Merz' kühner Ukraine-Plan Hat er sich das gut überlegt?
Kanzler Friedrich Merz will Wladimir Putins Kriegskalkül drehen und dafür beschlagnahmtes russisches Vermögen abschöpfen. Kann er die Bedenkenträger in Europa überzeugen?
Es ist ein kühner Plan, den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gerade in einem Gastbeitrag für die britische Zeitung "Financial Times" dargelegt hat. Einer, der die Vorzeichen des Ukraine-Kriegs in den nächsten Jahren entscheidend verändern könnte.
Merz schlägt vor, die in Europa beschlagnahmten russischen Vermögenswerte der Ukraine für ihren Abwehrkampf zur Verfügung zu stellen. Von den rund 200 Milliarden Euro, die seit Kriegsbeginn 2022 auf europäischen Banken eingefroren wurden, sollen 140 Milliarden als zinsloses Darlehen nach Kiew überwiesen werden. Kurz zuvor hatte auch die EU-Kommission ihre Pläne bekannt gemacht, die russischen Zentralbankreserven abschöpfen zu wollen.
Die russischen Vermögenswerte, die aktuell hauptsächlich auf belgischen Konten lagern, galten als eines der letzten Tabus in der EU-Sanktionspolitik gegen Russland. Bislang traute man sich nur an die Zinserträge dieser Vermögenswerte heran, die Gelder selbst blieben unangetastet. Zu groß war die Angst, Investoren zu verschrecken, oder davor, von Russland verklagt zu werden. Das scheint nun vorbei.
Der Kanzlerimpuls
Merz nennt die eigene Idee wenig bescheiden einen "neuen Impuls für Frieden in der Ukraine". Er betont: "Wir tun das nicht, um den Krieg zu verlängern. Wir tun das, um ihn zu beenden", so Merz in dem Text. Es gehe darum, "Russlands Kalkulation" zu ändern und die Kosten für den russischen Angriffskrieg "systematisch und massiv" zu erhöhen.
Das russische Kriegskalkül zu verändern, war in letzter Zeit aus Sicht des Westens immer schwieriger geworden. Die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump verlaufen zunehmend im Sande, Russlands Präsident Wladimir Putin führt seinen Krieg auf brutale Weise fort. Der Kreml scheint dermaßen ermutigt, dass er seine Kampfjets und Drohnen wiederholt ins Nato-Gebiet schickt – ohne wirklich Konsequenzen zu spüren.
Merz liegt daher nicht falsch, wenn er meint, es brauche eine neue Dynamik, um den Krieg zu beenden. Tatsächlich sind 140 Milliarden Euro eine gigantische Summe, die das Kriegsgeschehen durchaus beeinflussen könnten. Doch so schön einfach und moralisch gerechtfertigt der Plan angesichts des ungebrochenen russischen Vernichtungswillens scheint, ist er nicht. Er steckt voller rechtlicher und finanzieller Risiken. Vor allem Länder wie Frankreich und Belgien sind skeptisch, drohen gar mit einer Blockade im EU-Rat nächste Woche. Fest steht: Merz stehen schwierige Tage bevor.
Plötzlicher Sinneswandel
Dabei klang Merz vor gar nicht allzu langer Zeit deutlich zurückhaltender. Im Mai sagte er zur Beschlagnahmung russischer Vermögen: "Das lassen wir gerade klären." Frühere Bemühungen von EU-Partnern, die russischen Gelder zu nutzen, scheiterten zuvor auch an deutschen Bedenken.
Seinen Sinneswandel erklärt Merz in seinem "Financial Times"-Beitrag mit der rechtlichen Konstruktion des Plans: Die rund 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Zentralbankreserven in Europa sollen nicht konfisziert werden, sondern als Sicherheit für einen zinslosen Kredit genutzt werden. Die EU-Kommission könnte sich das Geld also und es der Ukraine als zinsloses Darlehen überweisen. Diese Darlehen müssen die EU-Staaten dann mit Garantien absichern. Deutschland als wirtschaftlich stärkstes EU-Land wäre voraussichtlich einer der zentralen Garantiestaaten.
Merz betont, es gehe um eine Lösung, "ohne in die Eigentumsverhältnisse einzugreifen". Russland bleibt also formal Eigentümer der Gelder, aber müsste sie irgendwann, etwa als Teil eines Friedensabkommens, als Entschädigung an die Ukraine zurückzahlen. So zumindest die Idee.
In einem Punkt setzt sich Merz von den Brüsseler Plänen ab: Nach dem Willen des Kanzlers soll die Ukraine die Mittel ausschließlich für ihren Verteidigungskampf nutzen, also Waffen und Ausrüstung damit kaufen. Die 140 Milliarden dürften also nicht für den Wiederaufbau oder andere Dinge verwendet werden. Die Frage, wie Europa das kontrollieren will, gehört zu den vielen Details, die noch nicht ausgearbeitet sind.
