Diese Politiker fehlen im Bundestag am häufigsten

Welche Politiker fehlen am häufigsten im Deutschen Bundestag? Eine Erhebung sieht vor allem zwei Parteien weit vorne.

Der ehemalige AfD-Politiker Uwe Witt führt die Fehlzeiten-Liste im Deutschen Bundestag an. Das geht aus einer Analyse des Handelsblattes hervor. Insgesamt war Witt nur in sieben Sitzungen anwesend. Gegenüber der Zeitung erklärte der Politiker die hohen Fehlzeiten mit gesundheitlichen Probleme. Gleichzeitig könne er, nach eigenen Angaben, große Teile seiner Arbeit trotzdem ausüben. Witt war bis Ende 2021 Mitglied der AfD-Fraktion und ist mittlerweile fraktionslos. Der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, soll in einem Drittel der Sitzungen gefehlt haben. Korte begründete dies mit Krankheiten und der Betreuung von zwei Kindern.