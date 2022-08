Schmerzen in der Hüfte: Was kann man tun?

Laut Beschlussvorlage SPD will drittes Entlastungspaket Von reuters , t-online 28.08.2022 - 18:50 Uhr Lesedauer: 2 Min. SPD-Vorsitzender Rolf Mützenich: Die Partei plant weitere Entlastungen in der Krise. (Quelle: IMAGO/Christian Spicker)

Die SPD will finanziell in Not geratene Bürger und Firmen weiter unterstützen. Auch Direktzahlungen sind vorgesehen.

In der SPD nehmen die Pläne für ein drittes Entlastungspaket konkrete Formen an. Die Bundestagsfraktion unter ihrem Vorsitzenden Rolf Mützenich arbeitet an einem Maßnahmenpaket, das vor allem Haushalte mit geringen Einkünften vor den Folgen steigender Energiepreise schützen und den Ausbau erneuerbarer Energien als Alternative zum russischen Gas so schnell wie möglich vorantreiben soll. Die Beschlussvorlage liegt t-online vor. "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor darüber berichtet. Demnach sind unter anderem weitere Direktzahlungen, ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket sowie Schutzklauseln für in finanzielle Not geratene Bürger und Firmen vorgesehen.

Die Sozialdemokraten wollen den Bürgern wie schon mit der Energiepauschale in Höhe von 300 Euro abermals mit Direktzahlungen unter die Arme greifen. Dieses Mal jedoch sollen die Zahlungen auf Bezieher mittlerer und unterer Einkommen, auf Rentner, Arbeitslosengeldempfänger, Studierende und Auszubildende beschränkt werden. Über die Höhe der Zahlung und wie der Empfängerkreis genau definiert werden soll, wird in dem Beschlusspapier keine Angabe gemacht. Rentner waren vom bisherigen Energiegeld ausgenommen worden, was zu heftiger Kritik an der Regierung geführt hatte.