Die SPD steht hinter dem Plan
In der schwarz-roten Koalition trifft der Plan weitgehend auf Zustimmung. Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen nannte den Vorschlag des Kanzlers ein "ein wichtiges Signal an unsere Bürger, die mit ihren Steuergeldern die Verteidigung der Ukraine mitfinanzieren". Durch die Nutzung der Gelder könnte man "den Spieß umdrehen und die Verteidigung der Ukraine auf Jahre finanzieren".
Auch der Koalitionspartner signalisiert Zuspruch. Der stellvertretende haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Andreas Schwarz, sagt t-online: "Wer Krieg führt, muss zahlen. Deutschland muss jetzt gemeinsam mit unseren Partnern entschlossen handeln und rechtlich verantwortbare Wege nutzen, um die Ukraine nachhaltig zu stärken."
Zuvor erklärte bereits Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), es sei "maximaler Druck" auf Russlands Präsident Wladimir Putin nötig, "damit er seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine endlich beendet". Deshalb sei es "richtig, die eingefrorenen russischen Vermögen stärker zu nutzen. Deutschland ist bereit, neue Wege zu gehen, die rechtlich möglich und verantwortbar sind".
Drei Fliegen mit einer Klappe
Politisch hätte die Operation aus Sicht der Europäer gleich mehrere Vorzüge: Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine wäre vermutlich für einige Jahre gesichert. Europa hätte zugleich seine internationale Verlässlichkeit bewiesen: Das Credo der Ukraine-Unterstützer "as long as it takes" hätte endlich Hand und Fuß, Kiew müsste nicht jedes Jahr aufs Neue seine Verbündeten um Geld bitten.
Das Signal dürfte auch in Russland deutlich verstanden werden: Putins Hoffnung, dass der Westen sich langsam aus der Affäre zieht, dürfte sich zerschlagen. Die strauchelnde russische Wirtschaft müsste noch auf Jahre einen teuren Krieg gegen die Ukraine aushalten. Eine Ukraine, die plötzlich mit gigantischen Finanzreserven ausgestattet ist und großflächig in neues Kriegsmaterial investieren kann, würde Putin zu einer Neubewertung der Lage zwingen.
Und zuletzt wäre es wohl ein eindrückliches Signal in Richtung Weißes Haus, wo ein wankelmütiger US-Präsident Donald Trump kaum eine Gelegenheit auslässt, den Europäern Schmarotzertum und Untätigkeit vorzuwerfen. Eine europäische 140-Milliarden-Bazooka dürfte auch Trump beeindrucken und den Europäern mehr Gewicht im transatlantischen Mächtekonzert verleihen.
Rechtliche Risiken
Doch so politisch charmant der Plan ist, so juristisch riskant ist er. Kritiker warnen, dass ein staatlicher Zugriff – auch über Garantien oder Kredite – einer faktischen Enteignung nahekomme. Das Völkerrecht verbietet eigentlich, dass sich Staaten des Eigentums anderer Staaten bemächtigen. Länder wie Belgien, wo der Großteil der russischen Vermögen derzeit lagert, fürchten etwa Klagen des russischen Staates.
Der belgische Außenminister Maxime Prévot hat bereits indirekt seinen Widerstand angekündigt: "Ehrlich gesagt, ist die Beschlagnahmung dieser russischen Staatsgelder für Belgien nicht wirklich eine Option" sagte er vor Kurzem dem Sender Euronews. Prévot nannte es ein "sehr schlechtes Signal" für andere Länder weltweit, die staatliche Vermögenswerte in Europa lagern.
Die Einwände aus Belgien gibt es auch in anderen Teilen Europas. Befürchtet wird, dass ein solcher Schritt die Finanzmärkte erschüttern könnte, weil Drittstaaten verunsichert sein könnten, ob ihre Gelder in Europa sicher angelegt sind. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnte den Vorstoß bereits ab: Es sei eine "Frage der Glaubwürdigkeit" und des "Respekts" gegenüber dem Völkerrecht, so Macron vor wenigen Tagen zum US-Sender CBS.
Der deutsche Kanzler ist sich all dieser Bedenken bewusst, wie sich aus seinem "Financial Times"-Beitrag herauslesen lässt. Doch glaubt Merz offensichtlich, die Bedenken zerstreuen zu können. Viel Zeit verlieren will er auch nicht: Schon nächsten Mittwoch will der Kanzler beim EU-Ratstreffen in Kopenhagen seinen Vorstoß beraten. "Als Europäer haben wir mächtige Mittel in der Hand, dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten", schreibt Merz in seinem Text. Die Zeit sei gekommen, diese Mittel zu nutzen, für ein "sicheres, freies und einiges Europa". Ob andere EU-Staaten den Optimismus des deutschen Kanzlers teilen, wird sich dann nächsten Mittwoch zeigen.
