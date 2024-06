Die AfD will ihren Bundesparteitag in Essen abhalten. Ein Gericht entschied jetzt: Die Stadt muss die Halle der Partei zur Verfügung stellen.

Der Streit um den Bundesparteitag ist ebenfalls noch anhängig am Landgericht Essen. Über die Zivilklage will das Gericht am Montag in mündlicher Verhandlung entscheiden.