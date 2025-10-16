Bundeswehr rüstet auf Deutscher Drohnenbauer will Tausende Soldaten ausbilden

Von dpa Aktualisiert am 16.10.2025 - 14:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundeswehrsoldaten mit einer Kamikazedrohne von Stark Defence: "Innerhalb eines Jahres können wir Tausende komplett zertifizierte Systeme mit Gefechtskopf liefern." (Quelle: Friso Gentsch)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Berliner Rüstungsunternehmen will der Bundeswehr in großer Stückzahl Drohnen liefern. Auch an die Ausbildung der Soldaten hat der neue Chef gedacht.

Der Chef des Rüstungsherstellers Stark Defence will schnell Voraussetzungen für die breite Einführung von Drohnen-Waffen in der Bundeswehr schaffen. "Innerhalb eines Jahres können wir Tausende komplett zertifizierte Systeme mit Gefechtskopf liefern. Die Ambition ist, zehntausende Systeme zu liefern", sagte Uwe Horstmann (39), der Chef des Berliner Unternehmens, der Deutschen Presse-Agentur. Stark Defence könne auch Tausende Soldaten ausbilden, so Horstmann.

Derzeit erprobt die Bundeswehr die schon in der Ukraine eingesetzte Kamikazedrohne Virtus des Rüstungsherstellers. Das Waffensystem gehört in die Kategorie der sogenannten Loitering Munition. Diese mit Sprengköpfen versehenen Drohnen können über einem Gefechtsfeld kreisen und auf gegnerische Ziele gesteuert werden – auch im Verbund mit komplexen Aufklärungssystemen, die Ziele ausfindig machen. Die Waffen prägen in der Ukraine zusammen mit anderen Drohnensystemen die Art der Kriegsführung, vor allem in der Nähe zur Front.

Nato-Fonds: Wegweisende Lösungen

Stark Defence hat nach eigenen Angaben in neue Gefechtsköpfe investiert und will bis 2027 eine vollständig zertifizierte europäische Loitering Munition auf den Markt bringen. Das Unternehmen hat auch unbemannte Boote ("Systemfamilie Vanta") bei der Nato-Übung Repmus in Portugal demonstriert.

Alle Entwicklungen werden über Starks KI-gestütztes Missionsführungssystem Minerva betrieben. Das Unternehmen erklärt, damit sei ein koordinierter Einsatz unbemannter Systeme an Land, in der Luft und auf See möglich.

Horstmann ist Reserveoffizier und hat seine Karriere 2007 bei Rocket Internet begonnen. Er ist Mitgründer von Project A, einem Risikokapitalfonds, der auch in das 2024 gegründete Unternehmen Stark Defence investiert hat.

Zu den Geldgebern gehört zudem der Nato Innovation Fund, ein von mehr als 20 Nato-Staaten getragener Risikokapitalfonds. Dieser bescheinigt Stark und seinen aktuell etwa 250 Mitarbeitern "wegweisende Lösungen", die die Sicherheit des Bündnisses stärkten.

Horstmann soll eine Phase des Wachstums einleiten. Ziele seien der Ausbau der Produktionskapazitäten, eine Erweiterung um Systeme mit größeren Reichweiten sowie der Ausbau der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern.

Ziel Abschreckung: Drohnen in Massen produzieren