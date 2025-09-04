"Wir müssen jede Brücke, jede Straße und jeden Strommast prüfen"

Es komme dann zu Kettenreaktionen: Ohne Strom funktionieren etwa die Treibstoffpumpen in Tankstellen nicht mehr, ohne Treibstoff fahren keine Lastwagen, und ohne Lastwagen könnten die Supermärkte die Deutschen nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen. Auch Krankenhäuser fielen ohne Strom oder Treibstoff für Notstromgeneratoren aus.

Umbachs Fazit: "Wenn wir unsere Sicherheit wirklich ernst nehmen, müssen wir jede Brücke, jede Straße und jeden Strommast schon beim Bau auf militärische Anforderungen prüfen." Das sei auch im Kalten Krieg so gewesen. So sei zum Beispiel an vielen Brücken die Tragkraft ausgeschildert gewesen, damit Panzerfahrer wussten, ob sie diese überqueren konnten. Es brauche eine große, einheitliche Strategie.

Der Experte nannte noch drei weitere zentrale Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg: Erstens brauche Deutschland strategische Reserven wichtiger Bauteile des Stromnetzes, falls diese ausfallen oder zerstört werden. Das betreffe insbesondere große Transformatoren; diese würden weltweit von nur fünf Herstellern gebaut, und die Produktion eines Transformators dauere zehn bis zwölf Monate.

So lassen sich große Stromausfälle vermeiden

Zweitens müsse Deutschland seine Lieferketten analysieren und überlegen, von welchen Lieferanten aus welchen Staaten es sich abhängig machen will. Das gelte speziell für Produkte aus der aufstrebenden Weltmacht China, sagte Umbach.

Und die dritte Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist demnach, auf eine dezentrale Versorgung zu setzen. Ein Netzwerk aus vielen kleinen Kraftwerken sei schwerer auszuschalten als eines mit wenigen großen. Aus sicherheitspolitischer Sicht sei deshalb der Ausbau der erneuerbaren Energien zu befürworten. Wenn hier einzelne Kraftwerke ausfallen, führe das meist nicht zu größeren Stromausfällen.

Beim Netzausbau hapert es

Hier sieht Umbach auch keinen Widerspruch zu Reiches Forderung, dass private Photovoltaikanlagen nicht länger subventioniert werden sollten. Denn Wind- und Solarenergie seien in Deutschland wirtschaftlich einträglich, daher könne es sich für den Staat lohnen, Förderungen zu streichen. Außerdem könne nicht nur zu wenig Energie zu Stromausfällen führen, sondern auch zu viel.