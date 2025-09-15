t-online - Nachrichten für Deutschland
Rheinmetall will Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen übernehmen

Übernahme bahnt sich an
Rheinmetall will jetzt auch Kriegsschiffe bauen

Von dpa
Aktualisiert am 15.09.2025 - 08:23 UhrLesedauer: 2 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250915-935-831807Vergrößern des Bildes
Die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" in der Norderwerft im Hamburger Hafen: Die Norderwerft gehört zur Naval Vessels Lürssen (NVL), die Rheinmetall nun übernehmen will. (Quelle: Christian Charisius)
Deutschlands größter Rüstungskonzern ist weiter auf Expansionskurs. Mit dem Kauf eines Schiffsbauers will sich Rheinmetall ein neues Geschäftsfeld erschließen.

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf ihrer Militärsparte NVL (Naval Vessels Lürssen) geeinigt. Der in Düsseldorf sitzende Marktführer gab den mutmaßlich milliardenschweren Deal am späten Sonntagabend bekannt.

"Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden streben die Parteien den Vollzug der Übernahme für Anfang 2026 an", heißt es in der Mitteilung. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Angesichts der Milliardenumsätze beider Firmen dürfte aber eine gewaltige Summe an die Lürssen-Eigner fließen.

NVL betreibt vier Werften in Deutschland

Mit dem Erwerb des Schiffbauers möchte sich Rheinmetall breiter aufstellen und den Marinebereich als zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Der Konzern baut bisher keine eigenen Schiffe, macht aber Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 hat sich der Börsenkurs des Unternehmens etwa verzwanzigfacht. Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine. Bezahlt wird diese Waffenhilfe teilweise von der Bundesregierung.

Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte Naval Vessels Lürssen (NVL) und in eine Jachtsparte. NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven. Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei.

Weltweit beschäftigt NVL nach eigenen Angaben gut 2.100 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Rheinmetall hat laut eigenen Angaben rund 40.000 Beschäftigte an 174 Standorten und machte im vergangenen Jahr 9,8 Milliarden Euro Umsatz.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
