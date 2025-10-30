Richter spottet im Prozess über Agenten "Polizei hat Ihren genialen Plan nicht erkannt"
Er hat mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgekundschaftet, selbst Vorschläge für Sabotageakte gemacht, um in Deutschland Waffenproduktion und -transporte zu treffen. Jetzt soll er sechs Jahre in Gefängnis.
Finale im Prozess um drei Agenten mit Wurzeln in Russland und Kasachstan: Das Oberlandesgericht München hat sie schuldig gesprochen, Informationen über Schienenverbindungen, Waffentransporte und eine Munitionsfabrik gesammelt zu haben; die Informationen sollten Russland helfen. Den Kopf in Deutschland, den 41-jährigen Dieter S., nannte einer der Komplizen auf Russisch "Genosse Kundschafter". Und Genosse Kundschafter muss sechs Jahre in Haft. Der Prozess gab tiefe Einblicke in Motive und Wege, wie Menschen in Deutschland zu willigen Handlangern Russlands werden.
Bei Dieter S. ging es nicht nur um geheimdienstliche Agententätigkeit und diese Tätigkeit zu Sabotagezwecken. Er hatte früher auf ganz anderem Weg schon für Russland gekämpft und wurde auch dafür verurteilt: Dieter S. hatte von 2014 bis 2016 der Pyatnashka Brigade angehört und an Kämpfen im Donbass teilgenommen, wo diese internationale Freiwilligeneinheit gegen die ukrainische Armee kämpfte. S. hat sich damit als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung im Ausland beteiligt, so das Gericht.
Der Einsatz im Donbass und das Spionieren in Deutschland hängen eng miteinander zusammen – durch den Kommandeur von S. im Donbass. Er war es, den Dieter S. im September 2023 kontaktierte und der in den Monaten danach die Schnittstelle wurde, um Informationen aus Deutschland zu sammeln und Aufträge zu erteilen: Akhra Avidzba sagte Dieter S., welche Informationen er benötigte, Dieter S. versuchte zu liefern und machte eigene Vorschläge. Und der Kommandeur der Ausländerbrigade steht in direkter Verbindung mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU, so Sachverständige im Prozess. Bei der Parade zum Tag des Sieges in diesem Jahr saß er auf der Tribüne schräg hinter Putin.
Am 17. April 2024 hatten Spezialkräfte Dieter S. in Bayreuth festgenommen. Es war ein Fall, der unmittelbar auf höchster Ebene behandelt wurde. Die damalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bestellte den russischen Botschafter in Berlin ein. "Wir werden nicht zulassen, dass Putin seinen Terror nach Deutschland trägt", sagte sie. Das habe man dem Botschafter erklärt. Und der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ließ sich zitieren: "Wir können niemals hinnehmen, dass solche Spionageaktivitäten in Deutschland stattfinden."
Alle drei Verurteilten kamen als Teenager nach Deutschland
Jetzt ist Dieter S. verurteilt, und mit ihm die beiden Komplizen. Alex D. (44) erhielt sechs Monate auf Bewährung, Alexander J. (38) ein Jahr, beide waren eher kleine Fische, lieferten S. Informationen zu, die der dann weitergab. Sie müssen aber zumindest in Kauf genommen haben, wo die Informationen landen. Die drei Männer in Franken stammen aus Russland und Kasachstan, sie haben jeweils die deutsche und ihre alte Staatsbürgerschaft und sprechen mindestens so gut Russisch wie Deutsch, obwohl sie als Teenager nach Deutschland gekommen sind.
Die Aktivitäten gingen über das Sammeln und Weitergeben von Informationen hinaus. S. hatte in den Donbass signalisiert, er sei auch zu Sprengstoff- und Brandanschlägen auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte bereit. So malte sich S. zum Ausspähen von Transportwegen Richtung Russland mit GPS-Trackern aus, wie es weitergehen könnte: "Wenn ich das sehe, juckt es mich in den Fingern", schrieb er dem Kommandeur auf Telegram. Teile der Chats hatte er im November 2023 gelöscht, späterer Austausch war für die Ermittlungsbehörden noch zugänglich. S. brachte deswegen auch Hemmschuhe ins Gespräch, die auf die Gleise gelegt zu Entgleisungen führen könnten.
Als er am Parkplatz des Unternehmens Kennametal bei Bayreuth filmte, ging es in der Nachricht zum Video an die Russen darum, wie dicht die Autos geparkt sind und welche Folgen Brandanschläge hätten. Die Firma ist ein hochspezialisierter Zulieferbetrieb, etwa für die Munitionsproduktion. Die Journaille werde den Zwischenfall groß aufgreifen, ließ S. seinen Kontakt wissen. Das Gericht fasste zusammen: Ziel von S. und seinem Kontaktmann auf russischer Seite sei gewesen, Deutschland durch wiederholte Sabotageakte spüren zu lassen, dass die Unterstützung der Ukraine keine gute Idee sei. Auch die deutsche Wirtschaft habe gestört werden sollen und Transportwege in die Ukraine sollten blockiert werden.
