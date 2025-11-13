Gibt es ein Losverfahren?

Ja, aber nur als letztes Mittel. Sollte es bei aktivierter Bedarfswehrpflicht mehr geeignete Wehrpflichtige als benötigt geben, kann ein Zufallsverfahren greifen – allerdings nur nach erfolgter Musterung. Die von der Union einst geforderte Losziehung vor der Tauglichkeitsprüfung wurde verworfen.

Wie stark soll die Bundeswehr wachsen?

Die Koalition hat ambitionierte Ziele. Die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten soll von derzeit rund 180.000 schrittweise auf 260.000 im Jahr 2035 steigen. Hinzu kommen 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Der sogenannte "Aufwuchspfad" soll gesetzlich verankert werden. Hintergrund ist die sicherheitspolitische Lage in Europa und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, auf den auch die Nato mit veränderten Planungszielen reagiert hat.

Wie wird das überprüft?

Das Verteidigungsministerium muss dem Bundestag alle sechs Monate berichten, wie sich die Personalsituation entwickelt. Damit soll transparent gemacht werden, ob die angestrebten Zielmarken erreicht werden oder ob die Freiwilligkeit nicht ausreicht.

Ab wann tritt das neue Gesetz in Kraft?

Der Bundestag soll im Dezember 2025 über das Wehrdienstgesetz abstimmen. In Kraft treten soll es Anfang 2026. Dann soll der Versand der Fragebögen beginnen. Fraktionschef Jens Spahn (CDU) erklärte dazu: "In gut einem Monat beginnt die Musterung."

Wie sieht die neue Musterung aus?

Die Bundeswehr plant, jährlich rund 300.000 junge Männer zu mustern. Die nötige Infrastruktur dafür soll in den kommenden 18 Monaten aufgebaut werden. Anders als früher soll die Musterung nicht mehr in Kasernen, sondern in zivilen, angemieteten Räumen stattfinden. Generalleutnant Robert Sieger vom Bundesamt für das Personalmanagement erklärte dazu, die Musterung soll moderner, transparent und respektvoll ablaufen.

Gibt es Alternativen zum Wehrdienst?

Ja. Auf diesen soll bereits ab Beginn in dem Anschreiben an alle 18-Jährigen hingewiesen werden. Die Regierung plant, den zivilen Freiwilligendienst auszubauen. Ab 2026 sollen dafür 50 Millionen Euro bereitgestellt werden, ab 2027 jährlich 80 Millionen. Damit sollen über 15.000 neue Plätze in Kitas, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder im Katastrophenschutz entstehen. Ziel ist es, jährlich mehr als 100.000 junge Menschen für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen.

Wie ist die Reform politisch zu bewerten?

Die SPD hat sich mit dem Prinzip der Freiwilligkeit durchgesetzt, die Union mit der Forderung nach klaren Zielmarken und Berichtspflichten. Verteidigungsminister Pistorius brachte die flächendeckende Musterung durch, verzichtete aber auf den Automatismus zur Einberufung. Das Gesetz soll die Wehrfähigkeit erhöhen, bleibt aber hinter einer allgemeinen Wehrpflicht zurück.