Berliner Sicherheitskonferenz Strack-Zimmermann: "Das ist ein Weckruf"

Wie kann Europa seine Verteidigung stärken? Darüber beraten Experten nun bei der Berliner Sicherheitskonferenz. Strack-Zimmermann wählt zur Eröffnung mahnende Worte.

Die EU-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat eine bessere Vernetzung der europäischen Verteidigung angemahnt. "Kein Land in Europa kann sich selbst verteidigen", sagte die FDP-Politikerin, die am Dienstag die Eröffnungsrede bei der Berlin Security Conference hält, im ARD-Morgenmagazin.

Die Zusammenarbeit der EU-Staaten untereinander und mit Partnern wie Norwegen oder Großbritannien, die nicht der EU, aber der Nato angehören, sei "die ganz große Herausforderung, wenn wir uns wirklich wehren wollen", betonte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament. "Und wir haben eben keinen verlässlichen Partner mehr in den Vereinigten Staaten. Das ist natürlich ein Weckruf, den wir erleben mussten und der das Ganze natürlich jetzt auch vorantreibt."

Europa sehe sich hybriden Angriffen durch Russland ausgesetzt, warnte Strack-Zimmermann. "Unsere Technik, unsere Unterwasserinfrastruktur, also Kommunikationswege: Das ist alles hochgefährdet." Deutschland müsse den Schutz vor solchen Angriffen verbessern. "Das muss von oben nach unten delegiert werden, das heißt, wenn so etwas vorkommt, kann es nicht sein, dass es auf jeder Länderebene und dann manchmal sogar noch kommunal gelöst werden muss."

Mehr als 140 Redner erwartet

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz beraten Politiker, Militärvertreter und Wirtschaftsexperten von Dienstag an über die Stärkung der Verteidigung in Europa. Bei dem zweitägigen Treffen werden mehr als 140 Fachleute am Rednerpult stehen sowie in Diskussionsrunden reden.

Die Experten wollen beleuchten, wie auf unterschiedliche Bedrohungen für Nato und EU weiter reagiert werden kann. Dabei geht es auch um eine Stärkung der Rüstungsproduktion sowie neue Technologien.