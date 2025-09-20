t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundeswehr: Polizei ermittelt nach Vorfall auf Truppenübungsplatz

Angeblicher Pilzsammler
Polizei ermittelt nach Vorfall auf Bundeswehrübungsplatz

Von dpa
20.09.2025 - 11:10 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250920-935-843009Vergrößern des Bildes
Ein Transportpanzer des Typs Fuchs fährt in Hohengöhren (Archivbild): Auf einem Truppenübungsplatz bei Zeitz hat die Bundeswehr einen Unbefugten aufgegriffen. (Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert)
News folgen

Auf dem Truppenübungsplatz in Zeitz kontrollieren Bundeswehrsoldaten einen Autofahrer, der angeblich nur Pilze sammeln wollte. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizeiinspektion Halle untersucht einen möglichen Sicherheitsvorfall auf einem Bundeswehrübungsplatz in Zeitz im südlichen Sachsen-Anhalt. Soldaten der Bundeswehr hätten einen Autofahrer auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst festgestellt und kontrolliert, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach Bekanntwerden der Geschehnisse habe die Polizei Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes eingeleitet. Diese dauerten noch an.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, habe sich der Mann als Pilzsammler ausgegeben. Die Ermittler hielten das aber für zweifelhaft. Auch das Bundesverteidigungsministerium sei über den Vorfall informiert worden. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 53 Jahre alten Deutschen. Er sei von den Soldaten zum Verlassen des Geländes aufgefordert und dorthin begleitet worden.

Der Bundeswehrübungsplatz im Zeitzer Forst wird unter anderem vom Panzerpionierbataillon 701 aus dem thüringischen Gera genutzt. Nach Bundeswehrangaben bereiten die Soldaten das Gefechtsfeld für die eigenen Truppen vor. Sie schlagen Schneisen, überwinden Sperren und Gewässer.

Das Panzerpionierbataillon 701 ist nach Angaben der Stadt Zeitz im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen verwurzelt. Rund 500 Soldatinnen und Soldaten gehören dem Bataillon an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
BundeswehrPolizeiZeitz
