Aufrüstung ohne Wehrpflicht? "Die Verantwortlichen wollten keine Ausbildungstruppe"
Die Koalition scheut einen verpflichtenden Wehrdienst und verweist auf fehlende Ausbilder und Kasernen. Vertreter der Bundeswehr winken bei diesem Argument ab.
Die Bundesregierung ist sich einig: Deutschland braucht einen "neuen Wehrdienst". Den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat das Kabinett vorige Woche verabschiedet. Jetzt ist der Bundestag gefragt – und dort dürfte es noch hitzige Debatten geben. Denn den größten Streitpunkt haben Union und SPD bislang vertagt: Die Frage, ob der neue Wehrdienst freiwillig sein soll, oder ob es eine Pflicht braucht, um die von der Nato geforderte Truppenstärke der Bundeswehr zu erreichen.
Ziel der Pläne ist es, vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland neue Vorgaben der Nato für den Konfliktfall zu erfüllen. Diese sehen einen Bedarf von etwa 460.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten vor. Derzeit gibt es bei der Bundeswehr nur knapp 183.000 Soldatinnen und Soldaten.
Hinzu kamen 2024 gut 49.000 sogenannte beorderte Reservisten, die regelmäßig Dienst leisten. Pistorius strebt nun mindestens 260.000 Soldatinnen und Soldaten sowie eine Gesamtzahl von 200.000 einsatzbereiten Reservisten an.
Merz und Pistorius verweisen auf Mangel an Ausbildern
Pistorius dagegen beharrt darauf, dass der Wehrdienst freiwillig sein sollte und erst dann verpflichtend, wenn die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder die Sicherheitslage höhere Zahlen nötig macht. Für diesen Fall werde im Gesetz "eine verpflichtende Heranziehung ermöglicht", hieß es Ende Juli aus dem Verteidigungsministerium. Es soll aber "keinen Automatismus, keine festgelegte Zahl und keinen festgelegten Zeitpunkt für eine Aktivierung der Wehrpflicht" geben.
Der Verteidigungsminister argumentiert unter anderem, dass es derzeit nicht genügend Kasernen und Ausbilder gebe, um Zehntausende wehrpflichtige Rekruten zu betreuen. Auf diesen Mangel verweist auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Kontext der Debatte um eine Wehrpflicht für Frauen. In der Truppe dagegen ist der Wunsch nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht unüberhörbar. Die Argumente des Verteidigungsministers lassen Soldatenvertreter indes nicht gelten.
"Fahrlässige Wette auf die Zukunft"
Besonders deutlich wird Oberst André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, der sich als Vertreter "aller Menschen in der Bundeswehr" definiert. "Vor dem Hintergrund der Bedrohungslage ist das reine Setzen auf Freiwilligkeit eine fahrlässige Wette auf die Zukunft", kommentierte Wüstner die Verabschiedung von Pistorius' Gesetzentwurf.
"Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass die Bundeswehr rein auf freiwilliger Basis die personelle Zielgröße erreicht, die aus den zugesagten Nato-Planungszielen abgeleitet ist. Wladimir Putin wird sich jedenfalls sicher nicht von angeblichen Grenzen der Machbarkeit beeindrucken lassen, Donald Trump mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien wahrscheinlich auch nicht", so Wüstner.
Auch der Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte (CDU), der qua Amt als "Anwalt der Soldaten" gilt, hat sich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Verpflichtende Elemente des neuen Wehrdienstes müssten schon jetzt vorbereitet werden, mahnte Otte in den ARD-"Tagesthemen", und über einen verpflichtenden Wehrdienst sollte noch in dem Jahr abgestimmt werden. "Die Truppe ist stark gefordert, sie darf nicht überdehnt werden", warnte Otte.
Chef des Reservistenverbands wünscht sich mehr Pragmatismus
Auch der Reservistenverband der Bundeswehr spricht sich klar für eine Verpflichtung zum Wehrdienst aus. "Ein freiwilliger Dienst reicht nicht aus, um die Lücke beim Personal zu schließen", sagt Verbandschef Patrick Sensburg zu t-online. "Und ein freiwilliger Dienst schafft auch keine wehrhafte Zivilgesellschaft, die es im Fall des Falles braucht, um die aktive Truppe zu unterstützen." Das Argument der fehlenden Ausbildungskapazitäten lässt Sensburg nicht gelten.
Zur Person
Patrick Sensburg ist Professor für Öffentliches Recht an der Polizeihochschule NRW in Köln. Von 2009 bis 2021 vertrat der CDU-Politiker den Hochsauerlandkreis im Bundestag, den seit 2021 Friedrich Merz vertritt. Seit 2019 steht der ausgebildete Offizier an der Spitze des Reservistenverbands.
"Das hören wir jetzt seit zehn Jahren, aber warum ist denn seitdem nichts passiert?", gibt der ausgebildete Offizier und Professor für Staatsrecht zurück. Die Rahmenbedingungen für einen Pflichtdienst seien nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt würden. "Wir haben genügend Liegenschaften und Gebäude, auch wenn manche natürlich instand gesetzt werden müssten. Und wenn Betten fehlen, dann müssen halt Betten gekauft werden." Überhaupt wünscht sich Sensburg mehr Pragmatismus beim Wiederaufbau der Truppe – und fordert einen Mentalitätswechsel.
Zurück zur Wehrpflicht? Sensburg hofft auf den Bundestag
"Die Verantwortlichen wollten lange gar nicht zurück zu einer Ausbildungstruppe", erklärt Sensburg die mangelnden Kapazitäten. "Jetzt muss im Grunde die ganze Gesellschaft wieder militärisch ausgebildet werden und das unter den Augen der Gesellschaft. Da entsteht ein Rechtfertigungsdruck, den viele in der Politik und in der Truppe scheuen", so Sensburg. "Zumal den Menschen 30 Jahre lang erzählt wurde, dass es die Armee eigentlich nicht braucht. Da fällt die Umstellung jetzt natürlich schwer. Aber am Ende kommt ja auch etwas dabei heraus."
Doch Sensburg registriert auch, dass sich die Einstellung in der Truppe unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine bereits wandelt. "Hinzu kommt ein Generationswechsel, die jüngeren Offiziere wollen Menschen ausbilden und führen", sagt Sensburg.
Nun hofft er, dass das verpflichtende Element am neuen Wehrdienst im parlamentarischen Prozess klar definiert wird. "Wir wollten uns ja am schwedischen Modell orientieren und dort ist klar festgehalten, dass Menschen zum Wehrdienst verpflichtet werden können, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Aber dort gibt es halt genügend freiwillige Rekruten."
Ob die Einwände der Truppe in der Koalition Gehör finden, ist unklar. Ganz überzeugt scheinen Merz und Pistorius von ihrem freiwilligen Wehrdienst selbst nicht zu sein. Klar ist nur: Sollte es doch zu einer Rückkehr zur Wehrpflicht kommen, wird es noch einmal große Anstrengungen brauchen, um die Bundeswehr wieder zu einer Ausbildungstruppe zu machen.
