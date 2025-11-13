Experte über Bundeswehr "Wir reden hier nicht von einer Wehrpflicht"
Die Koalition plant einen neuen Wehrdienst mit Musterung für junge Männer, aber zunächst auf freiwilliger Basis. Patrick Sensburg vom Reservistenverband begrüßt den Kompromiss, mahnt jedoch an: Auf Dauer könnte das nicht reichen.
Pflichtmusterung für alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 und klare Zuwachsziele für die nächsten Jahre: Die schwarz-rote Koalition will mit dem neuen Wehrdienst genug Rekruten für die Bundeswehr gewinnen – allerdings zunächst auf rein freiwilliger Basis. Dies gaben die Spitzen der Koalitionsfraktionen am Donnerstag bekannt.
Eine Verpflichtung soll es durch das neue Gesetz nicht geben. Falls die angestrebte Truppenstärke verfehlt wird, soll aber eine "Bedarfswehrpflicht" greifen. Über diese müsste der Bundestag abstimmen.
Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbands, zeigt sich über die Einigung zufrieden und ist optimistisch, dass die Regierung die Musterung zeitnah organisiert bekommt. Er fordert aber auch: Der Wehrdienst müsse für junge Menschen künftig attraktiver werden.
t-online: Herr Sensburg, nach wochenlangem Ringen gibt es eine Einigung zum Wehrdienst. Wie zufrieden sind Sie damit?
Patrick Sensburg: Das Papier ist ein brauchbarer Kompromiss. Die wesentlichen Punkte, die strittig waren, sind nun geklärt. Wichtig ist: Wir können jetzt mit dem Gesetz beginnen, weil bereits im nächsten Jahr die Schreiben an die jungen Männer und Frauen verschickt werden sollen.
Der neue Wehrdienst unterscheidet sich fundamental von der alten Wehrpflicht. Er setzt stark auf Freiwilligkeit, zumindest in den ersten Schritten. Was halten Sie davon?
Wir reden hier nicht von einer Wehrpflicht, sondern von einem Wehrdienst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Bundesregierung will die Attraktivität des Dienstes steigern, das ist wichtig. Doch ob die benötigte Zahl an Reservisten in fünf oder sechs Jahren erreicht wird, wird man sehen.
Zur Person
Patrick Sensburg führt seit 2019 als Präsident den Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V., kurz Reservistenverband. Sensburg ist zudem Professor für Staats- und Europarecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Das CDU-Mitglied saß von 2009 bis 2021 als Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
Mit dem neuen Wehrdienstmodell will die Regierung 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten aufbauen.
Die Gesamtzahl von 460.000 leitet sich aus den Anforderungen des Nato-Gipfels Ende Juni ab. Die Nato fordert aber keine festen Zahlen, sondern es geht um Fähigkeiten. Die 200.000 Reservisten müssen hoch ausgebildet sein. Ich gehe davon aus, dass wir langfristig noch mehr brauchen werden, weil zusätzliche Aufgaben hinzukommen. Aber zunächst müssen wir diese Zahl erreichen. Gut ist, dass eine mögliche Bedarfswehrpflicht nicht automatisch greift, sondern einen Bundestagsbeschluss mit einfacher Mehrheit braucht. Der Wehrdienst soll per se freiwillig sein.
Wenn die Freiwilligen nicht ausreichen, wird es also dennoch zu einer Pflicht kommen. Wird man dann auf ein Losverfahren setzen?
Ein Losverfahren ist im Papier nur vorgesehen, wenn es mehr Interessenten als Plätze gibt. Eine Art "Wehrpflicht per Los" steht dort nicht. Wenn die freiwilligen Meldungen nicht reichen, kann der Bundestag beschließen, die Bedarfswehrpflicht einzuführen – jedoch nur dann, wenn die sicherheitspolitische Lage angespannt ist oder die Zahlen nicht ausreichen, um das Nato-Fähigkeitsprofil zu erfüllen.
Und nach welchen Kriterien würde die Regierung Menschen heranziehen?
Dazu habe ich im Papier keine konkreten Regelungen gefunden. Ich nehme an, das wird ein späteres Gesetz klären. Man hat es bewusst offengelassen, weil die Frage ist: Welche Strukturen bestehen dann? Musterung, Kapazitäten, Ausbildung – all das spielt eine Rolle.
Sie sprachen die Musterung an. Die Kreiswehrersatzämter wurden geschlossen, die Gebäude werden mittlerweile anders genutzt, das Personal ist weg. Wie soll das kurzfristig funktionieren?
Das ist machbar. Die Bundeswehr hat eigene Ärzte, Krankenhäuser, Sanitätszentren und Karrierecenter, in denen auch Ärzte tätig sind. Zudem gibt es in der Reserve viele approbierte Ärzte, die in zivilen Praxen arbeiten und Musterungen übernehmen könnten. Für den Anfang reicht das. Langfristig wird man die Struktur wieder ausbauen müssen.
Kommen die Kreiswehrersatzämter also bald zurück?
Ob sie wieder genauso heißen, ist offen. Aber wir werden eine Wehrverwaltung in der Fläche brauchen, die einen ganzen Jahrgang mustern kann.
Und werden die gleichen Fitnessanforderungen gelten wie früher?
Dazu kann ich noch nichts Konkretes sagen. Insgesamt ist das System in Bewegung. Wir müssen überlegen, welche körperlichen Fähigkeiten wirklich notwendig sind. Nicht jeder muss ein Zehnkämpfer sein, wenn er später etwa Drohnen steuert oder in einer Stabsfunktion arbeitet. Wir müssen in der Dienstfähigkeit stärker differenzieren. Wichtig ist, dass niemand gefährdet wird. Jemand mit Herzfehler darf etwa keinen schweren Marsch absolvieren. Es geht um Schutz und um passende Einsatzmöglichkeiten.
Sie sagten, die Bundeswehr müsse attraktiver werden. Was meinen Sie damit?
Die Bundeswehr ist attraktiv, aber das Jahr im Dienst muss den jungen Menschen auch etwas bringen. Insgesamt muss der Dienst interessanter und gewinnbringender werden. Die meisten gehen nur für ein Jahr hin und machen danach etwas anderes. Dieses Jahr dient der Sicherheit Deutschlands, aber es sollte ihnen persönlich ebenfalls Nutzen bringen.
Das Papier nennt einen Zuschuss zu Pkw- und Lkw-Führerscheinen für Menschen, die sich freiwillig melden.
Das ist ein Anfang, aber nicht alles. Wer Schreiner werden will, sollte vielleicht in einer Instandsetzungseinheit landen. Wer Medizin studieren möchte, kann in einer Sanitätseinheit wichtige Erfahrungen sammeln, vielleicht sogar ECTS-Punkte fürs Studium. Der Dienst muss stärker auf die Lebensplanung der jungen Menschen ausgerichtet sein.
Das klingt aufwendig.
Ja, aber das ist machbar. Man muss stärker berücksichtigen, was jeder Einzelne mitbringt und wohin es passen könnte. Wir brauchen bestimmte Fähigkeiten für das Nato-Fähigkeitsprofil, aber innerhalb einer Brigade gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Der Dienst soll ein Gewinn sein, auch für die Jahre nach der Bundeswehr.
Herr Sensburg, vielen Dank für das Gespräch.
