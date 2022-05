Grüne warnt Merz: "Keine Spielchen spielen"

Gr├╝nen-Fraktionschefin Katharina Dr├Âge hat die Union davor gewarnt, die Zustimmung zu dem 100-Milliarden-Euro-Paket f├╝r die Bundeswehr an zu hohe Bedingungen zu kn├╝pfen. Nun sei wichtig, dass Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) "keine Spielchen spielt", sagte Dr├Âge in Berlin . "Dazu ist die Situation zu ernst."

Sonderverm├Âgen in Regierungsfraktionen nicht unumstritten

Dr├Âge zeigte sich bereit, mit der Unionsfraktionen einen gemeinsamen Entwurf auszuarbeiten. Dann sei aber erforderlich, "dass dann auch die ganze Fraktion in der Lage ist, diesem Kompromiss zustimmen zu d├╝rfen". Sie erwarte, "dass eine Fraktion nicht von ihrem Fraktionsvorsitzenden gezwungen wird, zu Hause zu bleiben".

Hinter Merz' Vorgehen d├╝rfte die ├ťberlegung stehen, dass es in den Ampel-Fraktionen m├Âglicherweise Abweichler bei der Abstimmung geben k├Ânnte ÔÇô das Sonderverm├Âgen ist in den Regierungsfraktionen nicht unumstritten. Dr├Âge wollte sich am Dienstag auf Nachfrage nicht dazu ├Ąu├čern, ob ihre Fraktion geschlossen zustimmen wird. Sie sehe aber eine "breite Mehrheit" unter den Gr├╝nen-Abgeordneten, sagte sie.