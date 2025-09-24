Die Entscheidung zum Abschuss trifft nicht die Nato, sondern die jeweilige nationale Regierung?

Korrekt. Italien hat im August das Kommando des Nato Air Policing im Baltikum für vier Monate übernommen. Daher waren es italienische Piloten, die in Estland die russischen MiGs aus dem Nato-Luftraum eskortiert haben. Die Allianz hat ihre Einsatzregeln, aber jedes Nato-Mitglied hat noch mal seine eigenen. Die Entscheidung zum Einsatz tödlicher Gewalt liegt bei den Staaten.

Das würde die nicht nur Glaubwürdigkeit des Generalsekretärs beschädigen, sondern der gesamten Nato. Nato-Experte Michael J. Williams

Schweden hat angedroht, russische Jets notfalls eigenständig abzuschießen. "Kein Land hat das Recht, schwedischen Luftraum zu verletzen", sagte Verteidigungsminister Pål Jonson. Geht so Abschreckung?

Die Schweden zeigen eine Entschlossenheit, die ich mir für die gesamte Nato wünsche. Warum gibt es bisher keine Luftraumverletzungen in Schweden, Finnland oder Deutschland? Weil sich Putin die schwächsten und verletzlichsten Länder heraussucht. Und die versucht er zu isolieren. Andere Nato-Mitglieder sehen stärker die Gefahr einer Eskalation, wenn sie ein bemanntes russisches Flugzeug vom Himmel holen. Dieses Zögern spielt Russland aus.

Auch US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag auf die Frage einer Journalistin, dass er es gutheiße, wenn die Nato russische Flugzeuge bei Luftraumverstößen abschießen würde. Was ist Trumps Kalkül?

Es ist ein klares Signal sowohl an die Nato als auch an Russland: Trump stärkt den europäischen Nato-Partnern den Rücken und schickt zugleich eine Warnung an den Kreml. Die Frage ist nun: Wird Putin Trumps Warnung ignorieren?

Nach der Sitzung des Nato-Rats am Dienstag richtete Nato-Generalsekretär Mark Rutte eine Warnung an Russland, dass die Nato bei weiteren Verstößen auch militärische Mittel einsetzen werde. Wie glaubwürdig ist das?

Rutte hat eine deutliche Botschaft gesendet, aber zugleich die Allianz in eine schwierige Lage gebracht. Wenn die Nato bei der nächsten russischen Luftraumverletzung nicht entsprechend handelt, weiß Russland, dass Ruttes Worte eine leere Drohung waren. Das würde nicht nur die Glaubwürdigkeit des Generalsekretärs beschädigen, sondern der gesamten Nato. Dann könnte es richtig gefährlich werden.

Die Gefahr, einen russischen Kampfjet nicht abzuschießen, wäre größer, als ihn abzuschießen?

Ja, weil die Nato sonst ihre eigene Schwäche demonstriert, was Putin auf vielen Ebenen ausbeuten kann.