Weitere mutmaßliche Agenten enttarnt
In den vergangenen Monaten sind Ermittlungsbehörden auf weitere Personen gestoßen, die in russischen Diensten in Deutschland Sabotage und Anschläge geplant haben sollen:
- Drei Männer werden verdächtigt, mit GPS-Trackern Zugfahrten aus Deutschland in die Ukraine für Anschläge auf den Gütertransport ausgekundschaftet zu haben. Im Mai erfolgte die Festnahme.
- Nach der Detonation eines Brandsatzes im DHL-Logistik-Zentrum am Flughafen Leipzig hat Litauen im September dieses Jahres 15 Personen angeklagt, die in russischem Auftrag Brandsätze gebaut und verschickt haben sollen. Durch Verspätung des Fliegers entzündete sich das Feuer nicht an Bord.
- Drei Männer wurden im Mai angeklagt, weil sie einen Mann ausspioniert haben sollen, der in der Ukraine gekämpft hat. Sie hatten auch den Auftrag, ihn in ein Frankfurter Café zu locken; zur Vorbereitung weiterer Aktionen.
- Vier Personen mit Wurzeln im Balkan sollen hinter einer Serie von Sabotageakten mit Bauschaum in Auspuffanlagen stecken. Die Taten sollten durch Habeck-Aufkleber Grünen zugeschoben werden.
S. hatte sich jeweils damit herausreden wollen, er habe nur geschauspielert: Auch in der Ukraine, wo er von der Brigade bezahlt dem "ZDF Auslandsjournal" vorgespielt habe, Kämpfer zu sein; wo er bei einer Parade mit der Brigade gelaufen und auch dafür bezahlt worden sei. Doch es gab so viele Indizien, die eine andere Sprache sprachen: dass er auch dokumentiert an Fallschirmtrainings teilgenommen hat, auf Aufnahmen von Frontorten mit aktiven Kämpfen zu sehen ist, Uniform und Waffe auf den Bildern hat. Es machte seine Verteidigung für das Gericht völlig unglaubwürdig.
"Vielleicht hätten Sie es mit Schauspielern versuchen sollen"
Von Deutschland aus wollte S. auch nicht ernsthaft mit seinem früheren Kommandeur zusammengearbeitet haben, auch hier angeblich alles Schauspiel, um an Geld zu kommen. Der Vorsitzende Richter Jochen Bösl: "Schauspielern zieht sich durchs Verfahren. Vielleicht hätten Sie es damit tatsächlich versuchen sollen, das hätte Ihnen einige Jahre erspart."
Nach Feststellung des Gerichts ging S. davon aus, dass er für Sabotageakte 20.000 bis 30.000 Euro erhalten könnte. Und S. finanzielle Situation als selbstständiger Messebauer war verheerend, als er sich im September 2023 bei seinem alten Kommandeur Avidzba meldete. Er lebte von Sozialleistungen, hatte Steuerschulden und die Ehe war vor dem Zerbrechen. Der Ukraine-Hasser brauchte Geld.
Im Prozess hatte er angegeben, er habe den Kommandeur täuschen wollen. Idee sei gewesen, das Geld für einen Sabotageakt anzunehmen und dann zu behaupten, von ihm mit der Tat beauftragte Flüchtlinge seien damit durchgebrannt. Die Informationen seien nur zum Anfüttern gewesen und er habe aufgeschnitten. Vor allem habe er auf eine andere Einnahmequelle gehofft: deutsche Dienste.
S. wurde überwacht, und das war ihm aufgefallen. Sein Bekannter Alex D. hatte das offenbar auch bemerkt oder befürchtet, als er S. einmal schrieb, "Genosse Kundschafter" solle vorsichtig sein und zu einem Treffen ohne Handy kommen. Als Alexander J. für ein Treffen eine Tankstelle vorschlug, kam die Absage von Dieter S. prompt: "Zu viele Augen."
"Wir werden eine Verwendung finden"
S. gab im Prozessverlauf mehrfach an, er habe darauf gewartet, dass ihn deutsche Sicherheitsbehörden ansprechen und er ihnen gegen Geld Hinweise geben kann. "Aber die Polizei hat Ihren genialen Plan nicht erkannt und sich nicht gerührt", spottete der Richter. Das Gericht glaubte die Version nicht, dass S. zum Doppelagent werden wollte. "Es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand mit seiner Haltung das Militär der alten Heimat übers Ohr hauen will, für die er sich einsetzt."
Die beiden Mitangeklagten hatten nicht abstreiten können, dass sie S. auch Material geliefert hatten, dass der umgehend an den Kommandeur weitergab. Von dem Zweck wollen sie nichts gewusst haben. Allerdings schrieb S. im März 2024 an Avidzba nach dem ersten Treffen mit Alexander J., einem Lkw-Fahrer, der eine Umschulung zum Speditionskaufmann machte: "Ich habe jemanden gesprochen, der will der Heimat helfen. Er saust überall herum mit dem Lkw. Ein nützliches Menschlein." Der Geheimdienst-Kontakt antwortete: "Wir werden eine Verwendung haben." J. hatte einen Bekannten beim Zulieferer für die Waffenindustrie und bekam von S. Fragen gestellt und lieferte Avidzba Antworten.
Es ist fraglich, ob die Urteile rechtskräftig werden oder eher noch Rechtsmittel eingelegt werden. Die Verteidiger hatten schließlich jeweils Freispruch gefordert.
