Ein Losverfahren ist im Papier nur vorgesehen, wenn es mehr Interessenten als Plätze gibt. Eine Art "Wehrpflicht per Los" steht dort nicht. Wenn die freiwilligen Meldungen nicht reichen, kann der Bundestag beschließen, die Bedarfswehrpflicht einzuführen – jedoch nur dann, wenn die sicherheitspolitische Lage angespannt ist oder die Zahlen nicht ausreichen, um das Nato-Fähigkeitsprofil zu erfüllen.

Und nach welchen Kriterien würde die Regierung Menschen heranziehen?

Dazu habe ich im Papier keine konkreten Regelungen gefunden. Ich nehme an, das wird ein späteres Gesetz klären. Man hat es bewusst offengelassen, weil die Frage ist: Welche Strukturen bestehen dann? Musterung, Kapazitäten, Ausbildung – all das spielt eine Rolle.

Sie sprachen die Musterung an. Die Kreiswehrersatzämter wurden geschlossen, die Gebäude werden mittlerweile anders genutzt, das Personal ist weg. Wie soll das kurzfristig funktionieren?

Das ist machbar. Die Bundeswehr hat eigene Ärzte, Krankenhäuser, Sanitätszentren und Karrierecenter, in denen auch Ärzte tätig sind. Zudem gibt es in der Reserve viele approbierte Ärzte, die in zivilen Praxen arbeiten und Musterungen übernehmen könnten. Für den Anfang reicht das. Langfristig wird man die Struktur wieder ausbauen müssen.

Kommen die Kreiswehrersatzämter also bald zurück?

Ob sie wieder genauso heißen, ist offen. Aber wir werden eine Wehrverwaltung in der Fläche brauchen, die einen ganzen Jahrgang mustern kann.

Und werden die gleichen Fitnessanforderungen gelten wie früher?

Dazu kann ich noch nichts Konkretes sagen. Insgesamt ist das System in Bewegung. Wir müssen überlegen, welche körperlichen Fähigkeiten wirklich notwendig sind. Nicht jeder muss ein Zehnkämpfer sein, wenn er später etwa Drohnen steuert oder in einer Stabsfunktion arbeitet. Wir müssen in der Dienstfähigkeit stärker differenzieren. Wichtig ist, dass niemand gefährdet wird. Jemand mit Herzfehler darf etwa keinen schweren Marsch absolvieren. Es geht um Schutz und um passende Einsatzmöglichkeiten.

Sie sagten, die Bundeswehr müsse attraktiver werden. Was meinen Sie damit?

Die Bundeswehr ist attraktiv, aber das Jahr im Dienst muss den jungen Menschen auch etwas bringen. Insgesamt muss der Dienst interessanter und gewinnbringender werden. Die meisten gehen nur für ein Jahr hin und machen danach etwas anderes. Dieses Jahr dient der Sicherheit Deutschlands, aber es sollte ihnen persönlich ebenfalls Nutzen bringen.

Das Papier nennt einen Zuschuss zu Pkw- und Lkw-Führerscheinen für Menschen, die sich freiwillig melden.