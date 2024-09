Die Zweitstimme – auf der rechten Seite des Stimmzettels – hat einen größeren Einfluss. Denn sie bestimmt das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien im Landtag: Die Verteilung der Sitze auf die Parteien wird anhand der Zweitstimmen berechnet.

Die Erststimme auf der linken Seite entscheidet darüber, welche Kandidaten und Kandidatinnen direkt in den Landtag einziehen.

Wann und wie können die Menschen wählen?

Wer am Wahlsonntag nicht in einem Wahllokal seine Stimme abgeben kann oder will, kann auch per Briefwahl abstimmen. Der Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung und muss die örtliche Wahlbehörde erreichen. Bei vielen Behörden sind auch Anträge per E-Mail, Fax oder direkt auf der Webseite der Gemeinde möglich. Für eine erfolgreiche Briefwahl hätte der Antrag jedoch bis spätestens vergangenen Mittwoch gestellt werden müssen.

In besonderen Ausnahmefällen, beispielsweise bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung, kann ein Wahlschein noch am Wahltag beantragt werden. Der ausgefüllte Wahlschein muss der zuständigen Wahlbehörde spätestens am Wahlsonntag bis 16 Uhr vorliegen.

Warum könnte das Ergebnis verfassungswidrig sein?

Der Politikforscher Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung hält es für möglich, dass die Mandatsverteilung in Brandenburg nach der Wahl verfassungswidrig sein könnte. Denn der Brandenburger Landtag ist per Landesverfassung auf maximal 110 Sitze gedeckelt. Sollte die AfD deutlich mehr Direktmandate holen, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil an Mandaten zustehen, könnte das der Partei so viele Überhangmandate bescheren, dass innerhalb der 110-Sitze-Regel nicht mehr genug Sitze für die nötigen Ausgleichsmandate der anderen Parteien übrig sind.

Es kommt vor, dass eine Partei durch die Erststimmen mehr Direktmandate gewinnt, als ihr laut Zweitstimmenanteil zustehen würden. Diese zusätzlichen Sitze nennt man dann Überhangmandate. Um das Gleichgewicht im Landtag wiederherzustellen, werden Ausgleichsmandate an die anderen Parteien vergeben. Diese Zusatzmandate gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Landtags dem Stimmenverhältnis entspricht.