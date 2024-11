In einem Teil ihrer Rede widmete sich Baerbock generell den in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Preisen, bevor sie überleitete: "Mittlerweile gibt es Diskussionen über Dönerpreisbremsen." Besonders Kinder essen demnach besonders häufig Döner und hätten mitbekommen, dass der Preis in den vergangenen Jahren von 4 auf 7,50 Euro angestiegen sei, verdeutlichte sie.