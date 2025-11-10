Union und SPD Kriegen die das hin?
Seit Wochen streiten Union und SPD über den neuen Wehrdienst. Nun will die Koalition einen "sehr großen Schritt" weiterkommen. Schon am Mittwoch könnte der Tag der Entscheidung sein.
Gut zwei Stunden plätschert die Anhörung zum Wehrdienst am Montagmorgen im Deutschen Bundestag dahin. Es ist ein wichtiger Termin in der seit Wochen schwelenden Wehrdienst-Debatte. Die eingeladenen Sachverständigen tragen ihre Einschätzungen vor, die Abgeordneten hören interessiert zu oder stellen Nachfragen.
Dann plötzlich wird die bedächtige Ruhe gestört. Falko Droßmann, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, hat offenbar noch eine Rechnung offen. Er wendet sich an den Professor für Militärgeschichte an der Uni Potsdam, Sönke Neitzel, einen der fünf geladenen Experten, der im Vorfeld der Anhörung die SPD ein "Sicherheitsrisiko" für das Land genannt hatte. Droßmann sagt: Neitzel sei Historiker, und er, Droßmann, habe gelernt, dass Historiker sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Neitzel jedoch betätige sich auch als Experte für die Gegenwart und Zukunft.
Neitzel, der am Montag erneut vor einem möglichen Angriff Russlands auf Nato-Gebiet in wenigen Jahren warnt, lässt die Provokation abtropfen. "Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Droßmann, die SPD irrlichtert leider in der Sicherheitspolitik hin und wieder umher." Neitzel nennt etwa die Debatte über bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr, die die SPD jahrelange blockiert hatte. "Sie haben diesem Land damit schweren Schaden zugefügt", sagt der Professor zum SPD-Mann.
Das kurze Wortgefecht im Verteidigungsausschuss des Bundestags zeigt: In der Wehrdienst-Debatte wird der Ton rauer. Vor einigen Wochen verlor Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Geduld und kippte einen Kompromiss der Regierungsfraktionen kurz vor seiner Verkündung. Der Druck auf die Beteiligten, eine Lösung zu finden, ist enorm: Die Bedrohung durch Russlands hybride Streitkräfte nimmt zu. Zugleich schließt sich allmählich das Zeitfenster für das Wehrdienstgesetz, das zur Abschreckung eben jenes Russlands beitragen und am 1. Januar 2026 in Kraft treten soll. Kriegen die das hin?
Einigung in Sicht?
Seit Monaten ringen Union und SPD um die Frage, wie der neue Wehrdienst ausgestaltet werden soll. In der Ursprungsversion von Verteidigungsminister Pistorius, die Ende August vom Kabinett verabschiedet wurde, setzte man weitgehend auf Freiwilligkeit.
Das Pistorius-Modell sah vor, zunächst alle 18-jährigen Männer und Frauen eines Jahrgangs per Online-Fragebogen abzufragen, ob sie sich für einen Dienst bei der Truppe erwärmen können. Die Männer müssen den Fragebogen beantworten, Frauen steht es frei. Sollten nicht genügend Freiwillige zusammenkommen, sah sein Gesetzentwurf einen Notmechanismus vor, um einen Teil der jungen Menschen auch gegen ihren Willen einzuziehen.
Der Union reichte das jedoch nicht, sie wollte mehr Pflicht. Der Kompromiss zwischen Union und SPD im Bundestag sah deshalb ein Stufenmodell vor: Kommen durch den Fragebogen nicht genügend Freiwillige zusammen, sollte in der zweiten Stufe ein Zufallsverfahren bestimmen, wer zu einer Musterung erscheinen muss.
Erst wenn das nicht ausreicht, sollte der Bundestag die Stufe drei beschließen können. Mit einer "Bedarfswehrpflicht" sollten durch Zufallsverfahren ausgewählte Männer für den Wehrdienst verpflichtet werden. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall sollte darüber hinaus in Stufe vier eine allgemeine Wehrpflicht aktiviert werden können – mit Zweitdrittelmehrheit des Bundestages.
Flächendeckende Musterung kommt wohl
Vor vier Wochen jedoch ließ Boris Pistorius dieses Kompromissmodell im Bundestag platzen. Der Minister bestand öffentlich vor allem auf einer flächendeckenden Musterung. Die kommt nun offensichtlich, zumindest ab Juli 2027. Von da an ist die Bundeswehr nämlich in der Lage, einen gesamten Jahrgang zu mustern, wie der Präsident des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, General Robert Sieger, in der Anhörung sagt.
Das werde man nun in die Verhandlungen "einfließen lassen", sagt SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller nach der Sitzung. Und auch die Union scheint grundsätzlich einverstanden. "Unser Punkt als CDU/CSU war vor allem, dass wir nicht warten mit der Musterung – wenn es irgendwie möglich ist – bis man ganze Jahrgänge mustern kann. Also erst im Juli in zwei Jahren", sagt Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen.
In der SPD sind sie der Ansicht, dass es sich dann nicht mehr lohnt, bis Juli 2027 noch übergangsweise ein Losverfahren einzuführen. Jedenfalls nicht für diese Phase, also um junge Männer für eine Musterung auszulosen. Bisher werde bei der Bundeswehr ja auch gemustert, heißt es. Die Musterungen könnten also schrittweise mit den Kapazitäten aufwachsen, bis die Bundeswehr es schafft, alle Männer eines Jahrgangs zu mustern. Auch Röttgen bezeichnet das als "eine Möglichkeit", über die diskutiert werde.
