Natürlich will niemand einen Krieg, aber ich denke eben auch: Sollte es dazu kommen, bin ich lieber vorbereitet und weiß, was zu tun ist."

"Das hat mich sehr erschreckt"

Antonia, 17 Jahre, Berlin: "Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Jugendliche wieder für den Wehrdienst eingezogen werden, hat mich das sehr erschreckt und schockiert. Ich dachte, dass wir den Wehrdienst hinter uns gelassen haben und nie wieder jemanden an die Waffe zwingen müssen. Ich wäre nicht bereit, freiwillig zur Bundeswehr zu gehen. Meiner Meinung nach können die Menschen, die zur Bundeswehr gehen wollen, auch gehen. Aber diejenigen, die das nicht wollen, sollten auch nicht dazu verpflichtet werden.

Sowohl das Thema Krieg als auch der Wehrdienst schüren in mir große Angst und lösen bei mir Panik aus. Ich wäre keinesfalls bereit, für Deutschland in den Krieg zu ziehen. Ich bin der Auffassung, dass Krieg niemals die Lösung ist.

Generell sollte vielleicht deutlicher werden, dass es bei der Bundeswehr auch andere mögliche Berufsausbildungen gibt als Soldatin oder Soldat. Beispielsweise als Koch, in der Verwaltung oder auch im medizinischen Bereich."

"Dann bekomme ich Angst"

Theo, 12 Jahre, Frankfurt am Main: "Ich bin zwar erst 12 Jahre alt und noch betrifft es mich nicht, aber wenn ich an die Wehrpflicht denke, bekomme ich Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, im schlimmsten Fall in den Krieg gehen zu müssen.

Ich möchte keine Menschen töten und nicht mein Leben riskieren. Ich möchte lieber anderen Menschen helfen, deswegen fände ich die Einführung eines sozialen Jahres für alle viel sinnvoller als eine Wehrpflicht."

"Das ist ein Dilemma"

Ruben, 15 Jahre, Berlin: "Ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich mich nach der Musterung freiwillig melden würde. Auch weil ich die Vorteile sehe. Ich weiß ohnehin noch nicht so genau, was ich nach der Schule machen will, und fände es gut, eine Zeit lang mal was ganz anderes kennenzulernen, ein bisschen Geld zu verdienen, dort sogar den Führerschein machen zu können, der ja echt teuer ist. Vielleicht auch ein bisschen Disziplin zu lernen. Und neue Leute kennenzulernen aus ganz anderen Gegenden Deutschlands und anderen gesellschaftlichen Gruppen.