Doch nicht nur im Osten Europas, wo die Grenze zu Russland nah ist, gibt es immer mehr Politiker, denen die aktuelle Reaktion der Nato nicht ausreicht. Auch in Deutschland wird nach dem Vorfall über Estland diskutiert, ob es nicht eine entschlossenere Antwort braucht.

Es ist ausgerechnet die Union von Friedrich Merz, aus der seitdem die weitreichendsten Forderungen kommen. Im Zweifel: Abschuss der Maschinen. Der Verteidigungspolitiker und Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Reinhard Brandl, sagte t-online: "Putin muss wissen: Ein Eindringen in Nato-Luftraum mit Kampfjets ist ein feindlicher Akt, der zum Abschuss der Maschinen führen kann."

"Die Nato darf vor Putins Provokationen nicht zurückweichen", sagte Brandl. "Sie muss vielmehr bereit und in der Lage sein, militärische Aggression mit militärischer Verteidigung abzuwehren." Es brauche ein klares Protokoll, wie mit Grenzverletzungen umzugehen sei sowie eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke, zu der auch Deutschland einen Beitrag leisten müsse.

Es ist der Ton, den nun viele Unionspolitiker anschlagen. Der außenpolitische Sprecher von CDU und CSU, Jürgen Hardt, etwa forderte "ein klares Stoppschild" für Putin. Nur die klare Botschaft an Russland werde Wirkung zeigen, "dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet", sagte Hardt dem "RND".

Der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter forderte ebenfalls, Russland mit Abschuss zu drohen und bei der nächsten Luftraumverletzung russische Jets dann auch abzuschießen. "Wir verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn nicht konsequent gehandelt wird", sagte Kiesewetter dem "Tagesspiegel". "Russland testet uns immer weiter aus, bis wir vor vollendete Tatsachen kriegerischer Eskalationen gestellt werden."

SPD: Abschuss eines Flugzeugs ist "letzte Option"

Auch der Koalitionspartner SPD nimmt die russischen Provokationen ernst. Den Forderungen nach schärferen Maßnahmen wollen sich die Sozialdemokraten aber vorerst nicht so deutlich anschließen.

Der SPD-Berichterstatter für den Verteidigungsetat, Andreas Schwarz, sagte t-online: "Die massiven Luftraumverletzungen und ständigen Nadelstiche durch Russland müssen Konsequenzen haben. Die Nato wird jetzt entscheiden, wie sie darauf reagiert. Klar ist aber: Wir dürfen keine Option vom Tisch nehmen."

Auch die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Siemtje Möller, mahnte zu erhöhter Wachsamkeit. Die wiederholten Luftraumverletzungen durch Russland bereiteten ihr "große Sorge", sagte Möller t-online. Zugleich hätten die Reaktionen in Polen, Rumänien und nun auch in Estland gezeigt, dass die Verteidigungsmechanismen der Nato zuverlässig greifen. "Die Nato berät jetzt, wie mit möglichen weiteren Verletzungen umzugehen ist. Diesem Prozess sollten wir nicht durch vorschnelle Empfehlungen vorgreifen."