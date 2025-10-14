Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Union und SPD haben sich auf eine Teil-Wehrpflicht per Losverfahren geeinigt. Ist das gerecht? Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels sagt: Ja – und fordert seine SPD auf, sich ehrlich zu machen.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich Union und SPD auf ein überarbeitetes Wehrdienst-Modell geeinigt. Wie t-online und andere Medien zuvor berichteten, soll ein Teil der Wehrdienstleistenden künftig per Losverfahren gemustert und einberufen werden.

Ist das gerecht? Oder angesichts der russischen Bedrohung notwendig? Der frühere Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels, lobt die Einigung als überfälligen Schritt. Eine "absolute Wehrgerechtigkeit" sei eine Illusion und habe es auch im Kalten Krieg nie gegeben. Bartels, der lange für die SPD im Bundestag saß, macht seiner Partei in der Wehrpflichtdebatte Vorwürfe. Die SPD sei immer die "Partei der Wehrpflicht" gewesen.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/Archiv./dpa) Hans-Peter Bartels Dr. Hans-Peter Bartels war von 1998 bis 2015 SPD-Bundestagsabgeordneter. Dann wurde er zum Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ernannt und behielt dieses Amt bis 2020. Seit Mai 2022 ist er Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik.

t-online: Herr Bartels, Union und SPD haben sich bei der Wehrpflicht auf einen Deal geeinigt: Freiwilligkeit zuerst, der Rest wird per Losverfahren einberufen. Ein fairer Kompromiss?

Hans-Peter Bartels: Ja, und ein notwendiger. Es ist eine Erleichterung für alle diejenigen, die eine schlagkräftige Bundeswehr planen müssen. Ohne Soldaten nützt auch das viele Geld für die neue Ausrüstung nichts. Und allein auf Freiwilligkeit zu setzen, wird nicht reichen. Das kann man jetzt schon wissen, denn damit experimentieren wir doch seit 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Jede Aufwuchsplanung seitdem ist kläglich gescheitert. So schaffte man es schon nicht, auf eine Sollstärke von 203.000 zu kommen. Bei der neuen Nato-Vorgabe von 260.000 ist das Prinzip "Freiwilligkeit only" schlicht wirklichkeitsfremd.

Der Fokus soll auch beim neuen Modell zunächst auf Freiwilligkeit liegen. Nur wenn der Bedarf mit Freiwilligen nicht gedeckt werden kann, wird das Glücksrad gedreht und junge Männer per Los ausgewählt. Ist das gerecht?