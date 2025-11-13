Alle Männer werden gemustert "Söhne werden sich wieder mit ihren Vätern austauschen"
Wer soll wann gemustert werden und was passiert, wenn sich zu wenige junge Menschen freiwillig melden? Alle Fakten zum neuen Wehrdienst.
Union und SPD haben sich auf einen neuen, freiwilligen Wehrdienst geeinigt. Dieser soll deutlich attraktiver gestaltet werden und die sogenannte Wehrerfassung ermöglichen. Ziel ist es, die Bundeswehr personell zu stärken, die verteidigungspolitischen Fähigkeiten Deutschlands auszubauen und den Nato-Verpflichtungen nachzukommen.
t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.
Wen betrifft der neue Wehrdienst?
Grundsätzlich steht der neue freiwillige Wehrdienst jungen Menschen beider Geschlechter offen. Allerdings gelten verpflichtende Elemente der Reform derzeit nur für Männer. Ab dem Jahr 2026 erhalten alle 18-Jährigen einen Fragebogen zur Erfassung von Motivation und Eignung. Das betrifft rund 700.000 Menschen in einem Jahrgang, die von der Bundesregierung angeschrieben werden. Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend, für Frauen freiwillig.
Ab 2027 beginnt die flächendeckende Musterung der Männer ab dem Jahrgang 2008. Bei der Vorstellung des Konzepts erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dazu: "Söhne werden sich wieder mit ihren Vätern und Großvätern über ihre Erfahrung bei der Bundeswehr austauschen".
Wie funktioniert die Freiwilligkeit?
Die Bundeswehr setzt auf Anreize statt auf Zwang. Wer sich freiwillig meldet, erhält eine monatliche Vergütung von rund 2.600 Euro brutto. Bei einer Verpflichtung für mindestens ein Jahr gibt es zusätzlich einen Zuschuss zum PKW- oder LKW-Führerschein. Ab dieser Mindestdauer erhalten Freiwillige auch den Status "Soldat auf Zeit" (SAZ 1). Vorher bleiben sie reguläre Wehrdienstleistende. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte dazu: "Andere europäische Länder, gerade im Norden, zeigen, dass das Prinzip Freiwilligkeit mit Attraktivität verbunden funktioniert – und ich erwarte das bei uns ganz genau so".
Was passiert, wenn sich nicht genug Freiwillige melden?
Falls der Bedarf der Bundeswehr nicht durch Freiwillige gedeckt werden kann, kann der Bundestag eine sogenannte "Bedarfswehrpflicht" beschließen. Voraussetzung ist eine gesonderte gesetzliche Entscheidung, etwa wenn sich die sicherheitspolitische Lage zuspitzt oder die Personalstärke der Streitkräfte dauerhaft nicht ausreicht.
Die Bedarfswehrpflicht soll dazu dienen, eine Lücke zwischen dem tatsächlichen Personalangebot und dem Bedarf der Bundeswehr zu schließen. Sie greift nur dann, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind und ist ausdrücklich kein Automatismus, sondern an ein parlamentarisches Verfahren gebunden.
Gibt es ein Losverfahren?
Ja, aber nur als letztes Mittel. Sollte es bei aktivierter Bedarfswehrpflicht mehr geeignete Wehrpflichtige als benötigt geben, kann ein Zufallsverfahren greifen – allerdings nur nach erfolgter Musterung. Die von der Union einst geforderte Losziehung vor der Tauglichkeitsprüfung wurde verworfen.
Wie stark soll die Bundeswehr wachsen?
Die Koalition hat ambitionierte Ziele. Die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten soll von derzeit rund 180.000 schrittweise auf 260.000 im Jahr 2035 steigen. Hinzu kommen 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Der sogenannte "Aufwuchspfad" soll gesetzlich verankert werden. Hintergrund ist die sicherheitspolitische Lage in Europa und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, auf den auch die Nato mit veränderten Planungszielen reagiert hat.
Wie wird das überprüft?
Das Verteidigungsministerium muss dem Bundestag alle sechs Monate berichten, wie sich die Personalsituation entwickelt. Damit soll transparent gemacht werden, ob die angestrebten Zielmarken erreicht werden oder ob die Freiwilligkeit nicht ausreicht.
Ab wann tritt das neue Gesetz in Kraft?
Der Bundestag soll im Dezember 2025 über das Wehrdienstgesetz abstimmen. In Kraft treten soll es Anfang 2026. Dann soll der Versand der Fragebögen beginnen. Fraktionschef Jens Spahn (CDU) erklärte dazu: "In gut einem Monat beginnt die Musterung."
Wie sieht die neue Musterung aus?
Die Bundeswehr plant, jährlich rund 300.000 junge Männer zu mustern. Die nötige Infrastruktur dafür soll in den kommenden 18 Monaten aufgebaut werden. Anders als früher soll die Musterung nicht mehr in Kasernen, sondern in zivilen, angemieteten Räumen stattfinden. Generalleutnant Robert Sieger vom Bundesamt für das Personalmanagement erklärte dazu, die Musterung soll moderner, transparent und respektvoll ablaufen.
Gibt es Alternativen zum Wehrdienst?
Ja. Auf diesen soll bereits ab Beginn in dem Anschreiben an alle 18-Jährigen hingewiesen werden. Die Regierung plant, den zivilen Freiwilligendienst auszubauen. Ab 2026 sollen dafür 50 Millionen Euro bereitgestellt werden, ab 2027 jährlich 80 Millionen. Damit sollen über 15.000 neue Plätze in Kitas, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder im Katastrophenschutz entstehen. Ziel ist es, jährlich mehr als 100.000 junge Menschen für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen.
Wie ist die Reform politisch zu bewerten?
Die SPD hat sich mit dem Prinzip der Freiwilligkeit durchgesetzt, die Union mit der Forderung nach klaren Zielmarken und Berichtspflichten. Verteidigungsminister Pistorius brachte die flächendeckende Musterung durch, verzichtete aber auf den Automatismus zur Einberufung. Das Gesetz soll die Wehrfähigkeit erhöhen, bleibt aber hinter einer allgemeinen Wehrpflicht zurück.
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel kritisierte in einer Anhörung, die Reform sei ein "Prinzip Hoffnung". Historisch betrachtet sei die Wehrpflicht im Frieden nie gerecht gewesen, sondern nur im Krieg, weil dann alle Männer herangezogen worden seien. Die jetzige Regelung bezeichnete er als klassische Friedenslösung mit alten Problemen.
Was passiert mit der Wehrpflicht im Grundgesetz?
Die Wehrpflicht bleibt weiter ausgesetzt, ist aber grundgesetzlich verankert. Ihre Reaktivierung ist mit einfacher Mehrheit im Bundestag möglich, etwa im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Eine Pflicht für Frauen wäre dagegen nur mit einer Grundgesetzänderung umsetzbar – dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa und reuters