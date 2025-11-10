Raketenfirma hat große Pläne "Die am dringendsten benötigte Fähigkeit des Westens"

Von t-online , mk 10.11.2025 - 16:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kusti Salm, Geschäftsführer von Frankenburg Technologies, mit einer "Mark 1": Die Mini-Rakete soll künftig russische Drohnen abfangen. (Quelle: X/@FrankenburgTech)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Europa muss dringend seine Luftverteidigung gegen russische Drohnen verbessern. Hat ein estnisches Start-up die Lösung gefunden?

Seit Russland Mitte September 19 Kamikazedrohnen nach Polen schickte, ist klar: Europa muss dringend seine Abwehr gegen die billigen Terrorwaffen verbessern – schon allein aus finanziellen Gründen. Eine Shahed-Drohne iranischer Bauart kostet den Kreml vielleicht 50.000 Euro, eine Flugabwehrrakete aus Nato-Beständen kommt dagegen leicht auf das Zehnfache. Und Geschütze wie den Flugabwehrpanzer Gepard oder das Nachfolge-Modell Skyranger hat Europa viel zu wenige. Diese Lücke will nun das estnische Start-up Frankenburg Technologies füllen – mit einer Mini-Rakete von der Größe eines Baguettes.

"Mark 1" heißt die gerade mal 65 Zentimeter große Rakete, die künftig in Massen und ohne menschliches Zutun die Ostgrenze der Nato verteidigen soll – mithilfe künstlicher Intelligenz. So setzen ukrainische Drohnenteams zwar schon heute kleine und günstige Abfangdrohnen ein, um russische Shaheds und andere Kamikazedrohnen abzuschießen; doch die etwa 3.000 Euro teuren Geschosse müssen von fähigen Piloten gesteuert werden.

Dieses kürzlich in sozialen Medien verbreitete Video soll die Zerstörung einer russischen Shahed durch eine Abfangdrohne zeigen – buchstäblich eine Sekunde vor dem Einschlag in ein Wohnhaus:

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Frankenburg Technologies versammelt Talente

Die Ukraine mag inzwischen über viele fähige Drohnenpiloten verfügen, doch im Rest Europas ist ihre Zahl überschaubar. "Mark 1" dagegen soll seine Ziele unabhängig aufspüren und bekämpfen können – auch deshalb gehört Hersteller Frankenburg Technologies zu den Firmen, die den sogenannten Drohnenwall an der Nato-Ostflanke aufbauen sollen. Doch die Entwicklung einer Mini-Rakete hat ihre eigenen Tücken, sagte der Experte Fabian Hoffmann.

"Es gibt viele Fachleute, die Sprengköpfe, Sensoren oder Raketenmotoren bauen können", sagte der Verteidigungsexperte von der Universität Oslo dem britischen "Telegraph". "Es gibt aber nicht viele, die all diese Subsysteme zu einer funktionstüchtigen Rakete zusammenfügen können, vielleicht ein paar Dutzend." Nach Angaben der Zeitung versammelt Frankenburg daher nun fähige Köpfe an seinem Standort in Tallinn, unter anderem den Chefentwickler der deutschen Flugabwehrrakete Iris-T, Andreas Bappert.

"Mark 1": Abfangrakete soll unter 50.000 Euro kosten

Wann die "Mark 1" einsatzbereit sein wird, ist unklar. Frankenburg zielt nach eigenen Angaben auf eine Treffergenauigkeit von 90 Prozent, derzeit liegt die Firma nach eigenen Angaben bei 56 Prozent. Dieses kurze Video eines Testflugs der "Mark 1" hat die Firma selbst veröffentlicht: