Frank Tuminski: "Die Wehrpflicht ist nach wie vor im Grundgesetz verankert und ich denke, es ist legitim, sie wieder zu reaktivieren, wenn die Umstände das erfordern."



Niels Detloff: "Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, einen Dienst an der Waffe zu leisten – andere Menschen zu töten, nur weil ich in Gefahr bin oder weil andere in Gefahr sind."



Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist die Angst vor einer Ausweitung des Krieges groß.

Für die Verteidigungsfähigkeit braucht die Bundeswehr mehr Soldaten. Aktuell fehlen rund 80.000 Mann. Um Personal zu gewinnen, plant die Regierung einen Wehrdienst. Über dessen Ausgestaltung ist sie sich jedoch uneins. Geht es nach der SPD, soll er auf Freiwilligkeit beruhen. Die Union hingegen setzt mehr auf eine Pflicht.

Ob der Dienst an der Waffe überhaupt zurückkehren sollte, bewerten ein ehemaliger Soldat und ein Kriegsdienst-Verweigerer sehr unterschiedlich.



Frank Tuminski: "Die Rückkehr zur Wehrpflicht ist aus meiner Sicht schon überfällig. Da hätte man eigentlich schon 2022 drauf reagieren sollen, auf den Überfall von Russland auf die Ukraine. Diese Entscheidungen müssen sehr schnell getroffen werden, damit dieses Jahr noch was passiert, und dann muss die Infrastruktur aufgebaut werden. Ganz ehrlich, es ist fünf vor zwölf; und je länger wir warten, umso einfacher machen wir es denen, die wirklich böse Absichten haben."



Niels Detloff: "Die Ausstattung ist ja gar nicht da. Also nicht nur der Raum, sondern die Rekruten: Die bräuchten ja auch Gewehre, die brauchen eine Uniform und Helme und alles Mögliche. Ein Spind, das ist ja nicht mal für die Soldaten jetzt da. Da müssten wir erstmal für die Soldaten, die wir jetzt haben, eine ordentliche Ausstattung bieten, bevor wir anfangen, dann neue Soldaten dazu zu holen."



Einen klassischen Grundwehrdienst zurückzuholen, hält Niels Detloff zudem aus technischen Gründen für überholt.



Niels Detloff: "Eine Wehrpflicht in dem Sinne, dass man sagt: Wir bilden jetzt nicht die Leute aus für Dienst am Gewehr und zu marschieren, sondern wir machen einfach einen Vier-Wochen-Drohnen-Kurs. Das wäre sehr attraktiv. Da würden die Leute auch freiwillig kommen. Und man würde die Fähigkeiten ausbilden, die wir dann auch tatsächlich nachher brauchen."



Frank Tuminski: "Aber Kriege werden nicht mit Drohnen entschieden. Die Kriege werden letztendlich auf dem Feld entschieden. Das ist die herkömmliche Kriegsführung. Das sehen Sie auch in der Ukraine. Da ist einfach das konventionelle Militär immer noch haushoch überlegen. Und das wird sich auch nicht ändern."



Laut einer Forsa-Umfrage sind 54 Prozent für eine Wehrpflicht, 41 Prozent lehnen sie ab. Der Dienst beim Militär soll auch Werte wie Respekt, Disziplin und Kameradschaft vermitteln – so ein Argument der Fürsprecher, zu denen auch Frank Tuminski gehört.



Frank Tuminski: "Heute wird den jungen Leuten das Leben geschenkt und der Eindruck entsteht: Es ist alles toll, wie es ist. Ich muss nichts dafür tun. Und wir haben uns diese Frage früher gar nicht gestellt. Für uns war selbstverständlich, irgendwann kommt die Dienstpflicht. Ich habe nix davon, wenn ein heute 18- oder 19-Jähriger gezogen wird und zur Bundeswehr muss oder ein verpflichtendes Dienstjahr auf sich nehmen muss. Es geht mir dadurch nicht besser oder nicht schlechter. Aber die Frage ist: Macht es nicht Sinn, für unsere Werte, für unsere Gemeinschaft, sich dafür zu engagieren?"



Niels Detloff: "Es ist ein sehr, sehr starker Eingriff natürlich in die persönliche Lebensgestaltung. Auch 18-Jährige haben Rechte, das muss man auch mit bedenken. Dass der Staat hier pädagogisch auf die jungen Menschen einwirken sollte. Also das sind Erwachsene. Das geht gar nicht. Im Grunde ist das ein faschistischer Gedankenzug sozusagen, dass der Staat die Leute erziehen will. Ja, also das darf auf gar keinen Fall das Argument sein."



2011 durch Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg ausgesetzt, steht die Wehrpflicht vor ihrem Comeback. Nun ist die Politik gefordert, sich für ein zukunftsfähiges Modell zu entscheiden.