Szenario für Krieg mit Russland Bundeswehr plant mit Tausend Verletzten am Tag

Angehörige der Bundeswehr trainieren die Versorgung verwundeter Soldaten: Die Armee will wieder Lazarettzüge und -busse beschaffen. (Quelle: Angelika Warmuth)

Im Fall eines Krieges zwischen der Nato und Russland müsste die Bundeswehr viele Verwundete versorgen. Das könnte nach ukrainischem Vorbild geschehen.

Die Bundeswehr bereitet sich im Fall eines Kriegs zwischen der Nato und Russland auf die Versorgung von täglich bis zu Tausend Verwundeten vor. "Tausend am Tag ist so eine Größenordnung, über die wir realistisch reden", sagte Generaloberstabsarzt Ralf Hoffmann der Nachrichtenagentur Reuters.

Hintergrund sind Warnungen des Militärbündnisses, Moskau könne von 2029 an zu einem Angriff fähig sein. Sollte es zum Krieg gegen Russland kommen, etwa zur Verteidigung des Baltikums oder Polens, würden die Verwundeten nach einer Erstversorgung an der Front zur weiteren Behandlung nach Deutschland gebracht, so Hoffmann.

Bundeswehr sieht Ukraine als Vorbild

Die Versorgung der Verwundeten würde dann überwiegend in zivilen Krankenhäusern geschehen. Dafür würden etwa 15.000 Krankenhausbetten benötigt, fügte der Bundeswehrmediziner hinzu. Dies sei ein Bruchteil der Gesamtkapazität von bis zu 440.000 Betten in Deutschland. Um die Verwundeten zu transportieren, baue die Bundeswehr ihre Kapazitäten wieder auf.

"Wir können nicht genau vorhersagen, kann man fliegen, kann man per Land, kann man über die See gehen", erklärte Hoffmann. "Und deswegen ist mein Ziel, dass für alle Wege Transportmittel bereitstehen, dass wir beispielsweise wieder Lazarettzüge und -busse beschaffen und die Evakuierung aus der Luft ausbauen." In der Ukraine würden fast alle Verwundeten im rückwärtigen Raum über Züge transportiert.

Bunker unter Militärkrankenhäusern sollen reaktiviert werden

Die Bundeswehr ziehe zudem Lehren aus dem Krieg in der Ukraine, dem größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Art der Kriegsführung habe sich dramatisch verändert, sagte Hoffmann. Statt Schussverletzungen dominierten nun Explosions- und Verbrennungswunden durch Drohnen.

"In der Ukraine sehen wir die Problematik, dass man die Verwundeten nicht schnell genug von vorne weg bekommt", so Hoffmann. "Hintergrund ist, überall schwärmen Drohnen herum." Ukrainische Soldaten bezeichnen den etwa fünfzehn Kilometer breiten Korridor auf beiden Seiten der Front als "Todeszone", da Drohnen dort Ziele schnell aufspüren und ausschalten können. Verwundete müssten daher oft über Stunden direkt an der Front stabilisiert werden.