Investigative Recherchen von "Correctiv" haben zuletzt Details eines Treffens zwischen AfD-Mitgliedern, Rechtsextremen und Unternehmern in einer Villa bei Potsdam aufgedeckt. Im Zuge dessen kam es in mehreren deutschen Städten zu Großdemos gegen rechts, auf denen Forderungen nach einem AfD-Verbot laut wurden.

Bereits vor fünf Monaten startete der gemeinnützige Anti-Fake-News-Blog "Volksverpetzer" eine Petition, die sich genau mit diesem Anliegen an den Bundesrat richten will und die Prüfung eines AfD-Verbots fordert. Prominente wie der Musiker Bela B von der Band Die Ärzte, die Schauspielerin Nora Tschirner, der Schauspieler Julius Feldmeier sowie die Moderatorinnen Ruth Moschner und Enissa Amani zählen zu den Unterzeichnern der Petition.

"AfD-Verbot prüfen"-Petition

Genauer fordern die Initiatoren, die sogenannten Petenten, in ihrer Petition den Bundesrat auf, die Prüfung eines Verbots der AfD beim zuständigen Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Weder der Politik noch der Öffentlichkeit stehe es zu, über ein Parteiverbot zu entscheiden, schreiben sie. Das sei Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Was kann eine Petition tatsächlich bewirken, welche Schritte sind nötig, um die Forderungen an den Bundestag zu tragen und wie wahrscheinlich ist es, dass sie dann umgesetzt werden?

Was ist eine Petition?

In Demokratien sind Petitionen ein Instrument der bürgerschaftlichen Teilhabe, also der aktiven Mitgestaltung von Politik. In einer Petition kann die Änderung von Gesetzen angeregt werden. Es gibt Einzelpetitionen, die die Anliegen eines einzelnen Bürgers beinhalten; Sammelpetitionen, bei denen mehrere Menschen eine Petition unterzeichnen; Massenpetitionen, bei denen es mehrere Petitionen zum selben Thema gibt. Zudem gibt es im Internet veröffentlichte Petitionen, bei denen unterzeichnet und diskutiert werden kann, und nicht-öffentliche Petitionen.