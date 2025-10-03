Christian Freuding Er will das Deutsche Heer "bereit zum Kampf" machen
Das Heer hat eine neue Führung, der Pistorius-Vertraute Christian Freuding will die Truppe auf Kampf trimmen. Doch die Aufgaben, die vor ihm liegen, sind groß – und die Umstände seiner Beförderung gefallen nicht jedem.
Die ersten Worte, die der neue Inspekteur des Deutschen Heeres zu Papier bringt, klingen nicht gerade beruhigend. Man kann davon ausgehen: Das sollen sie auch nicht. Generalleutnant Christian Freuding stimmt die Bundeswehr in seinem Tagesbefehl vom 1. Oktober 2025, dem Tag seiner Ernennung, in teils drastischen Worten auf einen möglichen militärischen Konflikt ein.
"Unsere Ambition für das Morgen muss einhergehen mit dem Willen, den Kampf heute aufzunehmen und zu gewinnen." Er wolle für ein Heer arbeiten, so Freuding, das "bereit zum Kampf" sei, das sich durchsetze. Und schnell einsatzbereit müsse es sein, denn "der Feind wartet nicht".
"Kameradschaft", "militärische Exzellenz", der "Wille zum Kampf" und auch zum Sieg – es ist ein drastischer Weckruf des ranghöchsten Soldaten des Heeres und, angesichts der wachsenden russischen Bedrohung in Europa, wohl auch ein angemessener.
Denn in Deutschland herrscht nach Ansicht der politischen und militärischen Führung des Landes kein Frieden mehr. Zumindest kein "kompletter Frieden", wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) neulich sagte. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) richtete jüngst, unter dem Eindruck der russischen Luftraumverstöße, eine Warnung an die deutsche Öffentlichkeit: "Wir sind nicht mehr im Frieden."
Deutschland zwischen Frieden und Krieg
Die Bundeswehr muss also möglichst schnell in die Lage gebracht werden, einer militärischen Aggression Russlands standzuhalten. Freudings Aufgabe wird es sein, die Brigaden und Divisionen des Heeres einsatzbereit zu machen, damit sie ihre Aufgaben in den Nato-Verteidigungsplänen erfüllen.
Viel Zeit hat er dafür nicht: 2029 soll Putin in der Lage sein, die Nato militärisch zu testen. So hieß es zumindest bislang. Doch seit russische Kampfjets und Drohnen über Nato-Gebiet und sogar über Deutschland fliegen, dürfte der Zeitdruck abermals gewachsen sein.
Die Probleme, die vor Freuding liegen, sind enorm. Das Heer leidet weiterhin unter Ausrüstungsmängeln und bürokratischer Überregulierung. Die Beschaffung von neuem Material wurde zwar durch verschiedene Erlasse beschleunigt, aber hat längst nicht das erforderliche Tempo erreicht. Die größte Herausforderung liegt allerdings woanders: Es ist die riesige Personallücke, die sich auch im Heer bemerkbar macht. Findet Freuding eine Lösung?
"Im Gefecht hat das Einfache Erfolg"
In seinem Tagesbefehl, den er beim feierlichen Kommandowechsel am Mittwoch in Strausberg verliest, skizziert Freuding grob seine Pläne. Er wolle "endlich" materielle Vollaustattung für die Truppe erreichen, verspricht schnellen Aufwuchs beim Personal. Neue Verbände sollen entstehen, die Ausbildungsstrukturen an den "Neuen Wehrdienst" angepasst werden. Auch bei der Integration neuer Technologien will Freuding vorankommen, Innovation sei künftig "Führungsaufgabe auf allen Ebenen". Die 2012 abgeschaffte Heeresflugabwehr soll zurückkommen und die Drohnenabwehr ausgebaut werden.
In einem Punkt legt Freuding den Finger in die Wunde: Er wolle ein Heer, das "bereit ist, zu testen, dabei Risiken in Kauf nimmt, Misserfolge erträgt". Der "rasche Fortschritt" sei wichtiger als die perfekte Lösung. "Im Gefecht hat das Einfache Erfolg." Eine Bundeswehr, die experimentiert und Dinge ausprobiert? Für manche dürfte das ein erfrischend neuer Ansatz für die von Vorschriften geplagte Truppe sein, andere könnten den Satz hingegen als Bedrohung auffassen. Freuding wird sich mit seinem Kurs nicht nur Freunde machen.
Großbaustelle Personal
Freudings zentrale Herausforderung wird das Personal. Mit aktuell rund 180.000 Soldaten ist die Bundeswehr von ihrer Sollstärke von 203.000 weit entfernt. Noch ferner erscheint die neue Nato-Vorgabe von 260.000 Soldaten plus 200.000 Reservisten (aktuell rund 50.000). Wie dramatisch die Personallage im Heer ist, hat gerade Freudings Vorgänger Alfons Mais in einem Beitrag für das Magazin "griephan Briefe" offenbart: Die bis 2029 unbedingt zu erreichende "Kriegstüchtigkeit" sei mit den aktuellen Personalplänen "nicht erreichbar". Nur in einem "erheblich größeren Umfang" werde das Heer die vorgegebenen Planungsziele glaubwürdig umsetzen können, so Mais.
Um die Personalnot aller Teilstreitkräfte zu lindern, hatte Verteidigungsminister Pistorius den "Neuen Wehrdienst" auf den Weg gebracht, der auf Freiwilligkeit basiert und am 1. Januar 2026 beginnen soll. Eine Wehrpflicht ist zunächst nicht vorgesehen, wurde aber als Notfalloption im Gesetz verankert.
Doch spricht man mit Personen aus der aktuellen oder ehemaligen militärischen Führungsspitze der Bundeswehr, glaubt kaum jemand an den Erfolg des freiwilligen Ansatzes des Ministers. Auch Freudings Vorgänger Mais hat offenbar erhebliche Zweifel. Der Wehrdienst sei "mit Sicherheit kein Gamechanger", das "Gottvertrauen" auf genügend Freiwillige werde schon bald nicht mehr ausreichen, so Mais zur Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag – am Tag nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Ein Giftpfeil in Richtung Pistorius oder seines Nachfolgers?
Freuding sieht die Dinge anders, zumindest offiziell: Im Portal "Politico" zeigte er sich am selben Tag optimistisch, die Personalziele der Bundeswehr zu erreichen, "auch mit dem, was an neuer Wehrdienstgesetzgebung jetzt ganz aktuell vorgesehen ist." Also auch mit dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Das Heer verliert eine kritische Stimme
Interessant ist der Wechsel an der Spitze des Heeres auch, weil Freuding als enger Pistorius-Vertrauter gilt. Zuvor arbeitete Freuding jahrelang an Pistorius' Seite, zunächst als Chefkoordinator der Waffenlieferungen an die Ukraine, ab 2023 als Chef des Planungs- und Führungsstabs. Für diesen Posten wurde Freuding damals vom Brigadegeneral zum Generalmajor befördert. Mit der Ernennung zum Heeresinspekteur wird Freuding Generalleutnant und damit innerhalb von zwei Jahren erneut befördert.
Anfang Juli wurde bekannt, dass Pistorius den langjährigen Heeresinspekteur Mais entlässt. Intern war davon die Rede, dass Mais "kaltgestellt" worden sei. Der Dreisternegeneral Mais galt als unbequeme Stimme in der Truppe, der es wagte, auch öffentlich Kritik zu äußern.
Wenige Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine schrieb Mais im Netzwerk LinkedIn: "Die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da." Auch intern äußerte Mais seine Kritik und wies offen auf die Mängel und Probleme der Truppe hin.
Entlassung "übel aufgestoßen"
In der Führungsspitze des Verteidigungsministeriums kam das nicht gut an. Nach dem LinkedIn-Beitrag wies die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) Mais schroff in die Schranken: "Ich kann nur jedem raten, der Verantwortung trägt, alle Kraft momentan darauf zu verwenden, diese Herausforderungen zu erfüllen. Das ist das Gebot der Stunde."
Auch Pistorius soll sich über den unbequemen Mahner an der Spitze des Heeres beklagt haben. In der Truppe war Mais hingegen beliebt. Aus Bundeswehrkreisen heißt es, dass die Umstände seiner Entlassung einigen "übel aufgestoßen" sei. Pistorius hatte den Kommandowechsel im Juli damit begründet, mit Freuding "zusätzlichen Schwung" in das Heer zu bringen. Das sei schwer nachvollziehbar gewesen, heißt es. Einige betrachten auch Freudings schnellen doppelten Karrieresprung skeptisch: Freuding sei "hochkompetent", aber hätte besser aufgebaut werden und mal ein höheres Truppenkommando haben sollen, sagt einer, der Mais und Freuding kennt.
Mais soll auch deswegen entlassen worden, weil Pistorius offenbar daran zweifelte, dass Mais Pistorius' Kernprojekt – den freiwilligen Wehrdienst – mit vollem Einsatz umsetzen würde, da jener offenkundig nicht an dessen Erfolg glaubte.
Von Freuding, der von Pistorius zweimal befördert wurde, wird der Verteidigungsminister vermutlich weniger Widerspruch erfahren. Ob das für die Bundeswehr von Vorteil ist, ist eine andere Frage.
- Eigene Recherche
- "griephan Briefe"