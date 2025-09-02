Auch der Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte (CDU), der qua Amt als "Anwalt der Soldaten" gilt, hat sich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Verpflichtende Elemente des neuen Wehrdienstes müssten schon jetzt vorbereitet werden, mahnte Otte in den ARD-"Tagesthemen", und über einen verpflichtenden Wehrdienst sollte noch in dem Jahr abgestimmt werden. "Die Truppe ist stark gefordert, sie darf nicht überdehnt werden", warnte Otte.

Chef des Reservistenverbands wünscht sich mehr Pragmatismus

Auch der Reservistenverband der Bundeswehr spricht sich klar für eine Verpflichtung zum Wehrdienst aus. "Ein freiwilliger Dienst reicht nicht aus, um die Lücke beim Personal zu schließen", sagt Verbandschef Patrick Sensburg zu t-online. "Und ein freiwilliger Dienst schafft auch keine wehrhafte Zivilgesellschaft, die es im Fall des Falles braucht, um die aktive Truppe zu unterstützen." Das Argument der fehlenden Ausbildungskapazitäten lässt Sensburg nicht gelten.

Patrick Sensburg (Quelle: Bernd Thissen) Zur Person Patrick Sensburg ist Professor für Öffentliches Recht an der Polizeihochschule NRW in Köln. Von 2009 bis 2021 vertrat der CDU-Politiker den Hochsauerlandkreis im Bundestag, den seit 2021 Friedrich Merz vertritt. Seit 2019 steht der ausgebildete Offizier an der Spitze des Reservistenverbands.

"Das hören wir jetzt seit zehn Jahren, aber warum ist denn seitdem nichts passiert?", gibt der ausgebildete Offizier und Professor für Staatsrecht zurück. Die Rahmenbedingungen für einen Pflichtdienst seien nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt würden. "Wir haben genügend Liegenschaften und Gebäude, auch wenn manche natürlich instand gesetzt werden müssten. Und wenn Betten fehlen, dann müssen halt Betten gekauft werden." Überhaupt wünscht sich Sensburg mehr Pragmatismus beim Wiederaufbau der Truppe – und fordert einen Mentalitätswechsel.

Zurück zur Wehrpflicht? Sensburg hofft auf den Bundestag

"Die Verantwortlichen wollten lange gar nicht zurück zu einer Ausbildungstruppe", erklärt Sensburg die mangelnden Kapazitäten. "Jetzt muss im Grunde die ganze Gesellschaft wieder militärisch ausgebildet werden und das unter den Augen der Gesellschaft. Da entsteht ein Rechtfertigungsdruck, den viele in der Politik und in der Truppe scheuen", so Sensburg. "Zumal den Menschen 30 Jahre lang erzählt wurde, dass es die Armee eigentlich nicht braucht. Da fällt die Umstellung jetzt natürlich schwer. Aber am Ende kommt ja auch etwas dabei heraus."

Doch Sensburg registriert auch, dass sich die Einstellung in der Truppe unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine bereits wandelt. "Hinzu kommt ein Generationswechsel, die jüngeren Offiziere wollen Menschen ausbilden und führen", sagt Sensburg.

Nun hofft er, dass das verpflichtende Element am neuen Wehrdienst im parlamentarischen Prozess klar definiert wird. "Wir wollten uns ja am schwedischen Modell orientieren und dort ist klar festgehalten, dass Menschen zum Wehrdienst verpflichtet werden können, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Aber dort gibt es halt genügend freiwillige Rekruten."