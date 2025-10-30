S. hatte sich jeweils damit herausreden wollen, er habe nur geschauspielert: Auch in der Ukraine, wo er von der Brigade bezahlt dem "ZDF Auslandsjournal" vorgespielt habe, Kämpfer zu sein; wo er bei einer Parade mit der Brigade gelaufen und auch dafür bezahlt worden sei. Doch es gab so viele Indizien, die eine andere Sprache sprachen: dass er auch dokumentiert an Fallschirmtrainings teilgenommen hat, auf Aufnahmen von Frontorten mit aktiven Kämpfen zu sehen ist, Uniform und Waffe auf den Bildern hat. Es machte seine Verteidigung für das Gericht völlig unglaubwürdig.

"Vielleicht hätten Sie es mit Schauspielern versuchen sollen"

Von Deutschland aus wollte S. auch nicht ernsthaft mit seinem früheren Kommandeur zusammengearbeitet haben, auch hier angeblich alles Schauspiel, um an Geld zu kommen. Der Vorsitzende Richter Jochen Bösl: "Schauspielern zieht sich durchs Verfahren. Vielleicht hätten Sie es damit tatsächlich versuchen sollen, das hätte Ihnen einige Jahre erspart."

Nach Feststellung des Gerichts ging S. davon aus, dass er für Sabotageakte 20.000 bis 30.000 Euro erhalten könnte. Und S. finanzielle Situation als selbstständiger Messebauer war verheerend, als er sich im September 2023 bei seinem alten Kommandeur Avidzba meldete. Er lebte von Sozialleistungen, hatte Steuerschulden und die Ehe war vor dem Zerbrechen. Der Ukraine-Hasser brauchte Geld.

Im Prozess hatte er angegeben, er habe den Kommandeur täuschen wollen. Idee sei gewesen, das Geld für einen Sabotageakt anzunehmen und dann zu behaupten, von ihm mit der Tat beauftragte Flüchtlinge seien damit durchgebrannt. Die Informationen seien nur zum Anfüttern gewesen und er habe aufgeschnitten. Vor allem habe er auf eine andere Einnahmequelle gehofft: deutsche Dienste.

S. wurde überwacht, und das war ihm aufgefallen. Sein Bekannter Alex D. hatte das offenbar auch bemerkt oder befürchtet, als er S. einmal schrieb, "Genosse Kundschafter" solle vorsichtig sein und zu einem Treffen ohne Handy kommen. Als Alexander J. für ein Treffen eine Tankstelle vorschlug, kam die Absage von Dieter S. prompt: "Zu viele Augen."

"Wir werden eine Verwendung finden"