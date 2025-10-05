Künstliche Intelligenz im Krieg Ist der Grenzwert überschritten, wird man zum Ziel

Bewaffneter Roboterhund in Saudi Arabien: Künstliche Intelligenz spielt in der Rüstungsindustrie eine immer größere Rolle. (Symbolfoto) (Quelle: Spc. Dean John Kd De Dios/Us Arm/imago-images-bilder)

Digitale Technologien prägen schon jetzt das Kampfgeschehen in Kriegen. Besonders bei ungleichen Konfliktparteien kommen sie zum Einsatz – und bestimmen auch, wer zum Ziel wird und wer nicht.

Als Schwarm fliegen die Drohnen in der Nacht auf russische Ziele zu – dann entscheiden sie eigenständig, was sie attackieren. Während des Flugs koordinieren sie sich untereinander und passen ihr Vorgehen laufend an.

Wie das "Wall Street Journal" schreibt, gehören solche Angriffe inzwischen zum Alltag im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Kiew setzt, um einen Vorteil gegenüber Russland zu haben, bei Drohnen immer stärker auf Künstliche Intelligenz.

Militärexperten sehen in automatisierten Systemen die Zukunft des Drohnenkampfes und entwerfen Szenarien, in denen Tausende Einheiten auf einmal losfliegen können – auch wenn die in der Ukraine eingesetzte Technik bisher wohl nur mit maximal 25 Drohnen getestet wurde.

Unternehmen wie der deutsche Drohnenbauer Helsing machen ähnliche Versprechen und sammeln damit bei Investoren mehrere Milliarden Euro ein. Dabei bildet diese Vision nur einen Bruchteil dessen ab, wie Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren in Kriegen eingesetzt wird – und auch jetzt schon eine Rolle spielt.

Der Informatiker Rainer Rehak, der am Weizenbaum-Zentrum in Berlin zu den moralischen Dimensionen von Künstlicher Intelligenz forscht, sagt t-online: "Auch wenn das prozentual schlecht festgemacht werden kann: Die KI, die aus großen Datenmengen Ziele generiert, die dann an die ausführenden Einheiten weitergegeben werden, macht aktuell wahrscheinlich den Großteil der Nutzung von Künstlicher Energie in Kriegen aus."

Die KI sucht militärische Ziele

KI ist so der entscheidende Teil in der "Kill-Chain". Der Begriff bezeichnet im militärischen Kontext den Ablauf verschiedener Schritte bis zum erfolgreichen Schlag gegen ein bestimmtes Ziel – also etwa das Lokalisieren und Verfolgen von Zielen, schließlich der Schlag und das Bewerten der Wirksamkeit der Aktion.

Künstliche Intelligenz wird dabei mit Informationen aus den unterschiedlichen Systemen gefüttert, etwa Telefondaten und Satellitenbildern. Die KI führt einzelne Schritte durch und zieht schließlich auch eigene Schlüsse: Sie zeigt etwa Soldaten an, wo sich potenzielle Ziele befinden.

Unterschiede in Kriegsführung

Damit Künstliche Intelligenz in einem Krieg wirklich umfassend genutzt werden kann, gibt es allerdings eine zentrale Voraussetzung. Rehak betont: "Diesen breiten Einsatz von KI finden wir vor allem dort, wo es asymmetrische Kriege gibt. Eine Seite muss sehr viel mehr über die andere Seite wissen."