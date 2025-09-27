"Wir befinden uns in einem Wettrüsten" Bundeswehr soll künftig Drohnen abschießen dürfen

Ein Bundeswehrsoldat präsentiert den Drohnen-Störsender HP 47: Bislang sind die rechtlichen Möglichkeiten der Armee zum Abschuss von Drohnen sehr begrenzt. (Quelle: Marcus Golejewski)

Zurzeit gibt es fast täglich Drohnenvorfälle in Europa. In Deutschland soll künftig die Bundeswehr der Polizei Amtshilfe leisten – und die Objekte abschießen können.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Befugnisse der Bundeswehr im Kampf gegen illegale Drohnenüberflüge deutlich erweitern. "Ich will im Luftsicherheitsgesetz festschreiben, dass die Bundeswehr der Polizei im Inneren Amtshilfe leisten darf – gerade bei Drohnenabwehr-Einsätzen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post".

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist zentraler Bestandteil der geplanten Reform, dass die Bundeswehr im Falle einer akuten Bedrohung künftig Drohnen abschießen darf. Möglich sein soll das demnach, wenn dies das einzige Mittel zur Abwehr eines schweren Unglücks ist.

Drohnen zuletzt auch über Schleswig-Holstein

Eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes hatte die Ampelregierung schon im Januar auf den Weg gebracht. Die Neuregelung sollte den Streitkräften die Anwendung von "Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge" ermöglichen. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl wurde das aber nicht mehr umgesetzt.

Zuletzt hatten Drohnen in Dänemark stundenlang Flughäfen lahmgelegt, am Freitagabend wurde erneut mindestens eine Drohne entdeckt, diesmal laut Nachrichtenagentur Ritzau am Militärstützpunkt Karup. In der Nacht zum Freitag waren auch in Schleswig-Holstein Flugkörper gesichtet worden. Wer hinter den Vorfällen steckt, ist unklar. Eine Verbindung zu Russland ist für Militärexperten aber naheliegend.

Drohnenvorfälle: Reform sieht auch Waffengewalt vor

Die Drohnenabwehr-Pläne der schwarz-roten Bundesregierung umfassen laut "Bild" neben der Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes auch einen Maßnahmenkatalog, der die Erfassung und Klassifizierung illegaler Drohnen, den Einsatz elektronischer Abwehrmittel wie Störsender oder die Übernahme der Steuerung sowie – als letztes Mittel – den Einsatz von Waffengewalt vorsieht. Geschützt werden sollen vor allem Menschenleben sowie kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung und Regierungsgebäude.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte auf Anfrage mit, derzeit liefen Abstimmungen für eine Reform des Bundespolizeigesetzes sowie eine Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes. Zu laufenden Gesetzgebungsverfahren wollte sich das Ministerium nicht näher äußern.

Dobrindt: "Wir befinden uns in einem Wettrüsten"