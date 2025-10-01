Ausrufung des Spannungsfalls Ein Schritt, der alles verändern könnte

Von Jakob Hartung 01.10.2025 - 10:52 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Panzertransport im Bahnhof Tübingen: Der Spannungsfall hätte direkte Auswirkungen auf Bundeswehr, Behörden und Bürger. (Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wegen Drohnen über Deutschland soll der Spannungsfall ausgerufen werden, fordert ein CDU-Politiker. Dadurch würden schlafende Notstandsgesetze wirksam.

Der Unionspolitiker Roderich Kiesewetter hat die Ausrufung des Spannungsfalls gefordert. Dieser Schritt sei notwendig, damit Drohnen "sofort abgewehrt werden können" – auch über kritischer Infrastruktur, sagte Kiesewetter dem Handelsblatt.

Loading...

Der Vorstoß kommt nach mehreren Sichtungen von mutmaßlich russischen Drohnen an der Nato-Ostflanke sowie auch über Deutschland. Politisch ist der Spannungsfall die Vorstufe zum Verteidigungsfall – und würde zahlreiche Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze freischalten.

Was ist der Spannungsfall?

Der Spannungsfall ist eine vom Bundestag festzustellende Ausnahmelage zwischen Frieden und Verteidigungsfall. Rechtsgrundlage ist Artikel 80a Grundgesetz : Danach dürfen bestimmte Rechtsvorschriften "außer im Verteidigungsfalle" nur angewandt werden, wenn der Bundestag den Spannungsfall festgestellt hat. Der Spannungsfall führt nicht zu Kompetenz- oder Verfahrensverschiebungen, sondern dient der Mobilmachung des Staates.

Eine Legaldefinition enthält das Grundgesetz nicht. Nach verbreiteter Lehre muss jedoch eine schwere außenpolitische Konfliktsituation vorliegen, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in einen bewaffneten Angriff auf Deutschland münden könnte. Der Bundestag hat bei der Entscheidung jedoch einen erheblichen politischen Einschätzungsspielraum. So könnte er den Spannungsfall wohl auch als Reaktion auf hybride Bedrohungen beschließen. Für die Feststellung des Spannungsfalls ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich. Der Bundesrat ist – anders als beim Verteidigungsfall – nicht beteiligt.

Welche Gesetze werden dadurch "entsperrt"?

Mit der Feststellung werden sogenannte Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze anwendbar, die im regulären Staatsbetrieb nicht greifen und nur durch den Spannungsfall in Kraft treten. Dazu zählen etwa das Wirtschaftssicherstellungsgesetz, das Arbeitssicherstellungsgesetz, aber auch Verkehrs‑ und Versorgungsvorschriften sowie zivilschutzrechtliche Regelungen. Diese Gesetze erweitern die staatlichen Eingriffs‑ und Organisationsmöglichkeiten auf drastische Weise, um Land und Bevölkerung für den Verteidigungsfall mobil zu machen.

Welche konkreten Maßnahmen wären möglich?

Der Spannungsfall würde sich direkt im Alltag bemerkbar machen. Ein Lkw-Fahrer könnte etwa verpflichtet werden, Treibstoff für die Bundeswehr zu transportieren – auch wenn er eigentlich für einen Supermarkt fährt. Familien könnten aufgefordert werden, ihre Wohnungen für Soldaten bereitzustellen. In Grenzregionen dürften bestimmte Straßen gesperrt oder ganze Sperrzonen errichtet werden, die Zivilisten nicht mehr betreten dürfen.