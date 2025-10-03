Das ist eine breit orchestrierte Provokation, die unter der Schwelle einer Kriegserklärung liegt. Stephan Kraschansky

Sind wir gegen solche Angriffe also weitestgehend wehrlos?

Man könnte solche Angriffe erfolgreich abwehren, aber Deutschland fehlen dazu derzeit noch die Mittel. Das sehen wir auch an den aktuellen Vorkommnissen in Dänemark: Deutschland oder Frankreich haben für den Gipfel die wenigen Drohnenabwehrsysteme, die man hat, dorthin geschickt. Das zeigt: Die Sichtungen von einigen, wenigen Drohnen führen dazu, dass ganze Nationen mobilisiert werden, um einen einzigen Flughafen zu sichern. Es wird gerade versucht, die europäischen Staaten zu testen und aus der Reserve zu locken. Das ist eine breit orchestrierte Provokation, die unter der Schwelle einer Kriegserklärung liegt.

Und wer orchestriert so etwas, der Kreml?

Es kann der Kreml sein. Es könnten aber auch Aktivisten sein, die solche Drohnenflüge selbstständig planen. Letztendlich ist es auch völlig egal, wer dahintersteckt: Wir sind einfach dazu verpflichtet, unsere kritische Infrastruktur zu schützen. Dieses Problem hat nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Ich kann jeden verstehen, der bislang gesagt hat, dass Drohnen nicht das größte Problem sind. Aber spätestens 2022, mit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine, hätte sich das ändern müssen.

Die Drohnentechnik hat einen enormen Schub durch den Krieg erhalten. Wie wichtig sind diese Waffen auf beiden Seiten?

Die Ukraine hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mindestens 1,5 Millionen Drohnen hergestellt. Die gleiche Anzahl kam von den westlichen Unterstützern hinzu. Man geht davon aus, dass Russland ähnliche Kapazitäten hat. Das bedeutet 6 Millionen Drohnen pro Jahr oder über 15.000 pro Tag. Mittlerweile gibt es dort keine Truppenbewegungen mehr, ohne dass Drohnen daran beteiligt sind.

Die Militärexperten Claudia Major und Christian Mölling haben zuletzt im "Spiegel" von einem "Hype" bei Drohnen gesprochen. Ihre Nutzung in der Ukraine würde nicht automatisch bedeuten, dass sich die Soldaten der Nato in ähnlichem Maße mit ihnen bewaffnen müssen. Wie sehen Sie das?