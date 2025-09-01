t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Einsatz? Verteidigungsminister Pistorius rügt von der Leyen

Debatte um Ukraine-Friedenstruppen
"Total falsch" – Pistorius rügt von der Leyen scharf

  • Daniel Mützel
Aktualisiert am 02.09.2025 - 07:53 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0831754530Vergrößern des Bildes
Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, hält von den öffentlichen Gedankenspielen aus Brüssel gar nichts. (Quelle: Juliane Sonntag/imago)
News folgen

Müssen deutsche Soldaten in die Ukraine, um einen möglichen Waffenstillstand abzusichern? Ein entsprechender Vorstoß von EU-Kommissionschefin von der Leyen löst beim Bundesverteidigungsminister Kopfschütteln aus.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu möglichen EU-Friedenstruppen in der Ukraine ungewöhnlich scharf kritisiert. Es sei grundsätzlich falsch, über solche Themen zu reden, bevor man am Verhandlungstisch sitze, sagte der SPD-Politiker beim Besuch eines Rüstungsbetriebs in Troisdorf.

"Also abgesehen davon, dass die Europäische Union keinerlei Zuständigkeiten und Kompetenzen hat, was die Stellung von Truppen – egal für wen und für was hat – würde ich mich davor hüten, derartige Überlegungen in irgendeiner Weise zu bestätigen oder zu kommentieren", sagte Pistorius.

Es gebe laufende Überlegungen, "was ginge, was ginge nicht" und unter welchen Vorbehalten und Bedingungen etwas überhaupt denkbar wäre. "Aber das öffentlich zu diskutieren, zum jetzigen Zeitpunkt, halte ich für total falsch", sagte er.

478250300Vergrößern des Bildes
Bundeswehrsoldaten im niedersächischen Unterlüß: Könnte die Truppe einen Ukraine-Einsatz überhaupt stemmen? (Quelle: Alexander Koerner)

Von der Leyen überraschte mit Truppen-Aussage

Pistorius reagierte auf einen Bericht der "Financial Times", wonach von der Leyen "einen klaren Fahrplan" für die Entsendung einer multinationalen Truppe in die Ukraine habe. Von der Leyen sagte der britischen Zeitung am Sonntag, europäische Hauptstädte arbeiteten an "ziemlich genauen Plänen" für einen möglichen Militäreinsatz in der Ukraine als Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand.

"Sicherheitsgarantien sind von überragender Bedeutung und absolut entscheidend", so von der Leyen zur "Financial Times". Die Pläne für eine internationale Friedenstruppe hätten die Rückendeckung der US-Regierung, so die Kommissionschefin weiter. Präsident Trump habe "wiederholt" versichert, dass es eine US-Präsenz als Absicherung geben werde.

EU-Sondergipfel in BrüsselVergrößern des Bildes
Hat mit ihrem Truppen-Vorschlag in Berlin Ärger ausgelöst: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (r.) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (l.) (Quelle: Omar Havana/AP/dpa/dpa-bilder)

Heikle Debatte um Ukraine-Friedenstruppe

In der Debatte um eine internationale Ukraine-Friedenstruppe, die einen möglichen Waffenstillstand absichern könnte, hält sich die Bundesregierung bislang weitgehend zurück. "Verfrüht" seien solche Diskussionen, heißt es in der Koalition, denn die Voraussetzung für eine Entsendung sei ein Waffenstillstand, zu dem Russland derzeit nicht bereit sei.

Für die schwarz-rote Koalition ist die Debatte aber auch aus einem anderen Grund heikel: Sollte es tatsächlich zu einem Waffenstillstand und einer Friedensmission kommen, müsste wahrscheinlich auch Deutschland Soldaten in die Ukraine schicken. Trump hat klargemacht, dass er beim Thema Sicherheitsgarantien die Europäer in der Hauptverantwortung sehe. Deutschland als Europas größte Wirtschaftsmacht und stärkster Ukraine-Unterstützer könnte sich dem internationalen Druck kaum entziehen.

Meistgelesen

EVP-Chef und CSU-Vize Manfred Weber hatte vor wenigen Tagen im Interview mit t-online eine EU-Friedenstruppe ins Gespräch gebracht, "die gemeinsam mit der Ukraine das Land vor einem erneuten russischen Angriff" beschützen könnte. Europa sollte den "historischen Moment" nutzen.

Auch in der SPD rechnet man mittlerweile mit dem möglichen Szenario, dass es zu einer Entsendung von Bundeswehrsoldaten in die Ukraine kommen könnte. Fraktionschef Matthias Miersch, der gerade mit Unionskollege Jens Spahn auf Ukraine-Besuch ist, sagte: "Wir schließen nichts aus, aber wir sollten nicht jetzt den dritten Schritt vor dem ersten tun."

Verwendete Quellen
