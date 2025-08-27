Nach Streit in der Koalition Kabinett beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst

Von dpa Aktualisiert am 27.08.2025 - 13:03 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Kanzler Friedrich Merz (r., CDU) Und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor der Kabinettssitzung am Dienstag: Der Streit über den Wehrdienst ist zunächst beigelegt. (Quelle: Britta Pedersen)

Die Bundesregierung setzt beim Wehrdienst zunächst auf Freiwilligkeit. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt.

Das Bundeskabinett hat das Gesetz zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auf den Weg gebracht. Die Ministerrunde billigte auf einer Sitzung im Verteidigungsministerium den Rechtsrahmen, der eine Wehrerfassung junger Männer einführt, aber zunächst auf Freiwilligkeit und einen attraktiveren Dienst setzt.

Eine Rückkehr zur Wehrpflicht schon in Friedenszeiten, wie sie vor allem Unionspolitiker wiederholt gefordert hatten, wurde nicht vereinbart. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) formuliert aber Grundvoraussetzungen für eine Aktivierung. Wenn die verteidigungspolitische Lage oder ein Mangel an Freiwilligen eine Wehrpflicht erforderlich macht, muss der Bundestag erst zustimmen. Auch über das jetzt im Kabinett beschlossene Gesetz entscheidet der Bundestag.

Wehrdienst: Mehr Geld soll Bundeswehr attraktiver machen

Die Bundeswehr benötigt etwa 80.000 zusätzliche, aktive Soldaten. Denn die Nato hält für Deutschland eine Größenordnung von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe für erforderlich, um einem etwaigen Angriff Russlands standzuhalten.

Dabei soll der Wehrdienst vor allem die Grundlage für eine größere Reserve schaffen. Geplant ist, mit 15.000 neuen Wehrdienstleistenden zu beginnen und eine verpflichtende Musterung ab 2027 einzuführen. Zur Wehrerfassung müssen junge Männer in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zum Wehrdienst bereit und fähig sind; Frauen können dies tun.

Der Pool, an den sich der neue Wehrdienst richtet, ist die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen. Pistorius verfolgt zudem mehrere Ansätze, um den Dienst attraktiver zu machen. Darunter ist auch ein höherer Sold. Dazu sollen Wehrdienstleistende künftig als Zeitsoldaten bezahlt werden und somit mehr als 2.000 Euro netto monatlich erhalten.

Pistorius: "Riesenschritt nach vorn" – Merz zeigt sich "zuversichtlich"

Pistorius bezeichnete den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Wehrdienstes als "Riesenschritt nach vorne". Der SPD-Politiker sagte nach der Kabinettssitzung, der Gesetzentwurf mache deutlich, dass ein Aufwuchs der Bundeswehr notwendig sei. Es gehe darum, das "Mindset" in der Gesellschaft gerade bei jungen Männern und Frauen zu verändern und für den Dienst am Land zu werben.

Jeder aus der jungen Generation werde sich anders als bislang entscheiden müssen, was er zur Sicherheit seines Landes beitragen wolle. Die Debatten, die es in den Familien, an den Arbeitsplätzen, in den Schulen und in den Universitäten geben werde, seien gewollt und seien notwendig. Die Bundeswehr müsse aufwachsen, sagte Pistorius. Er verwies auf die internationale Sicherheitslage und vor allem das aggressive Auftreten Russlands. Eine starke Armee sei das effektivste Mittel, um Kriege zu verhindern.