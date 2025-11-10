Losverfahren ist nicht vom Tisch

Damit ist das Losverfahren aber nicht vom Tisch. Für die "Bedarfswehrpflicht" sieht das Kompromissmodell in Stufe drei ebenfalls vor, dass das Los entscheidet, wer für einen Wehrdienst verpflichtet wird. Nämlich dann, wenn durch Freiwilligkeit nicht genügend Wehrdienstleistende rekrutiert werden.

Die Union kritisiert seit Langem, dass Pistorius' Gesetzentwurf keine Antwort auf die Frage der Wehrgerechtigkeit habe. Als noch die Wehrpflicht in Kraft war, habe es "Willkür und Ungerechtigkeit" gegeben, sagt Fraktionsvize Röttgen nach der Anhörung. Denn theoretisch seien zwar alle in der Pflicht gewesen, faktisch sei aber nur ein kleiner Teil der jungen Männer eingezogen worden.

Deshalb habe man das Losverfahren vorgeschlagen, sagt Röttgen. Es sei "das Fairste", weil es "Willkür ausschließt und jeden Einzelnen gleich behandelt in Risiko und Chance, gezogen zu werden". Und bislang sei noch kein anderer Vorschlag gemacht worden. Auch von Boris Pistorius nicht, soll das wohl heißen.

Streit über Status der neuen Rekruten

Bei anderen Punkten scheint es noch zu haken. Etwa bei der Frage, welchen Status die neuen Wehrdienstleistenden haben sollen. Verteidigungsminister Pistorius will die künftigen Rekruten mit einer sofortigen Einstufung als "Soldat auf Zeit" (SaZ) locken. Bisher erreicht man den höheren SaZ-Status erst nach zwei Jahren bei der Bundeswehr. Zeitsoldaten genießen in der Regel einen höheren Sold und weitere Vorzüge im Vergleich zu den freiwillig Wehrdienstleistenden (FWDL), von denen es jährlich rund 10.000 gibt.

Doch die Union will die neuen Rekruten in der alten FWDL-Struktur behalten. Rückendeckung erhält sie in der Anhörung am Montag von André Wüstner vom Bundeswehrverband. Wüstner sagt, die große Mehrheit seines Verbands wolle nicht, dass die neuen Wehrdienstleistenden sofort Zeitsoldaten werden. Es sei "bürokratieärmer" und "niedrigschwelliger", wenn man Wehrdienstleistende wie bisher im FWDL-System belasse. Ob sich Pistorius, der den neuen Wehrdienst so attraktiv wie möglich machen will, sich hier auf die Union zubewegt, ist dem Vernehmen nach noch offen.

Union will von Pistorius jährlichen Bericht