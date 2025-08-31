t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandMilitär & Verteidigung

Marineübung "Northern Coasts": Freizeitsegler müssen in Kiel aufpassen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchlagerstar: "Ich bin alkoholkrank"
TextMann stürzt in Klettergarten in den Tod
TextBayern-Star entschuldigt sich öffentlich
TextTrump will Wahlrecht per Dekret ändern
TextNach Insolvenz: Weitere Konzertabsagen

Großmanöver "Northern Coasts"
Vor Übung: Marine spricht Warnung an Freizeitsegler aus

Von dpa
31.08.2025 - 11:23 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0472149202Vergrößern des Bildes
Ein Schiff der deutschen Marine (Symbolbild): Für den Monat ist in Kiel eine große Übung angesetzt. (Quelle: IMAGO/Sven Eckelkamp/imago)
News folgen

Auch auf Bedrohungen über den Seeweg will die Nato vorbereitet sein. Vor einer für Monat angesetzten Übung hat die deutsche Marine Sicherheitshinweise für Zivilisten.

Freizeitskipper müssen am Montag in der Kieler Bucht wegen des Starts eines Manövers besonders aufmerksam navigieren. Vor dem von der Deutschen Marine geleiteten Großmanöver "Northern Coasts" appelliert die Marine, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens einen möglichst großen Abstand zu Kriegsschiffen zu halten. "Des Weiteren empfehlen wir, auf Flaggen-, Schall- und sonstige Manöversignale zu achten und hörbereit per Sprechfunk zu sein."

Loading...

An dem bis 12. September dauernden Manöver beteiligen sich nach Marineangaben etwa 8.400 Soldatinnen und Soldaten und rund 40 Einheiten aus 14 Nationen. Für die Deutsche Marine sind neben Schiffen, auch Unterwassereinheiten sowie Marineflieger und Marinesicherungskräfte im Einsatz. Ein Großteil der Schiffe und Boote versammelt sich zum Auftakt in Kiel und läuft am Montagvormittag aus.

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Auch die Ostseeanrainerstaaten Schweden, Finnland, Dänemark, Polen, Estland, Lettland und Litauen sowie Frankreich, Großbritannien, USA, Belgien, Niederlande und Kanada nehmen teil. "Northern Coasts" findet seit 2007 jährlich auf Initiative der deutschen Marine statt.

Nato will Entschlossenheit zeigen

Nach Marineangaben nimmt "Northern Coasts" in der Übungsserie Quadriga, bei dem Nato-Partner den Schutz des Ostseeraums im Krisen- beziehungsweise Kriegsfall üben, eine Schlüsselrolle ein. Bei Quadriga geht es etwa um die Verlegung von Truppen und Gerät auf dem See-, Land- und Luftweg an die Nato-Ostflanke nach Litauen. Außerdem will die Nato Präsenz in dem Seegebiet zeigen.

Mit "Northern Coasts" als Schwerpunktübung unterstreiche Quadriga 2025 den Willen und die Entschlossenheit, das Nato-Bündnisgebiet, insbesondere den maritimen Ostseeraum, zu verteidigen, wurde Konteradmiral Stephan Haisch in einer Mitteilung zitiert. Er führt den internationalen Marineverband.

"Wir verfolgen das Ziel, die Zusammenarbeit und die militärischen Fähigkeiten der Marinen in der Ostsee zu stärken. Dabei setzen wir konsequent auf realistische Bedrohungsszenarien aus allen Dimensionen: Luft, Land, Wasser und auch Cyber", sagte Haisch. Praxisnahe Ausbildung solle die Reaktions- und Einsatzfähigkeit im Krisen- und Konfliktfall steigern.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
LitauenNato
Politiker von A bis Z
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom