Nebenjob an Moskauer Uni sorgt für Streit in AfD

Der AfD-Politiker Matthias Moosdorf will sich mit einer Tätigkeit in Russland für Verständigung einsetzen. Seine Partei sieht das Engagement jedoch kritisch.

Die Spitze der AfD-Fraktion hat die Russland-Verbindungen des außenpolitischen Sprechers der Fraktion als problematisch kritisiert. Matthias Moosdorf engagiert sich seit wenigen Wochen an einer Musikhochschule in Moskau. Die Russen seien weltweit mit führend, was klassische Musik angeht, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Bernd Baumann, vor Journalisten in Berlin. "Allerdings hat das hier auch eine politische Komponente", fügte er hinzu.