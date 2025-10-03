Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Drohnensicherheit "Eine breit orchestrierte Provokation"
Wie können sich Deutschland und Europa gegen Drohnenangriffe schützen? Der Experte Stephan Kraschanksy sieht in dem "Drohnenwall" eine sinnvolle Maßnahme.
Die Vorfälle häufen sich: Nachdem mutmaßlich russische Drohnen über Polen abgeschossen wurden, kam es unter anderem mehrfach zu Luftraumverletzungen in Dänemark. Am Donnerstagabend kam es dann zu einer Sperrung am Flughafen in München, nachdem dort eine Drohne gesichtet wurde.
Sind Deutschland und Europa ausreichend vor solchen Gefahren geschützt? Stephan Kraschansky muss es wissen: In seiner Zeit als Soldat hat er sich unter anderem mit Drohnenabwehr beschäftigt. Mittlerweile ist er in der Wirtschaft als Spezialist in diesem Bereich aktiv und kann sich nach eigenen Angaben gerade kaum vor Aufträgen retten. Im Interview mit t-online spricht Kraschansky darüber, wie eine Drohnenabwehr sinnvoll aufgebaut werden kann, was der Ukraine-Krieg für die Industrie bedeutet hat und wie realistisch die Pläne für den "Drohnenwall" der EU sind.
t-online: Aktuell wird über Drohnen und Drohnenabwehr so viel gesprochen wie wohl noch nie in Deutschland. Wie wehrt man denn am besten eine Drohne ab?
Stephan Kraschansky: Wer eine Drohne abwehren will, muss zuerst wissen: Ist das wirklich eine Drohne und wo befindet sie sich genau? Vor der Abwehr kommt also die sogenannte Detektion.
Und wie finde ich das heraus?
Ich kann eine Drohne anhand von drei Merkmalen aufspüren: Mit einem Funkpeiler lassen sich etwa Video- oder Steuerverbindungen im Luftraum sehr genau erfassen. Drohnen lassen sich aber auch per Radar finden. Als Drittes kann ich sie auch mit einer Kamera entdecken. Die Kunst ist es, die Information aller Sensoren in einem exakten Lagebild zusammenzufassen.
Jetzt habe ich eine Drohne entdeckt, die sich irgendwo befindet, wo sie nicht hingehört. Was mache ich dann?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Ich kann mich für eine kinetische Abwehr entscheiden. Das bedeutet, ich schieße die Drohne ab oder schicke selbst eine in die Luft. Dieser sogenannte Interceptor kann etwa ein Netz schießen oder die feindliche Drohne rammen. Das Problem ist: Alles, was in die Luft geschickt wird, kommt auch wieder herunter. Das ist im zivilen Luftraum riskant. Deshalb ist die nicht kinetische Abwehr eigentlich attraktiver.
Zur Person
Stephan Kraschansky ist Geschäftsführer der Aaronia GmbH, die auf die Abwehr von Drohnen spezialisiert ist. Davor war er Offizier beim Österreichischen Bundesheer und verantwortete unter anderem die Abteilung für elektronische Drohnenabwehr.
Wie funktioniert die?
Es ist etwa möglich, technisch die Kontrolle über die Drohne zu übernehmen, das sogenannte Take Over, und sie dann an einen sicheren Ort zurückzuführen. Das funktioniert, wenn überhaupt, aber nur bei handelsüblichen Modellen, bei echten DIY- (englisch für "Do it yourself", also selbstgebauten Drohnen, Anm. d. Red.) oder gar militärischen Drohnen ist das nicht möglich. Fast immer funktioniert dagegen das sogenannte Jamming, also der Einsatz eines Störsenders. Damit kann ich die Verbindung zwischen Drohne und Steuermann unterbrechen.
Das heißt, wenn Sie etwa einen Flughafen wie in München schützen müssten, wären solche Störsender die beste Lösung?
Wenn Sie wissen, wo sich die Drohne und der Pilot befindet, sollte am besten die Polizei ausrücken und den Piloten festnehmen. Dann haben Sie nicht nur die Kontrolle über die Drohne, sondern können auch die Hintergründe sofort aufklären. Parallel müssen aber auch der Luftraum und die Flugzeuge geschützt werden. Dafür bieten sich vor allem die Jammer an. Es ist auch ein Mythos, dass solche Jammer dafür sorgen, dass die Flugzeuge vom Himmel fallen könnten. Deshalb ist es schade, dass diese Systeme hierzulande nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden dürfen.
Woran liegt das?
In Deutschland dürfen Flughäfen keine Störsender besitzen, sondern nur die Polizei.
Viele stellen sich gerade die Frage, warum man solche Drohnen nicht einfach abschießt, wenn sie gesichtet werden.
Nehmen Sie zum Beispiel die Flughäfen in Köln oder Frankfurt. Die liegen in unmittelbarer Nähe der Autobahn. Dort auf eine Drohne zu schießen, ist ein viel zu hohes Risiko. Das ist für mich undenkbar. Eine solche kinetische Drohnenabwehr hat ihre Berechtigung in Kriegsgebieten, aber nicht an Flughäfen.
Zuletzt wurden mehrere Drohnensichtungen über Bundeswehreinrichtungen, ein Krankenhaus oder eine Werft in Norddeutschland bekannt, bei den meisten Fällen ist das nicht so. Die Deutsche Flugsicherung zählte in diesem Jahr bislang mehr als 144 Behinderungen. Wird das Thema jetzt also größer gemacht, als es ist?
