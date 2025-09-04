t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg als Warnung: Spart Katherina Reiche am falschen Ende?

Blackout-Gefahr
Das kann Katherina Reiche von der Ukraine lernen

Von Malte Bollmeier
04.09.2025 - 16:54 UhrLesedauer: 3 Min.
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche: Sie will die Energiewende billiger machen.Vergrößern des Bildes
Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: Sie will die Energiewende billiger machen. (Quelle: Andreas Gora/imago-images-bilder)
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will beim Netzausbau Geld sparen. Doch das könnte zulasten der Energiesicherheit gehen, warnt ein Experte und verweist auf Lehren aus dem Ukraine-Krieg.

Einen "Realitätscheck" hat Katherina Reiche (CDU) angekündigt: Die Ministerin lässt den Stand der deutschen Energiewende prüfen. Zum einen will sie kontrollieren, ob die Versorgung sicher ist, zum anderen aber auch, ob sich Kosten sparen lassen, etwa indem sie billiger bauen lässt oder Subventionen für erneuerbare Energien streicht.

Doch ein Energieexperte hält das Vorgehen für riskant. Es müssten eher noch mehr wichtige Kabel in die Erde verlegt werden, auch wenn das viermal so teuer sei, sagte Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit von der Uni Bonn, im Gespräch mit t-online.

Zur Person

Frank Umbach ist Forschungsleiter des Europäischen Clusters für Klima-, Energie- und Ressourcensicherheit (EUCERS) an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Energie-, Ressourcen- und Klimasicherheit.

Denn Kostensparen geht ihm zufolge häufig zulasten der Sicherheit, wie sich auch im Ukraine-Krieg zeige. Freileitungen seien leichter anzugreifen: sei es in einem großen Krieg zwischen der Nato und Russland, dem aktuell laufenden hybriden Krieg Russlands gegen Europa oder auch durch politische Aktivisten. So haben mutmaßliche Brandstifter das Tesla-Werk in Brandenburg für einige Tage lahmgelegt, indem sie einen Strommast anzündeten.

Angezündeter Strommast in Brandenburg (Archivbild): Ein Brandsatz reichte aus, um die gesamte Tesla-Fabrik lahmzulegen. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Wenn Russland das Baltikum angreift, fallen auch hier Bomben

Zudem habe Russland die Schwachstellen der deutschen Infrastruktur wahrscheinlich in den vergangenen Jahren ausgespäht. Damit sei es ein Leichtes, im Internet angeheuerte Kriminelle anzuleiten, wie sie Leitungen sabotieren. Für die Energiesicherheit wäre daher laut Umbach sinnvoll: "Zumindest große, zentrale Stromleitungen müssen unter die Erde." Kleine könnten auch überirdisch verlaufen.

Wenn Strom und Internet wegbrechen, hört bereits nach vier bis fünf Tagen das staatliche Leben auf.

Frank Umbach

Zwar halten alle Experten einen nahe bevorstehenden Einmarsch der russischen Armee in Deutschland für unwahrscheinlich, einen Angriff auf die baltischen Staaten aber vielfach für denkbar. Umbach sieht die Gefahr, dass dann auch deutsche Flughäfen, Straßen und eben Stromleitungen bombardiert würden, damit Deutschland keinen schweren Nachschub ins verbündete Baltikum liefern könnte – und solche Attacken auf die Infrastruktur seien extrem gefährlich, warnt Umbach: "Wenn Strom und Internet national wegbrechen, hört bereits nach vier bis fünf Tagen das staatliche Leben auf."

Brand in Kiew nach russischem Angriff auf Energie-Infrastruktur (Archivfoto): Solche Attacken passieren in der Ukraine tagtäglich.Vergrößern des Bildes
Brand in Kiew nach russischem Angriff auf Energie-Infrastruktur (Archivfoto): Solche Attacken passieren in der Ukraine tagtäglich. (Quelle: Maxym Marusenko/imago-images-bilder)
"Wir müssen jede Brücke, jede Straße und jeden Strommast prüfen"

Es komme dann zu Kettenreaktionen: Ohne Strom funktionieren etwa die Treibstoffpumpen in Tankstellen nicht mehr, ohne Treibstoff fahren keine Lastwagen, und ohne Lastwagen könnten die Supermärkte die Deutschen nicht mehr mit Lebensmitteln versorgen. Auch Krankenhäuser fielen ohne Strom oder Treibstoff für Notstromgeneratoren aus.

Umbachs Fazit: "Wenn wir unsere Sicherheit wirklich ernst nehmen, müssen wir jede Brücke, jede Straße und jeden Strommast schon beim Bau auf militärische Anforderungen prüfen." Das sei auch im Kalten Krieg so gewesen. So sei zum Beispiel an vielen Brücken die Tragkraft ausgeschildert gewesen, damit Panzerfahrer wussten, ob sie diese überqueren konnten. Es brauche eine große, einheitliche Strategie.

Der Experte nannte noch drei weitere zentrale Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg: Erstens brauche Deutschland strategische Reserven wichtiger Bauteile des Stromnetzes, falls diese ausfallen oder zerstört werden. Das betreffe insbesondere große Transformatoren; diese würden weltweit von nur fünf Herstellern gebaut, und die Produktion eines Transformators dauere zehn bis zwölf Monate.

So lassen sich große Stromausfälle vermeiden

Zweitens müsse Deutschland seine Lieferketten analysieren und überlegen, von welchen Lieferanten aus welchen Staaten es sich abhängig machen will. Das gelte speziell für Produkte aus der aufstrebenden Weltmacht China, sagte Umbach.

Und die dritte Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist demnach, auf eine dezentrale Versorgung zu setzen. Ein Netzwerk aus vielen kleinen Kraftwerken sei schwerer auszuschalten als eines mit wenigen großen. Aus sicherheitspolitischer Sicht sei deshalb der Ausbau der erneuerbaren Energien zu befürworten. Wenn hier einzelne Kraftwerke ausfallen, führe das meist nicht zu größeren Stromausfällen.

Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen beim nordrhein-westfälischen Bedburg (Archivfoto): umweltfreundlich und vorteilhaft im Krieg.Vergrößern des Bildes
Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen beim nordrhein-westfälischen Bedburg (Archivfoto): umweltfreundlich und vorteilhaft im Krieg. (Quelle: Jochen Tack/imago-images-bilder)

Beim Netzausbau hapert es

Hier sieht Umbach auch keinen Widerspruch zu Reiches Forderung, dass private Photovoltaikanlagen nicht länger subventioniert werden sollten. Denn Wind- und Solarenergie seien in Deutschland wirtschaftlich einträglich, daher könne es sich für den Staat lohnen, Förderungen zu streichen. Außerdem könne nicht nur zu wenig Energie zu Stromausfällen führen, sondern auch zu viel.

Deutschland müsse nun unbedingt mit dem Netzausbau vorankommen, sagte er: "Katherina Reiche hat völlig recht, wenn sie sagt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nur so schnell gehen kann, wie er auch tatsächlich bei den Konsumenten ankommt."

