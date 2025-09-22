Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Putin testet, wie ernst der Westen es mit seiner Verteidigung meint. Muss die Nato härter reagieren, wenn russische Jets ihren Luftraum verletzen? Das fordern auch immer mehr deutsche Politiker.

Erst Polen, dann Rumänien, jetzt Estland: Drei Mal innerhalb kürzester Zeit hat das russische Militär seine Luftstreitkräfte ins Nato-Gebiet geschickt. Am Freitag flogen drei MiG-31-Kampfjets zwölf Minuten lang über der estnischen Insel Vaindloo, bis sie von Nato-Kampfjets abgefangen wurden.

Im Westen betrachtet man die zunehmenden Luftraumverletzungen durch russische Militärflugzeuge als Provokation. Erst vor zwei Wochen drangen 19 Drohnen hunderte Kilometer weit in den polnischen Luftraum ein, bis Nato-Kampfflugzeuge einen Teil von ihnen abschießen konnten. Die Nato beobachtet die ständigen Luftraumverletzungen durch Russland mit Sorge. Insbesondere bei den osteuropäischen Mitgliedern der Allianz werden Forderungen laut, künftig robuster gegen russische Eindringlinge vorzugehen.

Der tschechische Präsident Petr Pavel nannte die russischen Provokationen am Wochenende "unverantwortlich" und brachte einen "möglichen Abschuss russischer Maschinen" ins Gespräch. Auch im Baltikum sieht man die Notwendigkeit, entschlossener zu handeln.

Eigentlich hatte die Nato bereits auf die wachsenden russischen Störversuche mit der Operation "Eastern Sentry" reagiert. Doch die erhoffte Abschreckung scheint zu verpuffen. Kremlchef Wladimir Putin testet die Allianz weiter. Muss die Nato nun ihre Reaktion verschärfen? Das könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden.

Bundesregierung ist skeptisch

Antworten könnte es schon an diesem Dienstag geben, dann trifft sich der Nato-Rat. Auf Antrag Estlands beraten die Botschafter der 32 Mitgliedstaaten. Grundlage ist der Artikel 4 des Nordatlantikvertrags. Er sieht Konsultationen der Nato-Staaten vor, "wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht sind".

Auch in der Bundesregierung verweisen sie auf diesen Termin und zeigen sich zugleich skeptisch bei möglichen Verschärfungen. Man warte "sehr gelassen die morgigen Beratungen ab", sagte ein Regierungsvertreter t-online. Man sei "sicher, dass Russland den Ernst der Lage versteht, ohne dass man gefährliche Eskalationen betreiben muss".

Die Skepsis reiht sich ein in die Reaktion des Kanzlers am Wochenende. Oder besser gesagt: die Nichtreaktion. Als die Debatte am Wochenende auch in Deutschland losging, hielt sich Friedrich Merz öffentlich zurück.

CSU: "Feindlicher Akt, der zum Abschuss führen kann"