Viele Sichtungen von Privatpersonen stellen sich auch als falsch heraus. Ich bin mir aber sicher: Die Dunkelziffer ist viel größer. Das liegt daran, dass in Deutschland solche Beobachtungen nicht zentral erfasst werden. Die Zahlen der Deutschen Flugsicherung fußen größtenteils auf Angaben von Piloten oder anderen qualifizierten Stellen, also rein auf der Sichtung von Drohnen. Die Daten können gar nicht vollständig sein. Dazu bedürfte es einer Drohnendetektion an Flughäfen und kritischer Infrastruktur, um wirklich alle zu erfassen. Hinzu kommt: Diejenigen, die diese Drohnen als Teil einer hybriden Bedrohung steigen lassen, wissen ganz genau, was sie tun. Die lassen sich nicht so einfach erwischen.
Das ist eine breit orchestrierte Provokation, die unter der Schwelle einer Kriegserklärung liegt.
Stephan Kraschansky
Sind wir gegen solche Angriffe also weitestgehend wehrlos?
Man könnte solche Angriffe erfolgreich abwehren, aber Deutschland fehlen dazu derzeit noch die Mittel. Das sehen wir auch an den aktuellen Vorkommnissen in Dänemark: Deutschland oder Frankreich haben für den Gipfel die wenigen Drohnenabwehrsysteme, die man hat, dorthin geschickt. Das zeigt: Die Sichtungen von einigen, wenigen Drohnen führen dazu, dass ganze Nationen mobilisiert werden, um einen einzigen Flughafen zu sichern. Es wird gerade versucht, die europäischen Staaten zu testen und aus der Reserve zu locken. Das ist eine breit orchestrierte Provokation, die unter der Schwelle einer Kriegserklärung liegt.
Und wer orchestriert so etwas, der Kreml?
Es kann der Kreml sein. Es könnten aber auch Aktivisten sein, die solche Drohnenflüge selbstständig planen. Letztendlich ist es auch völlig egal, wer dahintersteckt: Wir sind einfach dazu verpflichtet, unsere kritische Infrastruktur zu schützen. Dieses Problem hat nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Ich kann jeden verstehen, der bislang gesagt hat, dass Drohnen nicht das größte Problem sind. Aber spätestens 2022, mit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine, hätte sich das ändern müssen.
Die Drohnentechnik hat einen enormen Schub durch den Krieg erhalten. Wie wichtig sind diese Waffen auf beiden Seiten?
Die Ukraine hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mindestens 1,5 Millionen Drohnen hergestellt. Die gleiche Anzahl kam von den westlichen Unterstützern hinzu. Man geht davon aus, dass Russland ähnliche Kapazitäten hat. Das bedeutet 6 Millionen Drohnen pro Jahr oder über 15.000 pro Tag. Mittlerweile gibt es dort keine Truppenbewegungen mehr, ohne dass Drohnen daran beteiligt sind.
Die Militärexperten Claudia Major und Christian Mölling haben zuletzt im "Spiegel" von einem "Hype" bei Drohnen gesprochen. Ihre Nutzung in der Ukraine würde nicht automatisch bedeuten, dass sich die Soldaten der Nato in ähnlichem Maße mit ihnen bewaffnen müssen. Wie sehen Sie das?
Ich möchte der Nato keine Ratschläge geben, aber Sie können heutzutage für weniger als 500 Euro eine Drohne bauen, die Dinge leisten kann, die kein anderes System für diesen Preis schafft. Das gilt auch für die Abwehrsysteme: Sie können natürlich weiter auf Flugabwehrsysteme wie Iris-T setzen. Aber selbst wenn die Drohne 20.000 Euro wert ist, steht der Abschuss mit diesen Raketen in keinem Verhältnis zu den Produktionskosten von Drohnen. Wenn Sie jemandem in der Ukraine sagen würden, dass Drohnen überschätzt seien, käme er vermutlich aus dem Lachen nicht mehr heraus.
Die EU möchte einen "Drohnenwall" an der Ostflanke errichten. Wie müsste so etwas aussehen?
Das wäre eine sinnvolle Investition. Ein solches System muss aus mehreren Komponenten bestehen: Sie bräuchte wie zu Beginn besprochen ein System aus verschiedenen Sensoren, um Drohnen aufzuspüren. Dazu kommt eine große Zahl von Störsendern. Die müssen natürlich nicht ständig eingeschaltet sein, sondern je nach Situation zum Einsatz kommen. Dazu kommen dann noch kinetische Abwehrsysteme, etwa ein Verbund aus eigenen Abfangdrohnen.
Von der EU-Kommission heißt es, dass dieser Wall bis Ende 2026 fertiggestellt sein könnte. Ist das realistisch, bis dahin ein System aufzubauen, das mehrere Tausend Kilometer Grenze absichern kann?
Nein, jedes Unternehmen, das Ihnen das verspricht, macht Ihnen etwas vor. Aber es ist vermutlich auch gar nicht notwendig, dass es am Ende ein völlig lückenloses System gibt. Bis Ende des kommenden Jahres wäre es realistisch, dass alle besonders relevanten Ziele in Grenznähe vor Drohnen geschützt werden könnten. Aber wenn die Bedrohungslage noch größer wird und sich alle EU-Staaten an diesem Projekt beteiligen, könnte es 2027 fertiggestellt sein. Dazu müsste aber die Beschaffung beschleunigt, nationale Interessen hinten angestellt und genügend Fachpersonal qualifiziert werden. Aber wenn sich die Länder nicht einigen, ist es natürlich auch möglich, dass es nie zu einem solchen "Drohnenwall" kommt.
- Interview mit Stephan Kraschansky