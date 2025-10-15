Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eskalation statt Einigung: Im Bundestag führt die Koalition am Dienstag öffentlich ihren Streit über den Wehrdienst auf. Es sind schmerzhafte Stunden – für mehrere Beteiligte.

Es war alles vorbereitet, selbst die Pressemitteilung war schon geschrieben. "Neues Wehrdienstmodell: Union und SPD übernehmen gemeinsam Verantwortung für Wehrfähigkeit" steht darüber. "Stufenmodell kombiniert Freiwilligkeit, verpflichtende Musterung und Bedarfswehrpflicht". Mit dabei: das Losverfahren, über das seit Tagen diskutiert und berichtet wird.

Loading...

Die Pressemitteilung kursiert am Dienstagnachmittag in Berlin. Um kurz vor 15 Uhr scheint alles klar zu sein. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagt vor seinem Fraktionssaal, die vereinbarten Eckpunkte seien eine "gute Diskussionsgrundlage für das parlamentarische Verfahren". Sein Unionsamtskollege Jens Spahn sagt wenige Meter entfernt, man habe "hart gerungen", es sei aber "eine gute Lösung gefunden" worden.

Anschließend verschwinden beide in ihre Fraktionssitzungen, und plötzlich ist die "gute Lösung" keine mehr. Bei der SPD eskaliert die Debatte im Saal. Es wird ungemütlich, unschön, wohl auch persönlich. Ausgerechnet bei der Wehrpflicht, bei der was passieren muss, damit Deutschland sich verteidigen kann, da sind sich alle einig. Und ausgerechnet, weil einer den Kompromiss nicht mitträgt: Boris Pistorius, der Verteidigungsminister.

Am Vormittag scheint die Welt noch in Ordnung

Am Dienstagvormittag sind eigentlich alle noch guter Dinge. Auch Boris Pistorius. Sagt er zumindest. In einem Interview mit "The Pioneer" bemerkt er zum Losverfahren zwar, er sei "da ehrlich gesagt inhaltlich ein bisschen skeptisch". Aber er sagt eben auch, die Parlamentarier könnten sich darauf "gerne" verständigen. "Ich werde mich dem nicht in den Weg stellen. Es ist vielleicht nicht die glücklichste Lösung, aber es ist eine."

Es ist der Tenor, den die Union auch am Abend zuvor bei Pistorius wahrgenommen haben will. Da saß Pistorius mit den Leuten zusammen, die den Kompromiss für die Regierungsfraktionen im Bundestag ausgehandelt haben: mit Siemtje Möller und Falko Droßmann von seiner SPD sowie Norbert Röttgen und Thomas Erndl von der Union.

Dort habe er seine "Bedenken nicht zum ersten Mal" artikuliert, sagt Pistorius am Mittwochmorgen. Da steht er im Bundestag mit Journalisten zusammen. Es sei dann darüber diskutiert worden, einig sei man sich in mehreren Punkten aber nicht geworden. Die Union hat nach dem Abend trotzdem das Gefühl, dass er dem Kompromiss im Zweifel nicht im Weg stehen würde.

Ein Stufenmodell, keine echte Wehrpflicht