Bundeswehr-Projekt in Gefahr Soldaten scheitern an kompliziertem Funksystem

Von dpa 27.09.2025 - 16:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vorstellung des Battle Management System im Jahr 2020: Das System bildet das Rückgrat der Digitalisierung der Bundeswehr – ist aber offenbar noch nicht ausgereift. (Quelle: Jan Woitas)

Die Umstellung auf Digitalfunk beschäftigt die Bundeswehr seit Jahren. Bei einem Test erwies sich das geplante neue System aber wohl als "nicht truppentauglich".

Bei der geplanten Digitalisierung von Funk und Kommunikation bei der Bundeswehr drohen einem Medienbericht zufolge Verzögerungen. Wie der "Spiegel" berichtet, gab es bei Tests im Mai Probleme mit neuen Funksystemen. Die Bedienungsoberfläche habe sich als so kompliziert entpuppt, dass Soldaten nur mühsam und langwierig Funkgruppen mit mehreren Teilnehmern aufbauen konnten. Auch die Sprechfunkverbindung sei teilweise nicht stabil gewesen. Der Test sei daraufhin abgebrochen und das neue System für "nicht truppentauglich" befunden worden.

Das Bundesverteidigungsministerium teilte auf Anfrage mit, dass man sich zu Detailinformationen aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht äußern könne. "Diese könnten Rückschlüsse auf vorhandene, künftige oder derzeit fehlende Kapazitäten, Fähigkeiten oder die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ermöglichen." Es liege im Wesen einer Testphase, dass Fragestellungen aufträten, die ein Nachsteuern im Projektplan erforderlich machten.

Die Umstellung auf neue digitale Funktechnik ist Teil des großen Projekts "Digitalisierung Landbasierter Operationen". Dabei gehe es nicht nur um den Austausch veralteter durch neue, digitale Funkgeräte, sondern um ein durchgängiges digitales Führungs- und Informationssystem für Landstreitkräfte, heißt es vom Ministerium.