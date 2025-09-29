Putins Provokationen Die Gefahr kommt lautlos aus der Luft

Von t-online , pri Aktualisiert am 01.10.2025 - 11:31 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ein Drohnenschwarm. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Andy Dean/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie kann verhindert werden, dass Drohnen über Flughäfen oder kritische Infrastruktur fliegen? Ein Blick auf die Abwehrtechniken und ein entscheidendes Problem der europäischen Staaten.

Dick Zandee macht sich keine Illusionen: "Schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine war die Luft- und Raketenabwehr in ganz Europa seit Langem als kritisches Defizit erkannt worden."

Loading...

Zandee muss es wissen. Er ist Historiker und Reserveoffizier der niederländischen Armee. Lange leitete er die Europäische Verteidigungsagentur (EDA). Jetzt forscht er am Clingendeael-Institut für Internationale Beziehungen in Den Haag. Gemeinsam mit den Kollegen Felix Gasper und Tony Lawrence vom estnischen Forschungsinstitut ICDS in Tallinn hat er die Drohnenabwehr in Europa untersucht. "Defending Europe's Skies" – Europas Luftraum verteidigen – heißt die Studie. Das vorläufige Fazit: "Im aktuellen Sicherheitsumfeld ist die Entwicklung einer verbesserten Luft- und Raketenabwehrarchitektur für Europa eine Notwendigkeit und kein Luxus."

Die jüngsten Drohnenzwischenfälle in Polen, Norwegen und Dänemark zeigen die Bedrohungslage. Vor dem zweitägigen Gipfel europäischer Staats- und Regierungschefs am 1. und 2. Oktober in Kopenhagen erklärte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen: "Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Sicherheitslage und müssen die bestmöglichen Arbeitsbedingungen für die Streitkräfte und die Polizei gewährleisten." Auch die Bundeswehr ist mit der auf Flugabwehr spezialisierten Fregatte "Hamburg" im Einsatz.

Was genau kann man tun, um Drohnen abzuwehren? t-online gibt einen Überblick über verschiedene Techniken:

Drohne gegen Drohne

Sie heißen Shahed-136, wenn sie aus iranischer Produktion stammen, oder Geran-2 (Geranie), wenn sie Russland im Nachbau produziert. Nachts schwärmen sie aus, um Ziele in der Ukraine anzugreifen. Auch Drohnen vom Typ Gerbera sind darunter, die nicht mit Sprengstoff bestückt sind. Sie sollen die gegnerische Abwehr täuschen und werden über eine lange Distanz eingesetzt.

Eine Möglichkeit, sie abzufangen, sind vergleichsweise günstige Kamikaze-Drohnen, die mit den gegnerischen Drohnen kollidieren. Möglich ist es auch, Drohnen mit einem Netz einzufangen. Erst in der vergangenen Woche testete die Bundeswehr beim Manöver "Red Storm Bravo" in Hamburg solche Systeme.