Losverfahren ist nicht vom Tisch
Damit ist das Losverfahren aber nicht vom Tisch. Für die "Bedarfswehrpflicht" sieht das Kompromissmodell in Stufe drei ebenfalls vor, dass das Los entscheidet, wer für einen Wehrdienst verpflichtet wird. Nämlich dann, wenn durch Freiwilligkeit nicht genügend Wehrdienstleistende rekrutiert werden.
Die Union kritisiert seit Langem, dass Pistorius' Gesetzentwurf keine Antwort auf die Frage der Wehrgerechtigkeit habe. Als noch die Wehrpflicht in Kraft war, habe es "Willkür und Ungerechtigkeit" gegeben, sagt Fraktionsvize Röttgen nach der Anhörung. Denn theoretisch seien zwar alle in der Pflicht gewesen, faktisch sei aber nur ein kleiner Teil der jungen Männer eingezogen worden.
Deshalb habe man das Losverfahren vorgeschlagen, sagt Röttgen. Es sei "das Fairste", weil es "Willkür ausschließt und jeden Einzelnen gleich behandelt in Risiko und Chance, gezogen zu werden". Und bislang sei noch kein anderer Vorschlag gemacht worden. Auch von Boris Pistorius nicht, soll das wohl heißen.
Streit über Status der neuen Rekruten
Bei anderen Punkten scheint es noch zu haken. Etwa bei der Frage, welchen Status die neuen Wehrdienstleistenden haben sollen. Verteidigungsminister Pistorius will die künftigen Rekruten mit einer sofortigen Einstufung als "Soldat auf Zeit" (SaZ) locken. Bisher erreicht man den höheren SaZ-Status erst nach zwei Jahren bei der Bundeswehr. Zeitsoldaten genießen in der Regel einen höheren Sold und weitere Vorzüge im Vergleich zu den freiwillig Wehrdienstleistenden (FWDL), von denen es jährlich rund 10.000 gibt.
Doch die Union will die neuen Rekruten in der alten FWDL-Struktur behalten. Rückendeckung erhält sie in der Anhörung am Montag von André Wüstner vom Bundeswehrverband. Wüstner sagt, die große Mehrheit seines Verbands wolle nicht, dass die neuen Wehrdienstleistenden sofort Zeitsoldaten werden. Es sei "bürokratieärmer" und "niedrigschwelliger", wenn man Wehrdienstleistende wie bisher im FWDL-System belasse. Ob sich Pistorius, der den neuen Wehrdienst so attraktiv wie möglich machen will, sich hier auf die Union zubewegt, ist dem Vernehmen nach noch offen.
Union will von Pistorius jährlichen Bericht
Auch in einer anderen Frage steckt noch Sprengstoff: Die Abgeordneten von Union und SPD wollen dem Minister klare Zielvorgaben bei der Personalgewinnung machen. Pistorius selbst hatte auf der Bundeswehrtagung am vergangenen Freitag verkündet, bereits bis "zum Ende dieser Dekade" – also 2029 – eine einsatzbereite Bundeswehr zu stellen, die den Natofähigkeitszielen entspreche. Das heißt: 260.000 Berufs- und Zeitsoldaten plus 260.000 Reservisten. Einen entsprechenden Aufwuchsplan wolle er bis Ostern ausarbeiten, sagte Pistorius.
Ein überaus ambitionierter Plan – den zumindest die Unionsabgeordneten jährlich überprüfen wollen. Die Skepsis gegenüber markigen Versprechen, die sich hinterher nicht bewahrheiten, ist offenbar groß.
Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Erndl (CSU), fordert "einen verbindlichen, messbaren Aufwuchspfad" und einen "regelmäßigen Bericht" über die Personalzahlen durch das Verteidigungsministerium ans Parlament. "Durch planbare Personalzahlen steigern wir auch die Abschreckungswirkung unserer Streitkräfte", auf das "Prinzip Hoffnung" könne man alleine nicht setzen.
Tag der Entscheidung
Schon an diesem Mittwochabend könnte sich entscheiden, ob Union und SPD die offenen Fragen beantwortet bekommen. Dann treffen sich die vier Verhandler von Union und SPD – Norbert Röttgen, Thomas Erndl, Siemtje Möller und Falko Droßmann – mit ihren Fraktionschefs Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD). Sollte ein Kompromiss scheitern, dürfte sich der Streit in den Donnerstag hineinziehen: Dann treffen sich die Spitzen von Schwarz-Rot zum Koalitionsausschuss im Kanzleramt.
Nach der Anhörung am Mittwoch zeigen sich die Beteiligten optimistisch. SPD-Fraktionsvize Möller kündigt an, man werde "sicherlich in dieser Woche einen sehr großen Schritt weiterkommen".
Ihr Unionskollege Röttgen sagt, er sei "ganz zuversichtlich", dass man den Zeitplan halten könne, um den Gesetzgebungsprozess im Dezember abschließen zu können. "So sieht es jedenfalls heute aus." Was er nicht sagt: So sah es schon mal aus.
