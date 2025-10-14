Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Einigung, dann doch nicht. Pressekonferenz, nee, doch nicht. Bei der Wehrpflicht knallt die Koalition frontal aneinander. Es ist nur noch schwer zu ertragen.

Das tut schon beim Zuschauen weh: Erneut zerlegen Union und SPD eines ihrer eigenen Kernvorhaben. Erneut ist man mit großen Ankündigungen gestartet – und hinterher umso tiefer gefallen.

Noch am Morgen hieß es bei Union und SPD: Der Kompromiss bei der Wehrpflicht sei gefunden. Einladungen an die Presse wurden verschickt, der SPD-Fraktionschef lobte die Einigung schon mal präventiv, bevor er sie seinen Abgeordneten präsentierte.

Nur Stunden später platzte die Blase: Die angebliche Einigung war gar keine. Was die vierköpfige Verhandlungsgruppe Wehrpflicht (zwei von der Union, zwei von der SPD) hinter den Kulissen ausgeklügelt hatte, hielt keine zwei Stunden.

Scheitern mit Ansage

In der SPD-Fraktion etwa gab es Teilnehmern zufolge große Unruhe. Vor allem die Wehrpflicht per Losverfahren, auf die sich die Verhandler geeinigt hatten, wurde kritisiert. Verfassungsrechtliche Bedenken wurden geäußert, viele andere Punkte seien offen geblieben. Wer mit Abgeordneten sprach, merkte schnell: Die verstehen selbst nicht, was ihnen da gerade vorgelegt wurde.

Es ist ein Scheitern mit Ansage. Die Koalition zeigt einmal mehr, wie amateurhaft sie bisweilen agiert und dass zentralen Akteuren offenbar das Handwerk zum Regieren fehlt. Klar, die inhaltlichen Differenzen sind groß, bei der Wehrpflicht wie bei vielen anderen Themen. Aber das Hauptproblem dieser Koalition scheint ein anderes zu sein: Ihre Abläufe funktionieren nicht, ihre Kommunikation ist unabgesprochen, sie stiftet Verwirrung und Chaos.

Am Ende sind alle beschädigt: der Verteidigungsminister, dessen Gesetz nun in der Luft hängt. Die Fraktionsspitzen, die meinten, es besser zu können als der Minister, und an sich selbst scheiterten.

Ihnen fehlt die politische Kraft zum Kompromiss

Dabei lief der K(r)ampf um die Wehrpflicht von Anfang wie ein Autounfall in Zeitlupe ab. Schon die Formulierung im Koalitionsvertrag, bei der Wehrpflicht "zunächst" auf Freiwilligkeit zu setzen, war die Ankündigung eines Großkonflikts zu einem späteren Zeitpunkt. Es war bekannt, dass Union und SPD hier unterschiedlicher Auffassung sind: Die Union wollte die Wehrpflicht, die SPD setzte auf Freiwilligkeit. Aber in den Koalitionsverhandlungen hatte man offenbar nicht die politische Kraft zu einem Kompromiss – also einigte man sich auf einen Formelkompromiss, der nichts weiter war als ein Sprengsatz mit Zeitzünder.