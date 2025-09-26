Merz' kühner Ukraine-Plan Hat er sich das gut überlegt?

Von Daniel Mützel Aktualisiert am 26.09.2025 - 18:21 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Friedrich Merz (CDU): Hat er sich das gut überlegt? (Quelle: Socrates Tassos/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kanzler Friedrich Merz will Wladimir Putins Kriegskalkül drehen und dafür beschlagnahmtes russisches Vermögen abschöpfen. Kann er die Bedenkenträger in Europa überzeugen?

Es ist ein kühner Plan, den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gerade in einem Gastbeitrag für die britische Zeitung "Financial Times" dargelegt hat. Einer, der die Vorzeichen des Ukraine-Kriegs in den nächsten Jahren entscheidend verändern könnte.

Loading...

Merz schlägt vor, die in Europa beschlagnahmten russischen Vermögenswerte der Ukraine für ihren Abwehrkampf zur Verfügung zu stellen. Von den rund 200 Milliarden Euro, die seit Kriegsbeginn 2022 auf europäischen Banken eingefroren wurden, sollen 140 Milliarden als zinsloses Darlehen nach Kiew überwiesen werden. Kurz zuvor hatte auch die EU-Kommission ihre Pläne bekannt gemacht, die russischen Zentralbankreserven abschöpfen zu wollen.

Die russischen Vermögenswerte, die aktuell hauptsächlich auf belgischen Konten lagern, galten als eines der letzten Tabus in der EU-Sanktionspolitik gegen Russland. Bislang traute man sich nur an die Zinserträge dieser Vermögenswerte heran, die Gelder selbst blieben unangetastet. Zu groß war die Angst, Investoren zu verschrecken, oder davor, von Russland verklagt zu werden. Das scheint nun vorbei.

Der Kanzlerimpuls

Merz nennt die eigene Idee wenig bescheiden einen "neuen Impuls für Frieden in der Ukraine". Er betont: "Wir tun das nicht, um den Krieg zu verlängern. Wir tun das, um ihn zu beenden", so Merz in dem Text. Es gehe darum, "Russlands Kalkulation" zu ändern und die Kosten für den russischen Angriffskrieg "systematisch und massiv" zu erhöhen.

Das russische Kriegskalkül zu verändern, war in letzter Zeit aus Sicht des Westens immer schwieriger geworden. Die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump verlaufen zunehmend im Sande, Russlands Präsident Wladimir Putin führt seinen Krieg auf brutale Weise fort. Der Kreml scheint dermaßen ermutigt, dass er seine Kampfjets und Drohnen wiederholt ins Nato-Gebiet schickt – ohne wirklich Konsequenzen zu spüren.