Neue Details in Spionage-Affäre

In der Affäre um den mutmaßlichen chinesischen Spion im Büro des AfD-Politikers Maximilian Krah wird offenbar geprüft, ob Krah über seinen Mitarbeiter Gelder aus China erhalten hat. Das geht aus gemeinsamen Recherchen von NDR , WDR und Süddeutscher Zeitung hervor.

Anwalt spricht von ordnungsgemäßen Rechnungen

G. soll auch in zwei Fällen die Texte für Rechnungen vorformuliert haben. Darüber hinaus wird er verdächtigt, mehrere Firmen in Deutschland und China genutzt zu haben, um die Geldflüsse zu verschleiern. Krahs Mitarbeiter sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Seine Anwälte waren laut des Berichts für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.