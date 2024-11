Gruppe greift SPD-Büro an – Drei Verdächtige ermittelt

Nachdem eine Gruppe von rund 30 vermummten Menschen in der Nacht versucht hat, die Scheibe eines SPD-Abgeordnetenbüros in Hamburg einzuschlagen, hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Sie seien im Stadtteil St. Pauli unangemeldet, vermummt und grölend mit einem Transparent gegen Militarismus unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob das SPD-Büro ein bewusstes oder zufälliges Ziel der Gruppe war, blieb zunächst unklar.

Den Angaben zufolge warfen die bislang größtenteils Unbekannten einen Stein in die Scheibe, gelangten aber nicht in das Gebäude. Die Gruppe habe sich danach aufgelöst und im Viertel verteilt. Die Polizei fahndete in der Nacht nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen nach den Menschen.