Putins Armee "weiterhin stark" General: Russland kann Nato schon jetzt angreifen
Bundeswehrgeneral Sollfrank sieht Russland schon jetzt in der Lage, die Nato anzugreifen. Allerdings gibt es auch Einschränkungen.
Russland ist nach Ansicht eines Bundeswehrgenerals bereits jetzt in der Lage, einen begrenzten Angriff auf die Nato durchzuführen. "Man muss betrachten, was hat Russland aktuell und was kann es damit tun", sagte Generalleutnant Alexander Sollfrank, Chef des operativen Führungskommandos der Bundeswehr, in einem am Freitag veröffentlichten Reuters-Interview. "Daran gemessen könnte Russland Nato-Gebiet in kleinerem Maßstab bereits morgen angreifen." Bei weiterer Aufrüstung sei bis 2029 auch ein großangelegter Angriff denkbar. Ob er komme, hänge jedoch sehr stark vom Verhalten des Westens ab.
Sollfrank sieht Russland bereits jetzt schon mit hybriden Angriffen aktiv. Moskau provoziere und versuche, die Reaktionsschnelligkeit der Nato zu testen. Nicht immer könne man Aktionen direkt russischen Akteuren zuordnen. "Das ist Methode", sagte der General. "Und diese Methode hat zum Ziel, Unsicherheit zu schüren, Angst zu erzeugen, zu schädigen, zu spionieren, zu testen." Die Russen nannten dies "nichtlineare Kriegführung". "Das ist Kriegführung mit Angstmachen", sagte Sollfrank.
- Newsblog zum Ukraine-Krieg: Die aktuellen Nachrichten
- Größter Hersteller Russlands: Putins Panzerschmiede in Schwierigkeiten
Der General begründete seine Einschätzung mit der Stärke der russischen Streitkräfte. Die Luftstreitkräfte seien trotz Verlusten im Großen und Ganzen intakt. Die Landstreitkräfte verzeichneten zwar Verluste, doch sei die Zahl der Kampfpanzer so stark, dass ein begrenzter Angriff bereits jetzt denkbar sei. Zudem wolle Russland seine Truppenstärke auf 1,5 Millionen Soldaten aufstocken.
Institut: Russland liegt vor vielen europäischen Staaten
Russland liegt auch nach einem aktuellen Bericht des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) inzwischen deutlich vor mehreren großen europäischen Staaten. Der "Kiel Report No. 3" zeigt, dass Moskau über verschiedene Waffensysteme hinweg mehr produziert als vier europäische Länder zusammen – und das mit zunehmender Effizienz.
Um das Kräfteverhältnis zu Europas Gunsten zu verschieben, müssten die europäischen Produktionskapazitäten laut den Forschern etwa verfünffacht werden. Besonders kritisch sei, dass viele europäische Rüstungsprojekte mit Lieferverzögerungen von mehr als drei Jahren kämpfen. Russland profitiere dagegen von einer zentralisierten Rüstungssteuerung und höheren Ausgaben, die in Kaufkraft gemessen denen der EU und Großbritanniens zusammen entsprechen.
General Sollfrank verwies darauf, dass Russland seit 20 Jahren die gleiche Strategie verfolge: die Sicherheitsarchitektur in Europa zu verändern. Diese setze Russland trotz massiver eigener Verluste im Krieg gegen die Ukraine weiter um. Die Nato könne dem nur begegnen, indem sie "klare rote Linien" aufzeige und durch gute Vorbereitung abschreckend wirke.
Rutte appelliert an Rüstungsunternehmen
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte vergangene Woche Unternehmen aufgefordert, die Produktion in der Rüstung anzukurbeln. "Gefährliche Zeiten verlangen mutiges Handeln", sagte er bei einem Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Konkret bot Rutte der Industrie zudem einen Deal an. Wenn diese die Liefermengen erhöhe, bestehende Produktionslinien erweitere und neu eröffne, verspreche er, dass die Nato alles tun werde, um die Beschaffung zu beschleunigen und Innovation weiter zu unterstützen. Zudem werde er weiterhin alles tun, um die Regierungen zu ermutigen, ihren Worten Taten folgen zu lassen und Verträge zu unterzeichnen.
Zum Hintergrund sagte Rutte bei dem Nato-Industry Forum, die Bedrohungen, mit denen man konfrontiert sei, seien real und dauerhaft. Die Gefahr, die von Russland ausgehe, werde selbst dann nicht enden, wenn der ungerechtfertigte Krieg des Landes gegen die Ukraine ende. Ruttes Aussage, dass die Nato weiter als Russland bei der Rüstungsproduktion sei, kassierte das Hauptquartier in Brüssel später wieder. Das sei noch nicht der Fall, hieß es.
Bundeswehr verstärkt Aufklärung mit neuen Flugzeugen
Die Bundeswehr hat zumindest bei der Aufklärung bereits Verstärkung bekommen. Am Freitag landete das erste von acht P-8A Poseidon-Flugzeugen in Deutschland. Die U-Boot-Jagdflugzeuge sind mit moderner Aufklärungstechnik ausgestattet und können feindliche U-Boote aus einer Höhe von bis zu 12.500 Metern ausfindig machen.
Die Marine hatte vor vier Jahren insgesamt acht Maschinen bestellt, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Vorstellung der Flugzeuge. Die Lieferung sei pünktlich, "in Rekordzeit und im veranschlagten Kostenrahmen" abgelaufen. Der Minister hob hervor, dass die P-8A Poseidon bereits von internationalen Partnern genutzt werde und daher marktverfügbar und schnell einsatzfähig sei. Bundeswehr-Piloten seien in den USA und Großbritannien bereits an den Maschinen ausgebildet worden.
- Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
- kielinstitut.de: "Kiel Report Nr. 3: Die ökonomischen Kosten eines möglichen Auseinanderbrechens der Weltwirtschaft"