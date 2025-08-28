In Deutschland Russland späht wohl Waffentransporte aus

28.08.2025 - 15:46 Uhr

Drohnen am Himmel (Symbolbild): Russland späht wohl deutsche Straßen aus. (Quelle: Uncredited/AP/dpa/dpa-bilder)

Laut Medienberichten ist Russland über das Geschehen auf deutschen Straßen bestens informiert. Die Bundeswehr sucht fieberhaft nach Gegenmaßnahmen.

Russland spioniert mit Drohnen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern streng geheime Rüstungstransporte an die Ukraine aus. Das berichteten die Düsseldorfer "Wirtschaftswoche" sowie die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf Angaben von drei westlichen Nachrichtendiensten. Betroffen seien auch Transporte von US-Rüstungsgütern.

Ein Ziel der Spionageaktionen ist laut "Wirtschaftswoche" das Auskundschaften der Routen europäischer Militärtransporte, die ständig verändert würden. In Erfahrung gebracht werde dabei auch, welche Waffen die Ukraine bald erreichen werden und wann frische Munition die Front erreiche. Deutschland wäre besonders betroffen, da es für Rüstungslieferungen Drehkreuz für Exporte aus Belgien, Spanien und Frankreich sei.

Die westlichen Dienste gehen demnach davon aus, dass Russland gut informiert ist, welche Rüstungs- und Mischkonzerne für die Ukraine produzieren. Daraus könnten sich auch Gefahren für deren Leitungspersonal ergeben, denn die Betroffenen müssten damit rechnen, im Fadenkreuz russischer Agenten zu stehen. Im vergangenen Jahr hatte ein Anschlag auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger nur knapp verhindert werden können.

Drohnen kundschaften auch Bundeswehr aus

Die russischen Drohnen kundschafteten auch deutsche Militärstützpunkte aus, hieß es weiter in der "Wirtschaftswoche". Dazu gehörten auch solche, in denen ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden. Ebenso stünden US-Militärbasen auf der Spähliste. Insgesamt sei im laufenden Jahr bereits eine dreistellige Zahl von Drohnen-Überflügen registriert worden.

Dabei würde die russische Seite eine Vielfalt an Maschinen benutzen: Die Spannweite würde von Modellen von Amazon bis zu Drohnen von mehreren Metern Länge reichen. Bei den kleinen Modellen gehe man davon aus, dass sie von Laien geflogen werden, die vom Kreml in Deutschland angeworben wurden. Im September möchte der deutsche Staat deswegen, wie die "Wirtschaftswoche" schreibt, eine Kampagne starten und über mögliche Strafen aufklären.

Die Bundeswehr bestätigte die Drohnenflüge dem Bericht zufolge auf Anfrage. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine habe deren Zahl deutlich zugenommen. Zu konkreten Zahlen wollte sich die Bundeswehr demnach nicht äußern.

US-Informationen führen zu Festnahme

Als erste Reaktion habe die Bundeswehr Dutzende sogenannte Netzwerkdrohnen bestellt, um Spionagedrohnen abzufangen, hieß es unter Berufung auf Angaben von Insidern. Schon 2023 habe die Bundeswehr die Taskforce Drohne gegründet. Mittlerweile werde diskutiert, ob Soldaten mit Gewehren Drohnen über militärischem Sperrgebiet abschießen dürften. Das Problem sei, dass die Fluggeräte dann beim Absturz Schäden anrichten und eventuell sogar Wohngebiete treffen könnten.