im Berliner Bendlerblock (Archivbild): (Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler/imago)
Meistgelesen

Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Inmitten laufender Friedensbemühungen gibt es eine politische Debatte bis hin zur Frage, ob Deutschland Soldaten für eine friedenssichernde Truppe in der Ukraine stellen soll. Die Ministerrunde wird auf Stand gebracht, ohne dass Beschlüsse möglich sind. Der Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil kann aus seinen zu Wochenbeginn in Kiew geführten Gesprächen berichten.

Bundeswehr und Nato informieren über Bedrohungslage

Vom Generalinspekteur – Deutschlands ranghöchstem Soldaten – und Generalleutnant Grynkewich werden die Kabinettsmitglieder aus erster Hand informiert. Dabei kann Breuer auch über die laufenden Konsultationen der Militärs über Sicherheitsgarantien berichten.

Grynkewich kann zum Stand der Nato-Verteidigungsplanungen antworten. Denn militärische Beiträge Deutschlands zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine können auch bedeuten, dass diese Fähigkeiten dem Bündnis nicht wie geplant zur Verfügung stehen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Boris PistoriusBundesregierungBundeswehrCDUEuropaFriedrich MerzNatoSPDUkraine
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom