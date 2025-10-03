Christian Freuding Er will das Deutsche Heer "bereit zum Kampf" machen

Von Daniel Mützel 03.10.2025

Heereschef Freuding bei seiner Ernennung: "Im Gefecht hat das Einfache Erfolg." (Quelle: Sean Gallup/getty-images-bilder)

Das Heer hat eine neue Führung, der Pistorius-Vertraute Christian Freuding will die Truppe auf Kampf trimmen. Doch die Aufgaben, die vor ihm liegen, sind groß – und die Umstände seiner Beförderung gefallen nicht jedem.

Die ersten Worte, die der neue Inspekteur des Deutschen Heeres zu Papier bringt, klingen nicht gerade beruhigend. Man kann davon ausgehen: Das sollen sie auch nicht. Generalleutnant Christian Freuding stimmt die Bundeswehr in seinem Tagesbefehl vom 1. Oktober 2025, dem Tag seiner Ernennung, in teils drastischen Worten auf einen möglichen militärischen Konflikt ein.

"Unsere Ambition für das Morgen muss einhergehen mit dem Willen, den Kampf heute aufzunehmen und zu gewinnen." Er wolle für ein Heer arbeiten, so Freuding, das "bereit zum Kampf" sei, das sich durchsetze. Und schnell einsatzbereit müsse es sein, denn "der Feind wartet nicht".

"Kameradschaft", "militärische Exzellenz", der "Wille zum Kampf" und auch zum Sieg – es ist ein drastischer Weckruf des ranghöchsten Soldaten des Heeres und, angesichts der wachsenden russischen Bedrohung in Europa, wohl auch ein angemessener.

Denn in Deutschland herrscht nach Ansicht der politischen und militärischen Führung des Landes kein Frieden mehr. Zumindest kein "kompletter Frieden", wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) neulich sagte. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) richtete jüngst, unter dem Eindruck der russischen Luftraumverstöße, eine Warnung an die deutsche Öffentlichkeit: "Wir sind nicht mehr im Frieden."

Deutschland zwischen Frieden und Krieg

Die Bundeswehr muss also möglichst schnell in die Lage gebracht werden, einer militärischen Aggression Russlands standzuhalten. Freudings Aufgabe wird es sein, die Brigaden und Divisionen des Heeres einsatzbereit zu machen, damit sie ihre Aufgaben in den Nato-Verteidigungsplänen erfüllen.

Viel Zeit hat er dafür nicht: 2029 soll Putin in der Lage sein, die Nato militärisch zu testen. So hieß es zumindest bislang. Doch seit russische Kampfjets und Drohnen über Nato-Gebiet und sogar über Deutschland fliegen, dürfte der Zeitdruck abermals gewachsen sein.