Aktualisiert am 13.11.2024 - 10:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seinen Erhalt in der Bundesregierung begründet und seinen ehemaligen Parteichef Christian Lindner kritisiert. In einem Interview mit der "Zeit" äußert er sich zu den letzten Brüchen und zu Lindner. Denn ihm und seiner Politik gibt Wissing offenbar die Schuld für das Scheitern der Ampel.

Noch Anfang November warnte Wissing in einem Beitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" davor, die Koalition vorschnell aufzugeben. Damals sprach er von einer "Respektlosigkeit gegenüber den Bürgern". Diese Haltung hat er offenbar nicht geändert. Auf die Frage, ob er das Ende der Ampelkoalition vorausgesehen habe, antwortete er: "Das hätte nicht passieren müssen – und auch nicht passieren dürfen." Den Verlauf des Koalitionsbruchs bewertete der Minister als "verantwortungslos".

Ein solches Verhalten, so Wissing, untergrabe den gegenseitigen "Respekt vor der Meinung der anderen" und erschwere die Zusammenarbeit. Statt den Konsens zu fördern, habe die Koalition zunehmend die Unterschiede zwischen den Partnern betont und die Spannungen vertieft.

Lindners Strategie Schuld

Gefragt, warum die Zusammenarbeit von SPD, FDP und Grünen auf Landesebene mit Wissing Beteiligung in Rheinland-Pfalz reibungslos funktionierte, während sie im Bund scheiterte, sagte er: "Es gibt immer ein Spannungsverhältnis zwischen der Gestaltungsmöglichkeit in einer Regierungskoalition und der Eigenprofilierung der Partei. In Rheinland-Pfalz haben wir die Gestaltungsmöglichkeit nach vorne gestellt, im Bund stand ab einem gewissen Zeitpunkt hingegen vornehmlich Eigenprofilierung im Vordergrund."