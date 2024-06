Aktualisiert am 25.06.2024 - 21:03 Uhr

Aktualisiert am 25.06.2024 - 21:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sie war die erste Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Jetzt ist Rita Süssmuth an Brustkrebs erkrankt.

Sie blickt auf ihr Leben zurück, hat aber noch viel vor

Gerade hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem sie auch auf ihr politisches Leben zurückblickt. Sie wollte sich auch in Zukunft für eine bessere Gesellschaft einsetzen. "Ich will noch nicht sterben", sagte sie.