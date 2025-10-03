t-online - Nachrichten für Deutschland
Belgien: Drohnensichtung über Militäranlage – nahe der deutschen Grenze

Auch auf Militärstützpunkt
Belgisches Militär meldet Drohnen in deutschem Grenzgebiet

Von afp
03.10.2025 - 17:32 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:251003-935-871109Vergrößern des Bildes
Im deutsch-belgischen Grenzgebiet wurden mehrere Drohnen gesichtet. (Symbolfoto) (Quelle: Monika Skolimowska/dpa)
Die Sichtung von Drohnen geht weiter: Auch über einer belgischen Militäreinrichtung nahe der deutschen Grenze sollen sie entdeckt worden sein.

Im belgisch-deutschen Grenzgebiet sind mehrere Drohnen über einem Militärstützpunkt gesichtet worden. Die Drohnen hätten in der Nacht zum Freitag den grenznahen belgischen Armeestandort Elsenborn überflogen, sagte eine Sprecherin des belgischen Verteidigungsministeriums am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Details seien noch nicht bekannt.

"Sicher ist, dass die lokale Polizei mehrere Drohnen gesichtet hat, sowohl auf der belgischen als auch auf der deutschen Seite", sagte Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken dem Sender RTBF. Die Behörden leiteten demnach Ermittlungen ein.

In den vergangenen Wochen haben Drohnenüberflüge in mehreren europäischen Ländern für Besorgnis gesorgt. Nach einer Drohnensichtung am Flughafen München wurde der Betrieb in der Nacht zum Freitag für mehrere Stunden eingestellt.

Zuvor hatten die Behörden in Dänemark Überflüge über Flughäfen und Militäreinrichtungen vermeldet. Auch über Schleswig-Holstein wurden vergangene Woche mutmaßliche Drohnen gesichtet, auch über kritischer Infrastruktur und militärischen Einrichtungen. Zwar wurden die Drohnen nicht identifiziert, doch vermuten mehrere europäische Regierungen Russland hinter den Vorfällen. Moskau bestreitet jede Verwicklung.

In den vergangenen Wochen hatten die Nato-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen von Drohnen oder Militärflugzeugen in ihren Luftraum gemeldet. Im Gegensatz zu den Vorfällen in Dänemark waren diese als russische Fluggeräte identifiziert worden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
BelgienDänemarkMilitärPolizei
